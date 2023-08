Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 29 agosto 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 AGOSTO 2023

Oggi, martedì 29 agosto 2023, si apre ufficialmente una nuova settimana di estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i loro ricchissimi premi e jackpot in palio in attesa di qualche fortunatissimo giocatore! Ricordiamo che, dopo l’appuntamento odierno, le estrazioni torneranno protagoniste anche nella giornata di giovedì, venerdì e sabato, completando il ciclo settimanale dei concorsi più apprezzati e partecipati in Italia.

Mentre attendiamo di scoprire se le estrazioni odierne di Lotto, 10eLotto e Superenalotto saranno fortunate, regalando una serata entusiasmante a qualche giocatore, possiamo ingannare l’attesa recuperando alcune statistiche utili, come quella sui numeri ritardatari. Per esempio, partendo dal gioco principale, il Lotto, dopo l’estrazione di sabato 26, si è confermato leader dei il 28 su Cagliari, giunto ormai a 114 assenze totali. Lo seguono, poi, sempre il 12 ed il 75 su Roma, rispettivamente a quota 109 e 105 ritardi. Si conferma anche il 37 su Cagliari, ormai a quota 103 e chiude la classifica l’11 su Milano, con le sue 99 assenze.

Così come abbiamo visto i ritardatari del Lotto, prima di scoprire le quote del Superenalotto, dedichiamo anche una parentesi al 10eLotto. In questo caso si tratta di una top 10, che vede al primo posto il 16, assente per 18 volte consecutive, seguito dal 45 a quota 15 assenze. Subito sotto, poi, si piazzano l’80 con 14 mancanze, il 36 con 13 assenze, il 64 a quota 11 e l’8 che è mancato per 9 giorni. La top dieci, poi, si chiude con il 56, il 34 e il 13 con 8 assenze complessive, e dal 9 con 7 giorni di ritardo.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Recuperate le statistiche di Lotto e 10eLotto, dedichiamoci ora al Superenalotto, con i suoi fantastici premi. In questo caso, è piuttosto semplice trovare le quote dell’ultima estrazione, dalla quali dipende anche il valore del montepremi massimo in palio. Dato che non è stato segnato alcun “6”, infatti, nella giornata di oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 46,8 milioni di euro. Sabato, tuttavia, un fortunatissimo giocatore è riuscito a portarsi a casa il premio ad “5 Stella”, che gli è valso la bellezza di 473.064,25 euro. Similmente, sono stati 5 i giocatori che hanno centrato il “4 Stella”, portandosi a casa 23.506 euro a testa. Da segnalare anche i 10 premi da “5”, dal valore di 18.922,57 euro e i 336 da “3 Stella”, valsi 1.827 euro per ognuno dei giocatori.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del superenalotto, o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? La domanda sarà sicuramente balenata nella mente di qualche giocatore in Italia, che si è trovato a fantasticare su cosa farebbe con un bottino così importante tra le mani. Prima bisognerebbe, ovviamente, pensare ai propri desideri e a quei sogni sempre tenuti nel cassetto, ma poi si potrebbe anche cercare un qualche progetto innovativo in cerca di finanziamenti.

Per fare un esempio preso dalla piattaforma Kickstarter, si potrebbe scegliere il Moss Air, ovvero un sistema unico nel suo genere per rinfrescare e reidratare l’aria attorno a noi. Insomma, un umidificatore e purificatore, comodo da tenere su una scrivania o su un mobiletto, che fa del design il suo punto forte. Si tratta, infatti, di un cilindro metallico, con una parte in vetro trasparente che permette di vedere il muschio conservato al suo interno e centrale nel processo di purificazione. Inoltre, si illumina trasformandosi, all’occorrenza, in una soffusa luce unica nel suo genere.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se qualche giocatore fosse desideroso di piazzare la sua scommessa nel Lotto, nel 10eLotto o nel Superenalotto, ma fosse anche indeciso sui numeri su cui puntare, potrebbe facilmente trovare conforto nel tradizionale sistema della Smorfia Napoletana. Questo, per chi non lo conoscesse, è un sistema per tradurre in numeri i sogni, ma che si può utilizzare anche per racconti e notizie. Per esempio, prendiamo l’incredibile notizia del parto a bordo di un aereo della linea KBZ, da poco partito da Tachileik, in Myanmar, con nessun medico a bordo. Una storia finita benissimo, che ci regala, nella Smorfia, un 11 che rappresenta l’aereo, ma anche il 50 per il figlio. Similmente, si potrebbe ricavare l’8, ovvero il parto, ed anche il 3 per il cielo, luogo in cui è avvenuto la nascita.

