Lotto e Superenalotto i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 26 settembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo aver visto gli esiti del Superenalotto, che possono essere recuperati poco più avanti in questa pagina, è arrivato ora il momento di dedicarci a Lotto e 10eLotto! Da pochissimo, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che ha poi lasciato subito spazio ai restanti 10 numeri della giornata! Da controllare, insomma, ci sono veramente tantissimi numeri, che richiedono un’attenzione veramente alta a tutti i giocatori in cerca di un premio che hanno piazzato la loro scommessa.

Il suggerimento, dopo aver guardato i numeri vincenti su questo sito, ilSussidiario.net, è quello di collegarsi ai siti ufficiali dei due giochi, sui quali si trova un comodo tool per verificare in modo automatico l’eventuale vincita, inserendo solamente il codice identificativo della schedina. Ma ora lasciamo subito il palco ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, augurando a tutti i giocatori e lettori le migliori fortune!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 127 del 26/09/2023

3 – 7 – 11 – 20 – 26 – 30 – 31 – 37 – 40 – 55 – 60 – 63 – 65 – 67 – 68 – 74 – 79 – 81 – 82 – 87

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 55

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 55 – 11

Extra: 2 – 5 – 8 – 9 – 19 – 22 – 42 – 47 – 50 – 53 – 66 – 73 – 76 – 78 – 83

Lotto, estrazione n° 127 del 26/09/2023 BARI 55 11 20 50 35 CAGLIARI 65 40 22 42 55 FIRENZE 82 37 5 9 46 GENOVA 31 60 19 76 86 MILANO 68 74 8 73 72 NAPOLI 81 63 78 5 67 PALERMO 3 81 30 66 52 ROMA 79 67 83 11 41 TORINO 26 7 2 47 5 VENEZIA 30 87 53 73 42 NAZIONALE 54 37 26 75 88

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Finalmente anche oggi è arrivato il momento di scoprire l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i loro numeri vincenti che stanno venendo estratti proprio in questi momenti. Ad aprire le danze, tradizionalmente, c’è il Superenalotto, con il suo jackpot che oggi vale ben 60,2 milioni di euro. Si apre, dunque, l’entusiasmante fase di ricontrollo delle schedine, che ricordiamo deve essere fatta sempre con la massima cura e meticolosità per non rischiare, a causa di una distrazione, di perdere un’ottima occasione.

Oltre ad usare questo sito, ilSussidiario.net, consigliamo sempre di dare anche un’occhiata al portale web del gioco, sul quale vengono pubblicati i 6 numeri vincenti, oppure anche al sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, scopriamo subito i numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto, ormai in procinto di aprirsi!

Ultima estrazione Superenalotto n. 127 del 26/09/2023

Combinazione Vincente

45 41 43 66 60 78

Numero Jolly

30

Superstar

75

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 SETTEMBRE 2023

Nella giornata di oggi, martedì 26 settembre 2023, si aprirà un nuovo ciclo settimanale di estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con premi e jackpot ricchissimi in palio! Si tratta, appunto, del primo appuntamento settimanale, che si ripeterà poi identico nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, quando verrà chiusa questa settimana di estrazioni e premi, in vista di una breve pausa fino al martedì successivo.

Prima di conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, si dovrà attendere fino a questa sera, quando verranno sorteggiati ed annunciati ufficialmente i numeri vincenti! Prima di allora, per ingannare l’attesa, possiamo recuperare le statistiche sui numeri ritardatari, ovvero quelli che da tempo mancano nelle varie estrazioni. Partendo dal Lotto, dopo l’estrazione di sabato 23 settembre, si è riconfermato grande assente il 28 su Cagliari, ormai a 130 assenze. Lo seguono, poi, il 75 su Roma, che è arrivato a quota 121; il 2 su Venezia che non si è visto per 115 giorni; il 39 su Palermo con 110 assenze ed, infine, il 78 su Bari, mancante per 107 volte consecutive.

Messi da parte i ritardatari del Lotto, prima di passare al Superenalotto, vale ovviamente la pena pensare anche al 10eLotto, nel quale per 22 estrazioni non si è visto il 41. La top 10, poi, continua con il 20, mancante per 17 volte consecutive, seguito dal 62, dal 59 e dal 35, tutti e tre con 15 assenze. Appena oltre la metà della top, vi sono poi il 45 e il 31, entrambi con 14 ritardi, seguiti dal 73 che non si è visto per 11 volte, dall’85 con 10 giorni di ritardo, a pari merito con l’8.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora, dopo aver visto i ritardatari del Lotto e del 10eLotto, dedichiamo tutta la nostra attenzione alle quote del Superenalotto di sabato, che per l’ennesima volta non ha visto uscire nessun punto da “6”. Di conseguenza, essendo che il montepremi non è stato toccato, oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 60,2 milioni di euro. Nessun “6”, insomma, ma fortunatamente ben 5 giocatori sono riusciti a centrare il punto da “5”, dal valore di 41.259,93 euro per ognuno di loro. Da segnalare anche gli 86 punti da “3 Stella”, che gli sono valsi 3.042 euro l’uno.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, o qualche ricchissimo premio del Lotto e del 10eLotto? Tra i tantissimo giocatori giornalieri sicuramente in molti si saranno trovati a fantasticare di riuscire, un giorno, a vincere un’importante somma di denaro, chiedendosi cosa potrebbero farne. Il nostro consiglio, dopo aver ovviamente pensato alle proprie esigenze e necessità, è quello di investire parte del budget in un qualche innovativo progetto, prendendo magari spunto dalla piattaforma KickStrarter. Oggi suggeriamo il progetto Vortex Punch, un’elegante e semplice custodia per tenere sempre organizzati i propri oggetti. Il suo più importante pregio è quello di unire, in un’unico oggetto, una custodia da scrivania, ma anche un borsa ed una tracolla.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Indecisi sui numeri da puntare nel Lotto, nel 10eLotto o nel Superenalotto? Niente panico, perché in caso si potrebbe ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, che traduce in numeri i sogni, ma funziona anche con racconti e notizie. Per fare un esempio, prendiamo la recente notizia del secondo trapianto al mondo di cuore suino in un essere umano, eseguito da un team specializzato dell’Università del Maryland. Dalla Smorfia potremmo ricavare, da questa notizia, il 59, che rappresenta l’intervento, ma anche il 62, ovvero il trapianto. Similmente, il 14 è il cuore, mentre il 12 il chirurgo, e anche l’89 l’America.











