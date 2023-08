Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 26 agosto 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 AGOSTO 2023

Nella giornata di oggi si tiene il quarto, ed ultimo per questa settimana, appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i giochi a premi più apprezzati e partecipati in Italia! Le estrazioni, lo ricordiamo, si tengono per ben quattro volte ogni settimana, ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, mettendo in palio sempre premi diversi, ma tutti ricchissimi! Per conoscere i numeri vincenti, però, occorrerà attendere fino a questa sera, quando si terranno in successione tutte e tre le estrazioni, che decreteranno qualche nuovo vincitore.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, sabato 26 agosto 2023: i simboli vincenti

Nell’attesa, però, possiamo recuperare alcune statistiche in merito a Lotto, 10eLotto e Superenalotto, come per esempio quella che riguarda i numeri estratti meno frequentemente. Partendo dal Lotto, per esempio, dopo l’estrazione che si è tenuta ieri si è confermato al primo posto tra i ritardatari il 28 su Cagliari, con 113 assenze. Lo seguono, poi, ancora il 12 e 75, entrambi su Roma, con le loto 108 e 104 assenze; il 37 su Cagliari, che non esce da 102 estrazione ed, infine, l’11 su Milano con un ritardo di 98 giorni.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Venerdì 25 agosto 2023

Recuperato il Lotto, prima di passare al Superenalotto, dedichiamo anche un breve parentesi al 10eLotto, con la sua top 10 dei numeri ritardatari. Al primo posto si trova il 73, con 16 assenze complessive, seguito a breve distanza dall’82 con 15 estrazioni mancate e dal 26, a quota 13. Subito dopo, poi, si trovano a pari merito con 12 assenze, il 35 e l’8, seguiti da 63 e dal 5, che hanno accumulato 11 giorni di ritardo l’uno. Infine, la classifica si chiude con il 90, il 79 e il 24, tutti e tre a quota 10 assenze.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Messe de parte le statistiche di Lotto e 10eLotto, arriva ora il turno del Superenalotto, del quale sono disponibili le quote (ovvero le vincite) dell’ultimo concorso. Non si è visto nuovamente nessun “6” all’orizzonte, portando così il jackpot odierno del Superenalotto a 45,9 milioni di euro! Nonostante nessuna sia riuscito ad acciuffare il montepremi, però, nella giornata di ieri un fortunatissimo giocatore ha centro il “5”, dal valore impressionante di 116.037,89 euro. Da segnalare anche l’altrettanto buono “4 Stella” centrato, che è valso ad un singolo giocatore la ben 50.781 euro. Altri 76 giocatori, invece, si sono portati a casa 2.799 euro l’uno grazie al punto da “3 Stella”.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 25 agosto 2023

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, o i premi del Lotto e del 10eLotto? Saranno tantissimi i giocatori che ad ogni estrazione si pongono questa domanda, fantasticando di riuscire a mettere le mani sull’ambitissimo premio! Il nostro consiglio è sempre di pensare prima, ovviamente, alle proprie esigenze, togliendosi magari qualche sfizio, per poi investire parte dell’importante budget in un progetto innovativo.

Prendo un esempio dalla piattaforma Kickstarter, oggi segnaliamo il progetto SPARK, ovvero un companion per la fotocamera del proprio iPhone (per ora limitato solamente ad Apple) che si collega tramite l’ingresso lightning, sfruttando la tecnologia Magsafe per un’aderenza massima. Di fatto, tramite una serie di pulsanti del tutto identici a quelli di una fotocamera reflex professionale, di regolare ogni aspetto della foto che si sta scattando, come se si utilizzasse la modalità di scatto “Pro”. Comodo e duraturo, diventerà il compagno di vita per chi ama scattare foto con il cellulare e vuole ottenere i migliori risultati possibili.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Ora, attirato dai ricchissimi premi in palio nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto, qualche nuovo giocatore potrebbe trovarsi indeciso sui numeri da scommettere. In tal proposito ricordiamo l’esistenza della Smorfia Napoletana, un tradizionale sistema che permette di tradurre in numeri i sogni, i racconti o anche le notizie, in modo quasi automatico! Per esempio, prendiamo la notizia che oggi è la giornata internazionale del cane, il fido animale compagno di vita del suo padrone. Dalla Smorfia potremmo ricavare, innanzitutto, il 6 che rappresenta il cane, oppure anche il 22 che l’animale. Aggiungendo poi il 15, che rappresenta il compagno e il 2 per la festa, si saranno ottenuti rapidamente 4 numeri utili per la scommessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA