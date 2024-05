Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, martedì 28 maggio 2024: simboli e numeri vincenti

Una nuova settimana ha preso il via e con essa c’è spazio per uno degli ultimi appuntamenti con il Simbolotto di questo mese. In pochi giorni saluteremo la ruota di Milano, quella del Lotto a cui è attualmente abbinato. Nessuna anticipazione su quella che arriverà, ma sappiate che sarà indicata sulle schedine ancora bianche con la lettera “S”. Non è il momento di pensarci, però, perché c’è ancora l’estrazione di oggi, martedì 28 maggio 2024, con cui fare i conti. L’attesa è tanta per scoprire la combinazione vincente. Essa è come di consueto composta da cinque simboli e numeri compresi tra i 45 disponibili.

Se siete ancora in tempo utile per giocare al Simbolotto, ricordiamo che il meccanismo è molto semplice. È sufficiente emettere una schedina nella ruota sopracitata per partecipare in modo automatico. I più attenti infatti si accorgeranno che in coda al documento spunta la cinquina in cui fare affidamento. Le probabilità di vincere i 10.000 euro messi in palio, proprio per l’estrema casualità del gioco, non sono molte, ma sperare non costa nulla. Anche perché in questo caso la spesa è praticamente nulla. Essa è pari a quella della giocata del Lotto, ovvero un euro. L’emozione di attendere l’estrazione, dall’altra parte, non ha eguali.

Alla scoperta del divertente Simbolotto: le statistiche

Per coloro che non conoscessero il gioco del Simbolotto e si stessero approcciando per la prima volta a quest’ultimo, è importante spiegare che esso ruota attorno a 45 simboli associati a dei numeri. I primi sono rappresentati ciascuno da un’immagine diversa, ad esempio oggetti o animali. I secondi vanno appunto da 1 a 45. Non resta dunque che scegliere quello che riteniamo più simpatico e sperare che compaia nella nostra schedina, dato che l’associazione è del tutto casuale.

E se volete sapere alcune chicche su questi numeri, ci sono le statistiche a correre in vostro soccorso. Il Simbolotto che non si vede da più tempo nelle estrazioni è quello delle Pigne (38): manca da ben 46 appuntamenti. Non se ne può più invece di vedere il Cerino (18), apparso di recente ben 104 volte. Una in più rispetto al Diamante (29).

