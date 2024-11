C’è grande curiosità attorno alle nuove estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, soprattutto alla luce dei ricchi premi che si possono vincere attraverso i numeri vincenti e, quindi, l’attenzione è rivolta alle nuove combinazioni fortunate. In attesa di scoprirle, possiamo approfondire un’altra questione importante, quella relativa alle statistiche. A tal proposito, ci sono i ritardatari del Lotto, che vedono svettare al primo posto ancora una volta il 31 su Genova, che in realtà di volte ne ha collezionate 155.

Questo il numero delle estrazioni del Lotto che ha saltato, decisamente superiore alle 106 assenze del 74 su Napoli che invece è al secondo posto di questa classifica. Al terzo, invece, troviamo un numero accoppiato a una ruota non ancora centenario: si tratta dell’8 su Cagliari, a quota 99 ritardi. Se mancasse anche stasera, allora potrebbe arrivare a tre cifre. Alle sue spalle ci sono il 66 su Nazionale e il 19 sulla stessa ruota rispettivamente a quota 95 e 91 assenze.

LE GRANDI VINCITE DEL SUPERENALOTTO E IL SUO JACKPOT

La terza estrazione della settimana del Superenalotto non ha regalato sorprese per quanto riguarda il 6, d’altra parte ha alimentato il super Jackpot che così ha potuto proseguire la sua crescita. Infatti, nell’estrazione di oggi sono in palio ben 35,6 milioni di euro. Un gran bel bottino, che sicuramente non ha nulla a che vedere con i premi che hanno caratterizzato le ultime quote di questo gioco, che d’altra parte è molto generoso e quindi in grado di regalare delle belle sorprese a coloro che tentano di portare la fortuna dalla loro parte.

Ad esempio, ci sono state ben cinque schedine fortunate per quanto riguarda la categoria di vincita “5”, che ha fruttato un premio di 4.957,56 euro per ognuno dei fortunati. Ma Agipronews segnala anche quattro vincite per quanto riguarda il “4 stella”, con cui sono stati vinti 35.541 euro. E se stasera toccasse a voi? C’è solo un modo per scoprirlo: attendere la nuova estrazione.

LA SPESA DEGLI ITALIANI E LA SMORFIA NAPOLETANA

Passiamo ora alla Smorfia napoletana, con cui trasformare in potenziali numeri da giocare alcune questioni di attualità. Prendiamo il caso dell’indagine Cgia, da cui è emerso che metà della spesa complessiva delle famiglie italiane è assorbita da cibo, benzina e bollette. Di fatto, le cosiddette spese “obbligate” sono salite ogni mese a quota 1.191 euro per quanto riguarda l’anno scorso.

Potremmo cominciare con 1, l’Italia, visto che parliamo del nostro Paese, ma c’è anche la figliolanza, intesa come concetto di famiglia, 9. Potreste prendere in considerazione anche 29 e 31, rispettivamente il padre dei bambini e il padrone di casa, ma non dovrebbe mancare il 52, la mamma. Che dire poi dei protagonisti, 46, i soldi, a cui potete abbinare 50, pane, e 68, la zuppa cotta, ma più in generale c’è 82, la tavola imbandita, quella che ora costa di più alle famiglie italiane.