Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, sabato 26 agosto 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO, ARRIVA L’ESTRAZIONE DI OGGI SABATO 26 AGOSTO 2023: RICCHE VINCITE?

Ed anche oggi, puntuale come ogni giorno, torna l’estrazione del Simbolotto, il gioco con protagonisti i simboli al posto dei numeri, tradizionalmente associato al Lotto! Infatti, è strettamente legato al suo “fratello maggiore”, seguendo le sue quattro estrazioni settimanali, che ricordiamo tenersi tutti i martedì, i giovedì, i venerdì ed i sabato. Oggi, dunque, si chiude il ciclo, prima di una breve pausa che vedrà il gioco tornare protagonista il prossimo martedì, con il penultimo appuntamento di agosto.

Il Simbolotto mette in palio la bellezza di 10mila euro, che attendono i giocatori che riescono ad indovinare tutti e 5 i simboli estratti in serata. Ma non è tutto, perché contestualmente i giocatori un pochino meno fortunati, ma che riusciranno comunque ad indovinare parte della cinquina vincente, si porteranno a casa qualche altro ricco premio. Si va da un massimo di 50 euro, in attesa di chi indovina 4 simboli, ad un minimo di 1 euro per chi ne centra solamente 2. Piazzare la propria scommessa nel Simbolotto, inoltre, ricordiamo essere completamente gratuito, perché richiede ai giocatori di piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto, selezionando però la ruota promozionale del mese, che fino al 31 agosto sarà quella Nazionale.

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Dato che il Simbolotto è gratuito, però, i giocatori dovranno fare anche i conti con un piccolo malus. Infatti, non è permesso scegliere autonomamente i simboli su cui scommettere, ma sarà il sistema ad assegnali automaticamente, ed in modo ovviamente casuale, ai giocatori una volta che avrà registrato la scommessa nel Lotto Nazionale. Sul fondo della schedina principale i giocatori troveranno stampati i simboli validi per l’estrazione serale.

Nell’attesa di conoscere i simboli vincenti del Simbolotto per la giornata di oggi, possiamo dedicare una breve parentesi alle statistiche, prendendo per esempio quella sui simboli ritardatari, ovvero assenti da diverse estrazioni consecutive. Partendo dal ricordare che ieri sono stati estratti le Nacchere (36), la Gatta (3), il Soldato (12), i Topi (11), l’Uccello (35), scopriremmo subito che si riconferma primo tra i ritardatari del Simbolotto il Naso, assente da ben 126 giorni. Lo segue, poi, la balestra (22) con 63 assenze, mentre la Sfortuna (17) ha preso il posto del Diamante, con 46 ritardi. La top 5 prosegue, poi, con la Risata (19), a 43 assenze e si chiude con l’Elmo (26), assente per 30 giorni consecutivi.

