SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 29 agosto 2023

Finalmente anche oggi si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto che ha tradizionalmente lasciato spazio all’estrazione del Simbolotto, con i suoi 5 simboli vincenti! In palio ricordiamo che questo gioco gratuito mette la bellezza di 10mila euro, in attesa ovviamente di chi riuscirà a centrare tutti e 5 quei simboli fortunati. Tuttavia, ricordiamo anche che seppur non abbia richiesto alcun tipo di spesa, è importante porre la massima attenzione nel ricontrollo della schedina, magari dando un’occhiata su diversi siti.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 29 agosto, numeri vincenti!

Oltre che su questo, ilSussidiario.net, il suggerimento è sempre quello di controllare anche il sito ufficiale del gioco, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ma ora, senza ulteriori indugi, scopriamo subito i simboli e i relativi numeri vincenti di oggi per il Simbolotto, che sono: 22 balestra, 6 luna, 25 Natale, 40 quadro, 24 pizza. (agg. Lorenzo Drigo)

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 26 agosto 2023

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

SIMBOLOTTO: OGGI ESTRAZIONE FORTUNATA DOPO IL LOTTO?

Nella giornata di oggi, martedì 29 agosto 2023, torna protagonista l’estrazione del Simbolotto con il suo primo appuntamento in questa nuova settimana! Il gioco, infatti, è associato al Lotto e, così come lui, può contare su ben quattro estrazioni settimanali, oltre che oggi, anche giovedì, venerdì e sabato, mettendo sempre in palio lo stesso importante premio, ed ovviamente con regole per partecipare sempre identiche.

Ricordiamo che nel Simbolotto vengono messi in palio ben 10mila euro per tutti quei giocatori che riescono a mettere le mani su tutti e 5 i simboli protagonisti dell’estrazione, ma anche numerosi altri premi per i giocatori un po’ meno fortunati che ne centrano solamente una parte. Si va, infatti, da un massimo di 50 euro con 4 simboli indovinati, ad un minimo di 1 euro per coloro che ne indovinano solamente 2. Inoltre, il Simbolotto è un gioco completamente gratuito, che richiederà semplicemente al giocatore di piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto, avendo cura di selezionare la ruota in promozione quel mese, che per agosto è quella Nazionale.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 26 agosto 2023

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Insomma, tentare la fortuna con il Simbolotto è assolutamente gratuito e non richiede ai giocatori alcun investimento oltre a quello fatto per il Lotto. Tuttavia, è anche bene specificare che l’aspetto negativo della gratuità è che non sarà data, ai partecipanti, la possibilità di selezionare autonomamente i propri simboli fortunati. Sarà il sistema ad assegnare, in modo casuale, una cinquina valida per l’estrazione, stampandola sul fondo della schedina del Lotto nazionale.

Per conoscere l’esito dell’estrazione del Simbolotto occorrerà, come sempre, attendere questa sera, nell’esatto momento in cui si concluderà il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto. Mentre siamo in attesa, però, possiamo recuperare l’utile statistica sui simboli ritardatari, ovvero che da tempo non vengono estratti. Ricordando che nella giornata di sabato 26 sono usciti la Testa (34), il Natale (25), le Braghe (8), la Festa (20), i Funghi (43), si riconferma primo tra i ritardatari del Simbolotto il Naso (16), ormai a 128 assenze totali. Lo seguono, poi, la Balestra (22), con 65 assenze; la Sfortuna (17) a quota 48; la Risata (19) che non si fa vedere da 45 giorni ed, infine, l’Elmo (26) assente per 32 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA