SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 27 Febbraio 2024

SIMBOLOTTO: L’ESITO DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

È arrivato finalmente il tempo di andare a leggere l’esito dell’estrazione del Simbolotto di oggi, martedì 27 febbraio 2024: tutti vogliono sapere se i propri simboli e numeri sono quelli vincenti. Il numero di giocatori di questo semplice e simpatico concorso è infatti elevatissimo. Le probabilità di vincita dei 10.000 euro, massimo premio in palio, secondo quanto comunica Lottomatica, sono di 1 su 1.221.759. La buona notizia è che è più semplice per i premi minori. Per coloro che riescono a indovinare 4 numeri ci sono infatti in palio 50 euro. Una piccola consolazione di 5 euro invece per coloro che realizzano il 3 e di 1 euro per coloro che riescono a trovarne 2 dei 5.

La ruota di riferimento è quella di Cagliari. Andiamo a vedere subito allora cosa è successo. Sono arrivati infatti i simboli e i numeri vincenti dell’estrazione del Simbolotto di oggi. Per coloro che non ne fossero ancora a conoscenza, le modalità per controllare una eventuale vincita sono molto semplici. È sufficiente comparare con attenzione il contenuto della vostra schedina con quello decretato dall’urna a Roma. Ecco l’esito del sorteggio: la Mano (5), il Cacio (30), il Natale (25), la Prigione (44), il Caffè (42).

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DI OGGI: IN ARRIVO LA CINQUINA VINCENTE

La nuova settimana è ancora agli albori, ma a consolarci è l’estrazione di oggi, martedì 27 febbraio 2024, del Simbolotto, il concorso che va di pari passo con il Lotto: i numeri e i simboli vincenti sono attesi per questa sera. Gli occhi sono puntati sulla ruota di Cagliari, anche se presto il riferimento cambierà, dato che varia di mese in mese. Chiunque abbia giocato una schedina su questa, ad ogni modo, può incrociare le dita per sperare di vincere 10.000 euro. Una somma abbastanza consistente, soprattutto considerando che la spesa minima per prendere parte al gioco è di 1 euro. L’obiettivo è come sempre quello di indovinare la cinquina, ma nel caso in cui avvenga soltanto con una parte ci sono dei premi minori in palio.

Per coloro che ancora non lo sapessero, ricordiamo le regole del concorso. Con una schedina del Lotto nella ruota di riferimento, vengono casualmente assegnati cinque simboli. Essi sono stampati alla fine della ricevuta. È importante sapere che la combinazione non può essere scelta, tutto è affidato alla sorte. Se i numeri corrispondono a quelli decretati dall’urna di Roma, è fatta!

LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Sebbene la definizione dei simboli sia casuale, è interessante dare un’occhiata alle statistiche del Simbolotto in vista dell’estrazione di oggi, martedì 27 febbraio 2024. I simboli sono 45 e si intrecciano in tanti modi diversi. Per quanto riguarda la classifica dei simboli ritardatari al momento c’è in testa Il Ragazzo (15) con 22 assenze. A inseguirlo ci sono L’Uccello (35) e La Culla (9), entrambi a quota 21. A chiudere il podio è La Festa (20) con un ritardo di 20 estrazioni.

Per quanto riguarda invece la classifica dei simboli frequenti in vetta si trova Il Cerino (18) con 99 presente, inseguito da Il Diamante (29) a quota 96. È rimasto più distante il trittico composto da La Gatta (3), L’Elica (33) e Il Soldato (12), tutti a 93 ripetizioni. Il tutto ovviamente in attesa di scoprire cosa succederà questa sera.











