E’ sabato 28 settembre 2024 e anche oggi si terrà come di consueto l’estrazione del Simbolotto, il gioco con i simboli associati al lotto e ai suoi numeri vincenti: quale sarà la combinazione giusta di oggi? Lo scopriremo questa sera, alle ore 20:00, quando scatterà la consueta estrazione, nel frattempo possiamo fare un breve ripasso su come funziona questo gioco. La prima cosa da sapere è che è assolutamente gratuito di conseguenza non dovrete pagare nulla in più per avere la possibilità di aumentare il vostro bottino.

Vi basterà semplicemente giocare i numeri sulla ruota associata al gioco del Simbolotto, che per questo mese è quella di Palermo. La Lottomatica ha infatti deciso di cambiare ruota per dodici volte all’anno, e da ottobre, quindi fra tre giorni, toccherà a quella di Roma e poi un nuovo cambio a novembre e così via. In ogni caso, qualora aveste dei dubbi, potreste chiedere al negoziante o comunque fare caso al simbolino, la “s” che trovate appunto vicino alla ruota prescelta e che sta appunto ad indicare il gioco del Simbolotto.

SIMBOLOTTO LOTTO, ECCO FINO A QUANTO SI PUÒ VINCERE

Qualora giocaste quindi dei numeri per l’estrazione di oggi sulla ruota di Palermo, non dovrete fare altro che aspettare il sorteggio di questa sera e scoprire se avrete vinto. I simboli non potrete sceglierli, ma vi verranno dati in automatico dal terminale, e se dovessero combaciare con quelli sorteggiati allora vuol dire che la dea bendata non si sarà voltata dall’altra parte.

I simboli in totale sono 45, ma sulla vostra schedina ne troverete solo 5 e la vittoria varia a seconda dell’importo giocato. Qualora aveste puntato un euro su una schedina, potrete vincere al massimo 10.000 euro se avrete azzeccato tutti e 5 i simboli, mentre la vincita minima è pari a un euro indovinando però due simboli. Si tratta quindi di una ghiotta occasione in più per portarvi a casa qualche soldino: perchè non tentare la fortuna?

