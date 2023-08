Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 25 agosto 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 25 AGOSTO 2023

Anche oggi, nonostante il caldo e l’esodo che caratterizza la fine del periodo vacanziero, non manca l’appuntamento con i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Nel frattempo, che ne direste di scoprire come sono andate le ultime estrazioni, con riferimento in particolare al sorteggio di giovedì 24?

Ad Augusta, in provincia di Siracusa, il terno secco 7-17-76 sulla ruota di Palermo ha fruttato ben 45mila euro a un fortunato giocatore, a cui si aggiungono i 12.500 euro vinti a Messina con l’ambo 48-71 sulla ruota Nazionale e altri 9.750 euro vinti a Canicattì, in provincia di Agrigento, grazie a tre ambi e un terno. A Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, e a Pagani, in provincia di Salerno, sono stati acchiappati 13.500 euro con il terno 2-24-74 sulla ruota di Napoli e con un terno sulla ruota partenopea (combinazione 2-10-13). Altri 9mila euro sono stati conquistati a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, sempre con un terno secco (combinazione 46-48-71 sulla ruota Nazionale).

Che dire poi del 10eLotto? A Venezia è stata vinta la cifra strabiliante di 100mila euro con un 9 Doppio Oro. Due 9 dal valore di 20mila euro ciascuno sono stati portati a casa a Castelcovati, in provincia di Brescia, e a Domodossola, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Da segnalare anche due vincite, entrambe da 9mila euro, in Calabria: una ad Acri, in provincia di Cosenza, con un 5 Extra, e l’altra a Catanzaro con un 4.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Lasciamo da parte Lotto e 10eLotto ed entriamo a gamba tesa nell’argomento Superenalotto! Il jackpot di oggi è di 45 milioni di euro, una cifra dunque che continua a salire in attesa che qualcuno riesca a catturare lo sfuggente “6”! ma che cosa sappiamo dell’esito del concorso precedente?

Giovedì è stato centrato un solo “punto 5+1” che ha permesso così di fruttare a questo giocatore ben 560.317 euro. Bene anche per quanto riguarda i “punti 5” che sono stati 4, ciascuno del valore di 45.256 euro. Diamo un’occhiata anche alle quote SuperStar del Superenalotto: ieri ci sono stati due “4 stella” da 46.204 euro a cui sono seguiti anche 110 “3 stella” da 2.896 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

È arrivato il momento di sognare in grande! Che cosa fareste con i soldi messi in palio dal Superenalotto, che stasera hanno raggiunto la cifra di ben 45 milioni di euro? Ogni giocatore ha certamente la sua risposta, che può andare dal cambiare macchina o casa al programmare un bellissimo viaggio oppure costruirsi un futuro di serenità per sé e per la propria famiglia. Noi però vogliamo suggerirvi anche qualche progetto curioso e originale da sostenere sulla nota piattaforma Kickstarter.

Il progetto che oggi ha attirato la nostra attenzione è, per esempio, TidyBoard. All’apparenza un semplice tagliere con alcune ciotole accessorie, ma in verità questo accessorio è in grado di semplificare la vita in cucina e renderla più organizzata! Il tagliere diventa infatti un piano di lavoro a cui agganciare i pratici contenitori di varie dimensioni, in modo da non avere mai più in disordine il cibo, le bucce e gli scarti della preparazione!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Davanti ai ricchi premi del Lotto, del 10eLotto o del Superenalotto, sembra davvero difficile azzeccare i numeri giusti nell’oceano di combinazioni disponibili. Come fare allora per orientarsi e cercare di capire su quali cifre potrebbe posarsi la mano della Dea Bendata? Ecco dunque venire in vostro soccorso la Smorfia Napoletana, capace di interpretare le notizie di cronaca e di estrarne i numeri.

La notizia che certamente attira l’attenzione dei più è l’imminente arrivo del ciclone Poppea che porterà sì temporali e grandinate, ma anche un po’ di sospirato fresco dopo queste giornate decisamente roventi. Il numero associato al ciclone è il 43, mentre il 49 nello specifico rappresenta il ciclone di pioggia. Il clima freddo è raffigurato dal 71 e, siccome qualche piccolo raffreddore sarà sicuramente dietro l’angolo, ecco anche il numero 32 che rappresenta appunto questo piccolo inconveniente.











