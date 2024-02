Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 27 febbraio 2024: i numeri vincenti

Si apre nella giornata di oggi, martedì 27 febbraio 2024, una nuova settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i giochi che mettono in palio premi e jackpot in quattro differenti ed imperdibili appuntamenti settimanali! Quella di oggi, infatti, è solamente la prima tappa di un viaggio che proseguirà con nuove estrazioni che si terranno nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato.

Attendendo i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, che verranno come sempre annunciati in serata, possiamo recuperare le quote dell’ultima estrazione, ovvero quella di sabato 24 febbraio, giunto per farci un’idea sui possibili premi in palio. Partendo dal Lotto, il premio più alto assegnato sabato valeva 23.750 euro, che sono stati portati a casa da un fortunato giocatore di Pieve Vergonte (Verbano-Curio-Ossola). Seguono, poi, un premio da 18mila euro assegnato a Chiaramonte Gulfi (Ragusa) ed uno da 14mila vinto a Lecce.

Dopo il Lotto, prima di lasciare il dovuto spazio al Superenalotto e al suo jackpot, recuperiamo anche le quote del 10eLotto. Sabato, infatti, il premio più alto assegnato è valso ben 30mila euro al fortunato giocatore di Aosta che ha centrato i punti “6 Doppio Oro”. Secondo posto del podio, invece, per i 20mila vinti a Cuneo con un “9”, mentre chiudono il podio i 10mila euro vinti a Roma con un un “8”.

SUPERENALOTTO, IL JACKPOT IN PALIO OGGI

Messi da parte Lotto e 10eLotto, vale ora la pena concentrare la nostra attenzione sull’ultimo concorso del Superenalotto, ovvero il gioco che mette in palio il premio complessivamente più alto tra tutti e tre i concorsi! Questo, lo ricordiamo, varia in base al fatto che nell’ultimo concorso sia stata o meno centrata tutta la sestina vincente e, dato che sabato non è accaduto, oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 66,7 milioni di euro!

Sabato, comunque, non sono mancati i ricchi premi, e certamente ha esultato il giocatore, l’unico del concorso, che è riuscito ad indovinare 5 dei 6 numeri vincenti, portandosi a casa la bellezza di 210.526,14 euro! Similmente, altri 3 giocatori centrando i punti “4 Stella” ne hanno vinti 43.952 l’uno, mentre di superiori ai mille euro ci sono altri 103 premi da 3.524 euro, vinti grazie ai punti “3 Stella”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Chiuso il recupero delle quote delle ultime estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, arriviamo al consueto appuntamento con la Smorfia Napoletana. Questo, infatti, è un sistema utile per tutti i giocatori indecisi sui numeri su cui puntare che permette di tradurre i sogni, ma anche le notizie o i racconti, proprio in numeri. Per fare un esempio, prendiamo il recente allunaggio della sonda Odysseus, che rappresenta il primo viaggio privato che riesce ad arrivare sulla Luna.

Grazie alla Smorfia, potremmo ottenere, partendo dalla missione lunare, il 73, ovvero la Luna. Similmente, il 18 è l’arrivo, mentre l’80 l’atterraggio. Ci sarebbero, poi, anche il 25, che è il razzo, oppure il 3, la sonda. Infine, si potrebbe aggiungere anche l’81, che è la missione, ottenendo così 6 numeri da cui partire per le schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.











