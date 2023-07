Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 25 luglio 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 25 LUGLIO 2023

Si apre una nuova settimana all’insegna delle scommesse! Oggi, martedì 25 luglio 2023 è la sera che vedrà l’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto e molti giocatori sono già in fibrillazione! Per lenire un po’ il fuoco dell’attesa, possiamo approfittare dell’occasione per ricapitolare quali vincite sono state registrate durante il concorso precedente avvenuto sabato.

Partiamo dal Lotto: qui a Bisceglie sono stati conquistati 50.596 euro con una giocata sulla ruota del Lotto Nazionale e l’opzione Lottopiù. A Quarto, in provincia di Napoli, vincita da 45mila euro con la combinazione 8-20-27 sulla ruota di Napoli. Sempre a Napoli sono stati acciuffati 23mila euro con la stessa combinazione, mentre a Giugliano in Campania (NA) da segnalare due vincite da 13.500 euro. A Udine vincita da 23.750 euro con i numeri 19-43-90 sulla ruota del Lotto di Roma.

E se guardiamo al 10eLotto? In questo caso scopriamo che a San Felice a Cancello (CE), Correggio (RE) dei fortunati giocatori sono riusciti a mettere le mani su 50.000 euro grazie a un “9 Oro” abbinato all’estrazione del Lotto. Vincita gemella a Roma, arrivata in seguito a “6 Oro” in un’estrazione frequente. In provincia di Reggio Emilia da segnalare anche una vincita da 6mila euro a Casalgrande, mentre in provincia di Modena acchiappati 15mila euro a Maranello e 6.500 euro a San Prospero. Sempre a Roma sono stati conquistati 5.001 euro.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Abbiamo parlato di Lotto e 10eLotto, ma in attesa dell’estrazione è tempo di dedicarci anche al Superenalotto! Il jackpot è di 30,7 milioni di euro stasera e chissà se la sua corsa è destinata a fermarsi o se anche oggi nessuno acchiapperà il tanto desiderato “6”! andiamo però a vedere che cosa è successo durante la giornata di sabato. Si sono registrati 1 “punto 5” che hanno quindi valso al fortunato giocatore la bellezza di 194.114 euro. guardando ai “punti 4” si segnalano 534 vincite da 371 euro. Poi ancora 22.040 “punti 3” da 27 euro e 356.274 “punti 2” da 5 euro.

Un momento, dobbiamo ancora esaminare le quote SuperStar del Superenalotto! I “4 stella” sono stati 6, ciascuno da 37.244 euro. Poi 106 “3 stella” da 2.705 euro, 1.578 “2 stella” da 100 euro, 10.478 “1 stella” da 10 euro e infine 22.680 “0 stella” da 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Quando si parla di giochi, in particolare il Superenalotto, viene spontaneo chiedersi su come spendere l’incredibile jackpot e fantasticare su cosa ci piacerebbe acquistare e come investiremmo la ricca cifra. Per questo, noi de ‘IlSussidiario.net’ stuzzichiamo la vostra fantasia proponendo progetti creativi e curiosi scovati tramite la celebre piattaforma Kickstarter.

Il progetto di cui vi parliamo oggi non mancherà di appassionare i lettori all’ascolto: si tratta di Dreamy MinyAlley, un grazioso scorcio di città da inserire direttamente nella vostra libreria! Il kit si può ordinare in due versioni: da comporre, se siete appassionati di modellismo e armati di pazienza per i dettagli più minuti, oppure già assemblato, semplicemente da inserire tra i vostri libri preferiti per avere sempre a colpo d’occhio lo scorcio di una stradina un po’ magica e misteriosa.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Passiamo ora a interpretare la realtà di cronaca attraverso la lente della Smorfia Napoletana! Si tratta di un esercizio divertente e particolarmente utile nel caso non abbiate ben chiari quali numeri potreste giocare al Lotto, al 10eLotto e anche al Superenalotto. La notizia che oggi colpisce particolarmente sono i successi tutti italiani nei mondiali di nuoto, con un podio che spesso si tinge di azzurro.

Ma quali numeri possiamo associare a questi traguardi? Certamente, non possiamo dimenticare l’11 e il 9, quest’ultimo riferito in particolare al nuoto nella piscina. Il 64 parla proprio di nuotare in gara con altri quindi pare davvero perfetto. Il 20 poi è il campionato di nuoto. Il 6 rappresenta la medaglia, e nello specifico il 59 è la medaglia d’oro, il 72 quella d’argento e il 66 quella di rame.











