Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 31 agosto 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo l’estrazione sul Superenalotto, che può essere recuperata più avanti in questa pagina, siamo tornati per i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto! Da poco, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del gioco principale, che dopo la parentesi dedicata al Simbolotto, ha lasciato spazio ai restanti 10 numeri vincenti del secondo gioco. In ballo, insomma, ci sono veramente tanti numeri da ricontrollare per chi fosse alla caccia di un premio importante, ragione per cui è necessario porre la massima attenzione in questa fase del gioco. Invitiamo, quindi, i giocatori a controllare, oltre a questo sito, ilSussidiario.net, anche altre fonti, come per esempio il portale ufficiale dei due giochi, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ma ora, senza ulteriori indugi, scopriamo subito i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, ricordando che questo appuntamento tornerà domani!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 112 del 31/08/2023

4 – 9 – 13 – 18 – 20 – 25 – 26 – 28 – 32 – 45 – 52 – 55 – 66 – 68 – 69 – 72 – 79 – 86 – 87 – 88

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 86

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 86 – 32

Extra: 2 – 5 – 11 – 16 – 22 – 30 – 31 – 39 – 43 – 49 – 53 – 71 – 83 – 85

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione n° 112 del 31/08/2023 BARI 86 32 26 25 38 CAGLIARI 69 45 53 71 3 FIRENZE 88 18 43 16 29 GENOVA 72 28 30 2 54 MILANO 4 68 85 28 71 NAPOLI 13 66 22 85 19 PALERMO 87 79 31 26 72 ROMA 20 55 39 5 47 TORINO 9 25 49 83 66 VENEZIA 52 86 11 47 84 NAZIONALE 15 66 80 19 38

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Da pochissimo si sono aperte le estrazioni odierne di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con quest’ultimo gioco a fare tradizionalmente da apri pista a questa serata di ricchi premi! In particolare oggi ricordiamo che c’è in palio un jackpot dall’incredibile valore di 46,8 milioni di euro in attesa di chi riuscisse ad indovinare tutti e 6 i numeri estratti, oltre ai tantissimi altri premi disponibili. Insomma, si tratta di una cifra importante che dovrebbe spingere tutti i giocatori a prestare la massima attenzione al ricontrollo delle schedine, da fare con la massima precisione, specialmente se si stesse per gettare la spugna. Oltre a dare un’occhiata a questo sito, ilSussidiario.net, consigliamo sempre di controllare anche quello ufficiale del gioco, in cui si trova un comodo tool per verificare la vincita in automatico. Ora, però, lasciamo subito la parola ai numeri vincenti di oggi per il Superenalotto, rinnovando l’appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto, pronte a prendere il via!

Ultima estrazione Superenalotto n. 112 del 31/08/2023

Combinazione Vincente

9 – 15 – 61 – 66 – 72 – 73

Numero Jolly

2

Superstar

79

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 31 AGOSTO 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 31 agosto 2023, si terrà l’ultimo estrazione mensile di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che costituisce anche il secondo appuntamento settimanale, dopo quello che si è tenuto martedì 29. Le estrazioni torneranno poi protagoniste nella giornata di domani venerdì 1 settembre, e chiuderanno il ciclo settimanale sabato 2, prima di tornare la settimana prossima sempre di martedì.

Mentre siamo in attesa di scoprire i numeri vincenti di oggi per Lotto, 10eLotto e Superenalotto, per farci un’idea più precisa sui premi in palio, possiamo dedicare una breve parentesi alle quote dell’ultimo concorso. Partendo dal principale dei tre giochi, ovvero il Lotto, nella giornata di martedì 29 il premio più alto è stato assegnato a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, ed è valso la bellezza di 249.500 euro, grazie ad sei ambi, quattro terne e una quaterna. Il podio, poi, si completa con la vittoria da 37.500 euro assegnata a Domaso (Como) grazie ad un ambo secco, e con i 24.900 assegnati sempre ad Isola delle Femmine. Complessivamente sono stati assegnati premi per oltre 7 milioni.

Messi da parte i risultati del Lotto, prima di scoprire le quote e il jackpot del Superenalotto, dedichiamoci anche al 10eLotto, che martedì ha assegnato la bellezza di 25,4 milioni in tutta Italia. Il premio più alto è stato assegnato a Sappada (Udine), dal valore di 100mila euro, grazie ad un “9 Doppio Oro”. Sul podio, poi, si piazza di diritto anche la vincita da 50mila euro registrata, grazie ad “9 Oro”, a Caltanissetta, mentre la terza posizione è occupata dalla vittoria da 25mila euro di Mondolfo (Pesaro e Urbino), segnata con un “2 Doppio Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Archiviati il Lotto e il 10eLotto, i riflettori ora vanno sul Superenalotto, che nella giornata di martedì non ha visto nessun giocatore centrare i punti da “6”. Insomma, il montepremi massimo in palio non è stato intaccato, ma è anzi aumentato, al punto che il jackpot odierno del Superenalotto vale ben 47,7 milioni di euro! Non si sono visti “6”, ma 4 giocatori sono riusciti a portarsi a casa i punti da “5”, che gli sono valsi 47.518,62 l’uno. Da segnalare anche che 94 fortunati giocatori sono riusciti a centrare i punti da “3 Stella”, vincendo 2.955 euro l’uno.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? Questa domanda, quasi certamente, sarà saltata alla mente di moltissimi giocatori almeno una volta, mentre sognavano di mettere un giorno le mani sull’importante premio in palio, trovandosi però leggermente indecisi. Il nostro consiglio, dopo aver ovviamente pensato alle proprie esigenze e a quei sogni sempre tenuti nel cassetto, è quello di investire parte dell’importante budget disponibile in un qualche innovativo progetto, prendendo magari spunto dalla piattaforma Kickstarter.

Oggi, per esempio, prendiamo in esame il progetto chiamato NitroPress, e si costituisce di una macchina (simile al SodaStream) per produrre in casa diversi tipi di gustoso bevande. Funziona tramite azoto gassoso, ma non richiede alcun tipo di cartuccia, e non crea bevande gassate, quanto piuttosto cremose e fresche. Può essere utilizzata per fare il caffè, i succhi di frutta o anche i cocktail alcolici e analcolici, semplicemente posizionando la bottiglia in dotazione, che miscela la bevanda con l’azoto per “trasformarla”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I ricchi premi in palio nel Superenalotto, nel Lotto e nel 10eLotto potrebbero aver fatto gola a qualche nuovo potenziale giocatore, che però nel momento della compilazione della schedina, si trova indeciso sui numeri da giocare. In tal caso, ci si potrebbe rivolgere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con il quale si possono tradurre in numeri i sogni, o anche i racconti e le notizie. Per fare un esempio, prendiamo la notizia che nel corso della notte appena trascorsa si è potuto osservare l’evento eccezionale della “super luna”, di colore blu. Dalla Smorfia, potremmo ricavare il 73 per la luna, oppure il 69 che rappresenta il colore blu. Ancora, il 32 raffigura il colore, genericamente inteso, mentre il 36 è l’Acquario, ovvero la costellazione che ha “ospitato” la super luna. Aggiungendo un 30 per la data, avremo ottenuto rapidamente 5 numeri.











