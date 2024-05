Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, sabato 25 maggio 2024

LOTTO E 10ELOTTO DOPO SUPERENALOTTO: LE COMBINAZIONI VINCENTI DI OGGI

Poco fa ci siamo (re)incontrati per i numeri vincenti del Superenalotto (fateci sapere se avete vinto il jackpot, noi ve lo auguriamo caldamente!) ed ora tocca ai colleghi del Lotto e del 10eLotto, che pur avendo poche possibilità – ma non sono certamente nulle – di concretizzarsi in premi superiori al milione, potrebbero sempre portarvi bottini tra i 100 e i 500mila che certamente non sono da disprezzare!

Nel caos siate tra i nuovi fortunati (quasi) milionari vi ricordiamo anche che per ritirare premi superiori ai 50mila euro vi servirà un conto corrente e un appuntamento in una filiale della Banca Intesa San Paolo, dato che alle ricevitorie non è concesso erogare così tanti soldi per un solo giocatore, a maggior ragione se pensaste di incassarli in contanti. Senza intrattenervi troppo a lungo (anche per lasciarvi liberi ad una serata di svago e divertimento) vi annunciamo subito i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, ma non prima di avervi fatto i nostri più sentiti auguri di buona fortuna!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 84 del 25/05/2024

2 – 8 – 14 – 15 – 20 – 23 – 30 – 40 – 42 – 44 – 46 – 56 – 61 – 64 – 70 – 72 – 77 – 86 – 87 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 42

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 42 – 2

Extra: 1 – 13 – 18 – 21 – 25 – 27 – 28 – 34 – 36 – 43 – 54 – 57 – 63 – 65 – 71

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione n° 84 del 25/05/2024 BARI 42 2 23 1 29 CAGLIARI 44 56 70 54 29 FIRENZE 61 46 70 36 65 GENOVA 44 77 25 27 26 MILANO 14 90 44 34 57 NAPOLI 72 8 43 18 44 PALERMO 46 40 57 13 20 ROMA 87 20 30 21 13 TORINO 86 15 63 28 16 VENEZIA 64 30 65 71 7 NAZIONALE 27 21 49 74 59

SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Ci stiamo lasciando alle spalle l’ultimo sabato di maggio che speriamo abbiate passato al fianco dei vostri cari godendovi quello che (almeno nel Nord della nostra penisola) è il primo fine settimana di sole, nella speranza di rendervelo ancora migliore grazie al Superenalotto e al suo jackpot che torna pian piano ad essere importante.

Oggi – ve lo ricordiamo nel caso vi sia passato di mente – vale ben 26,4 milioni di euro, ma nel caso non siate abbastanza fortunati non abbattetevi immediatamente perché avrete almeno altre cinque possibilità di portarvi a casa qualcosa, che diventerebbero ben undici nel caso in cui abbiate indicato nella schedina anche il numero Star! Insomma, tenete gli occhi ben aperti e – nel dubbio – controllate anche altri siti oltre al nostro giusto per evitare di farvi cogliere immediatamente dallo sconforto; ma bando alle ciance perché siamo qui solamente per una cosa: i numeri vincenti di oggi del Superenalotto, ed eccoveli serviti!

Ultima estrazione Superenalotto n. 83 del 25/05/2024

Combinazione Vincente

37 – 10 – 75 – 56 – 28 – 2

Numero Jolly

41

Superstar

58

COSA PORTEREMO A CASA DALL’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI?

Per l’ultima volta in questa penultima settimana di maggio torniamo a puntare i riflettori sui giochi che accompagnano il Lotto – e ci riferiamo ovviamente al Superenalotto e al 10eLotto – nella sua sempre ricca serata di sorprese, premi e (speriamo!) jackpot. Nelle ultime giornate tra tutti e tre i giochi e i loro altrettanti concorsi – che si sono tenuti martedì, giovedì e ieri – non sono stati segnalati premi particolarmente alti, con un colpo da circa 60mila euro segnato nel Lotto giovedì e che è stato il bottino più alto della settimana; almeno fino ad oggi, con un soleggiato sabato che noi ci auguriamo possa portare a qualcuno tra voi affezionati lettori un premio milionario.

Dato che AgiproNews non ha ancora pubblicato le quote del Lotto di ieri, per tenervi compagnia nella corsa verso le estrazioni in cui fronteggerete faccia a faccia la Dea Bendata della fortuna, facciamo un lungo viaggio nella storia dei giochi per cercare i premi record! Nel Lotto – in particolare – dovremmo tornare indietro fino al 2014 per incappare i quei 3,124 milioni vinti vicino a Trento il 7 gennaio che hanno superato il precedente record di 3,069 segnato (nuovamente) a gennaio, ma nel 2007.

Più vicino a noi, invece, il premio record del 10eLotto per il quale ci basterà tornare allo scorso 3 ottobre 2023 in cui un giocatore di Matera si è portato a casa ben 5 milioni di euro, anticipati appena otto mesi prima (a febbraio dello stesso anno) da un altrettanto importante bottino da 2,5 milioni che ritroviamo anche identico a distanza di un anno esatto – e, quindi, nel febbraio del 2024 – centrato a Savona!

SUPERENALOTTO DOPO IL LOTTO: IL JACKPOT CRESCE DOPO L’ULTIMO RECORD

Contrariamente al Lotto e al 10eLotto, però, nel Superenalotto non mancano quasi mai – in ognuna delle quattro estrazioni settimanali – i premi superiori ai 50mila e per dimostrarvelo ci basta guardare al concorso di ieri sera in cui un singolo fortunato indovinando solamente 5 tra i 6 numeri vincenti ha vinto la bellezza di poco più di 125mila euro; mentre altri 6 contendenti del jackpot aggiungendo alla loro scommessa anche il numero Star se ne sono portati a casa quasi 50mila l’uno.

L’abbiamo nominato e non possiamo che dedicare anche un brevissimo pensiero al jackpot del Superenalotto, che dopo l’azzeramento di pochi giorni fa è tornato già a valere 26,4 milioni di euro: come fare per portarseli a casa? La risposta è scontata perché non può che essere – semplicemente – indovinando tutta la sestina.

SI CHIUDE IL GIRO D’ITALIA: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA PRONTI PER LOTTO E SUPERENALOTTO

E così, tra record, jackpot e premi siamo quasi arrivata alla fine del nostro viaggio iniziale tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto che non può mancare della sua (o, meglio, nostra) tappa nella Smorfia Napoletana: utile agli indecisi per trovare qualche numero da scommettere, ma anche a chi crede nel destino, nel significato dei sogni e delle immagini o situazioni ricorrenti che li animano, per quanto assurde ed improbabili possano sembrare.

Come sempre noi pariamo da una notizia, che in questo caso specifico sarà quella dell’ormai imminente fine della 109esima edizione del Giro d’Italia, che partito dal torinese arriverà nella nostra splendida Capitale. Per la Smorfia sono 6 i numeri possibili che vanno da un 31 che indica la bicicletta, fino all’88 che raffigura nientemeno che Roma; intervallati dalla corsa (77, sostituibile anche con il 19 che è la gara) e dalla coppia 36-1 che a grandi linee si può tradurre con ‘Giro d’Italia’. Sei numeri e le scommesse di Lotto e Superenalotto sono pronte, mentre i restanti 4 per il 10eLotto potrebbero essere il 21 (come il numero delle tappe), ma anche il 4 e il 26 (giorni di inizio e fine della competizione) ed infine il 22 per le squadre in gioco.











