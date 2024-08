Un altro sabato – in questo caso il 24 di agosto del 2024 – si è quasi concluso e a chiudere le danze ci penseranno (ancora una volta) i concorsi associati al Lotto che oltre ai famosissimi Superenalotto e 10eLotto includono anche lo spesso dimenticato Simbolotto: questo gioco – infatti – tende a passare leggermente in sordina perché non mette in palio premi milionari o jackpot di nessun tipo; ma così facendo sono migliaia i giocatori che ogni settimana perdono un’occasione comunque decisamente ottima!

Partendo dai premi – infatti – il Simbolotto nella sua massima espressione mette comunque in palio la bellezza di 10mila euro: certo distanti dai jackpot milionari del Superenalotto (che oggi vale addirittura 66 milioni di euro) e dell’Eurojackpot, ma comunque sufficienti a togliersi diversi sfizi o qualche pensiero economico pressante come un mutuo, quella ristrutturazione domestica che da tempo viene rimandata o anche quel costoso acquisto che proprio non si riesce a sostenere a cuor leggero, specialmente sul finire dell’estate.

COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO: LA ‘SECONDA CHACE’ DEL LOTTO TOTALMENTE GRATUITA

Rende ancora più interessante il Simbolotto una caratteristiche che tutti voi carissimi giocatori più ‘assidui’ conoscerete bene, ma che viene ignorata completamente da chi non si è mai misurato con questo gioco; ovvero il fatto che per cercare di vincere quei 10mila euro di cui parlavamo prima (o anche, ovviamente, uno qualsiasi degli altri tre premi che ci sono in palio) non dovete spendere assolutamente nulla: si tratta – infatti – di un gioco gratuito che nasce un po’ come una ‘seconda chance’ per il concorso (ben più ricco, ma anche complesso) del Lotto!

Gli spiranti giocatori – e ci riferiamo a voi che oggi scoprite per la prima volta il Simbolotto – dovranno solamente scegliere un paio di numeri (ma vi consigliamo di arrivare almeno a 5, in modo da massimizzare la vostre possibilità di vincita) da puntare sulla ruota Nazionale del Lotto: fatto questo all’esiguo costo minimo di un solo euro e senza nessuna maggiorazione parteciperete in automatico ad entrambi i concorsi; ed ecco perché dicevamo che si tratta di una seconda opportunità del tutto gratuita!