Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 25 agosto 2023: i simboli vincenti

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DI OGGI 25 AGOSTO 2023: I PREMI IN PALIO

Anche questa sera c’è moltissima attesa per l’estrazione dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto, gioco associato al Lotto, di oggi venerdì 25 agosto 2023! Nel caso ne abbiate già sentito parlare ma non siate sicuri sulle modalità di partecipazione a questo gioco o non sappiate che cosa si può vincere, restate con noi prima del sorteggio serale per scoprire tutti i segreti, le regole e le statistiche relative al Simbolotto!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 25 agosto 2023, i numeri vincenti

Partiamo dai dettagli più golosi, ossia quelli dei premi in denaro che si possono vincere quattro volte alla settimana. Se riuscirete a mettere a segno tutti e cinque i simboli e i numeri vincenti che comporranno la combinazione fortunata, allora avrete diritto al premio massimo di 10mila euro. Se riuscirete ad azzeccare quattro numeri della combinazione, vi spetteranno 50 euro. La cifra scende a 5 euro con tre numeri e a 1 euro con due numeri. Questi premi vanno inoltre rapportati al fatto che si tratta di un gioco a partecipazione gratuita: per partecipare al Simbolotto infatti non dovrete fare altro che scommettere sulla ruota del Lotto associata al mese in corso (quella nazionale nel caso di agosto) e il gioco è fatto, è proprio il caso di dirlo!

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 24 agosto 2023

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Nel Simbolotto, i numeri e i simboli vincenti vengono generati in automatico al momento della giocata. Al fondo della vostra schedina riceverete infatti una combinazione casuale di 5 simboli sui 45 disponibili. Tuttavia, anche se il giocatore non ha possibilità di scegliere, resta comunque molto utile studiare le statistiche dei numeri e simboli ritardatari per cercare di capire le prossime mosse della Dea Bendata.

Ricordiamo che il concorso appena passato, quello di giovedì 24, ha incoronato come combinazione vincente: il Ragazzo (15), la Testa (34), il Diamante (29), le Braghe (8), l’Elica (33). La classifica dei ritardatari include invece il Naso (16), che ha raggiunto le 60 assenze complessive, seguito dalla Balestra (22), ferma a 33 estrazioni mancate, e ancora la Sfortuna (17) che non si fa vedere da 25 giorni e la Risata (19), con 23 estrazioni mancate.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, giovedì 24 agosto 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA