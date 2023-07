SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 25 luglio 2023

Anche oggi, martedì 25 luglio 2023, sono stati finalmente estratti i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, che mette in palio fino ad un massimo di 10 mila euro. Da poco, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto, che ha lasciato spazio ai 5 simboli vincenti di questo gioco secondario.

Seppur ai giocatori non è richiesto alcun investimento economico, rimane importante controllare con cura la corrispondenza tra i numeri giocati e quelli estratti, specialmente prima di darsi per vinti. Per farlo, oltre ad utilizzare questo sito, ilSussidiario.net, si può ricorrere anche al sito ufficiale del Lotto, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, scopriamo subito i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto di oggi, che sono: il Disco (32), la Pizza (24), il Vaso (7), il Quadro (40), l’Amo (23).

SIMBOLOTTO, DOPO L’ESTRAZIONE DEL LOTTO DI OGGI, 25 LUGLIO 2023 IN ARRIVO NUOVI PREMI

Oggi, martedì 25 luglio 2023, si terrà la nuova estrazione del Simbolotto, il gioco associato ogni settimana alle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Infatti, esattamente come gli altri tre giochi, sarà protagonista per ben 4 giorni a settimana, oltre che il martedì, anche il giovedì, il venerdì e il sabato, prima di tornare la settimana successiva, mettendo in palio ogni volta fino ad un massimo di 10 mila euro!

Il premio massimo del Simbolotto, lo ricordiamo, attende tutti coloro che riescono ad indovinare tutti e 5 i simboli estratti questa sera, ma sono previsti anche numerosi altri premi per tutti coloro che riescono ad indovinarne solamente una parte. Gli altri premi disponibili, lo ricordiamo, vanno dai 50 euro, per coloro che indovinano 4 simboli, fino ad 1 euro come premio di consolazione per chi riesce ad centrarne solamente 2. Tentare la fortuna con il Simbolotto è veramente facilissimo e richiese semplicemente di piazzare una scommessa nel Lotto, selezionando la ruota in promozione del mese, che per tutto luglio sarà quella Nazionale.

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Insomma, per giocare al Simbolotto non viene richiesta nessuna abilità ai giocatori intenzionati a tentare la fortuna, e peraltro si tratta anche di un gioco completamente gratuito. Infatti, chi intende partecipare dovrà puntare esclusivamente una qualsiasi cifra nel Lotto, ed una volta ottenuta la propria schedina valida per l’estrazione serale, troverà sul fondo stampati 5 simboli, selezionati in modo casuale dal sistema.

In serata, dopo la conclusione del viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto, si potrà conoscere anche l’esito del Simbolotto, che prenderà immediatamente i riflettori. Mentre attendiamo di poter conoscere quasi sono i 5 simboli vincenti di oggi, possiamo recuperare alcune statistiche utili sul gioco, tra cui sicuramente quella che riguarda i simboli ritardatari, ovvero estratti con minore frequenza. Dato che sabato 22 luglio sono usciti la Mano (5), le Braghe (8), il Natale (25), il Lupo (21), il Cacio (30), il simbolo più in ritardo ora è il Naso (16), assente da 93 giorni. Lo seguono, poi, la Luna (6) che manca da 86 estrazioni, l’Amo (23) con 65 assenze, le Forbici (39) che non si fanno vedere da 51 giorni e il Ragazzo (15) assente per 48 volte.

