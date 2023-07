Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, giovedì 27 luglio 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 27 LUGLIO 2023, CACCIA ALLE VINCITE

Nella giornata di oggi, giovedì 27 luglio 2023, torna l’ormai classico appuntamento con il Simbolotto, il gioco che cade ogni settimana con le quattro estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. L’appuntamento di oggi, infatti, è il secondo della settimana, dopo quello che si tiene tutti i martedì, e che tornerà protagonista poi nella giornata di domani, venerdì, e in quella di sabato, completando il ciclo prima della prossima settimana.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 27 luglio 2023, i numeri vincenti

In palio nel Simbolotto ci sono fino a 10 mila euro, in attesa di qualsiasi giocatore riesca a mettere le mani su tutti e 5 i simboli vincenti che verranno estratti in serata. Oltre al premio massimo, però, ve ne sono anche parecchi altri, che vanno da un minimo di 1 euro per chi indovina solamente 2 dei simboli vincenti, fino a 50 per chi indovina 4. Inoltre, tentare la fortuna con questo gioco è completamente gratuito e non richiede alcuna abilità particolare. Ai giocatori del Simbolotto, infatti, è richiesto solamente di piazzare una qualsiasi scommessa nell’ambito del Lotto, avendo però cura di scegliere la ruota promozionale mensile, che per tutto luglio ricordiamo essere quella Nazionale.

Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 25 luglio 2023

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Giocare al Simbolotto, come abbiamo visto, è completamente gratuito e facilissimo, ma di contro il gioco presenta anche un piccolo limite. Infatti, ai giocatori non è concesso di scegliere autonomamente i 5 simboli per partecipare all’estrazione, ma sarà il sistema ad assegnarli ad ogni partecipante, selezionandoli in modo casuale, stampandoli poi al fondo della schedina principale del Lotto.

Per conoscere l’esito dell’estrazione del Simbolotto occorre attendere la sera, con i simboli verranno estratti subito dopo la chiusura del viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto. Nell’attesa, ricordando che seguiremo l’estrazione con tutti voi lettori, possiamo recuperare alcune statistiche utili ai giocatori, come per esempio quella sui simboli ritardatari, ovvero quelli che non compaiono da diverse estrazioni consecutive. La scorsa estrazione del Simbolotto, quella di martedì 25 luglio, ha visto uscire il Disco (32), la Pizza (24), il Vaso (7), il Quadro (40), l’Amo (23), e pertanto il simbolo meno frequente è rimasto il Naso (16), assente da ben 95 giorni. Lo seguono, poi, la Luna (6) con le sue 88 assenze; le Forbici (39) che non spuntano da 53 giorni; il Ragazzo (15) che manca da 50 giorni ed, infine, il Maiale (4), mancante da 48 estrazioni.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 25 luglio 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA