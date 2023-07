Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 27 luglio 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 27 LUGLIO 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 27 luglio 2023, tornano protagoniste le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i loro ricchissimi premi in palio! Si tratta del secondo appuntamento settimanale dopo quello che si tiene tutti i martedì e che tornerà protagonista nella giornata di domani, venerdì, ed in quella di sabato, prima di chiudere il ciclo in vista delle estrazioni della prossima settimana.

Per ingannare l’attesa che ci separa dallo scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, possiamo recuperare quanto accaduto la scorsa estrazione, ovvero quella di martedì 25 luglio. Partendo dal Lotto, scopriremmo che complessivamente sono stati assegnati 5,2 milioni di euro, tra i quali il premio maggiore si è registrato a Castelli Calepio (Bergamo) dal valore di 71.250 euro. Lo segue, poi, il premio da 25mila euro vinto a Chiusa (Bolzano), mentre il podio si chiude con i 22.500 euro vinti da Afragola (Napoli).

Passando, poi, all’esito del 10eLotto, dopo aver visto il Lotto e prima di concentrarci sul Superenalotto, il premio più alto è stato vinto a Castelnuovo del Garda (Verona) ed è valso al fortunato giocatore ben 100.005 euro grazie ad un “8 Doppio Oro”. Secondo posto, invece, per Lamporecchio (Pistoia), dove un giocatore ha vinto 30 mila euro con “8 Oro”. Il podio, infine, si chiude con il premio da 20 mila euro assegnato a Milano con un “7 Oro”. Complessivamente, nel 10eLotto sono stati assegnati premi per 23 milioni di euro.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora, messi da parte il Lotto e il 10eLotto, è arrivato il momento di dedicarci al Superenalotto, il gioco che mette in palio in premio più alto dei tre! In questa giornata, infatti, il jackpot del Superenalotto vale ben 31,6 milioni di euro, dato che nessun giocatore martedì ha indovinato tutti e 6 i numeri vincenti. Martedì, invece, 4 giocatori si sono portati a casa 47.086,59 euro grazie ai punti da “5”, ma vale la pena sottolineare anche i 2 premi da 29.171 euro ottenuti grazie ai punti da “4 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? Sicuramente moltissimi giocatori si saranno posti almeno una volta questa domanda, fantasticando di riuscire a mettere le mani sul ricchissimo premio in palio. Un buon modo per utilizzare parte del budget, potrebbe essere quella di investirlo in un progetto innovativo, magari prendendo spunto dal sito KickStarter.

Oggi, per fare un esempio, proponiamo Hestia, ovvero un dispositivo che trasforma qualsiasi cellulare in un vero e proprio telescopio smart. Semplicemente posizionando il proprio cellulare sul dispositivo e lasciandosi guidare dall’app dedicata, si potranno osservare corpi celesti con una risoluzione incredibile, scattando anche delle foto nitide ed impossibili senza Hestia.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Qualche potenziale giocatore, attirato dai premi del Lotto, 10eLotto e Superenalotto, potrebbe decidere di piazzare una scommessa in uno dei tre giochi, trovandosi però indeciso sui numeri da selezionare. Fortunatamente in suo soccorso arriva il sistema tradizionale della Smorfia Napoletana, che traduce in numeri i sogni, le sensazioni e anche le notizie.

Per fare un esempio, prendiamo la triste notizia del decesso di Sinead O’Connor, celebre cantante pop di origini irlandesi. Nella Smorfia potremmo giocare il 56, come gli anni della cantante, oppure io 10 per il numero di album che ha composto, o ancora il 45 che rappresenta la parole cantante, o il 47 per il morto. Il 55, invece, è la musica.

