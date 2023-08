SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, giovedì 31 agosto 2023

Finalmente anche nella giornata di oggi è arrivato il momento di scoprire l’esito dell’estrazione del Simbolotto! Da pochissimo, infatti, si è chiuso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto, che prima di passare ai 10 numeri vincenti del 10eLotto, ha lasciato un breve spazio ai simbolini vincenti per quest’altro gioco.

In palio ricordiamo che ci sono fino ad un massimo di 10mila euro, che attendono tutti coloro che centreranno i 5 simboli vincenti, e che seppur si tratti di un gioco gratuito, andrebbe posta una buona attenzione nel ricontrollo della propria schedina, specialmente prima di darsi per vinti. I giocatori più meticolosi potrebbero, oltre da utilizzare questo sito, IlSussidiario.net, anche dare un’occhiata a quello ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ma ora, senza perderci ulteriormente in chiacchiere, riveliamo subito i simboli e i numeri vincenti del Simbolotto, che sono: 8 braghe, 10 fagioli, 18 cerino, 23 amo, 24 pizza.

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, GIOVEDÌ 31 AGOSTO 2023, IN ARRIVO RICCHI PREMI?

Oggi, giovedì 31 agosto 2023, si tiene l’ultimo appuntamento del mese di agosto con l’estrazione del Simbolotto, tradizionalmente associata a quella del Lotto. Infatti, così come il gioco principale, si costituisce in ben quattro appuntamenti settimanali, dopo il primo che si è tenuto nella giornata di martedì, quello odierno sarà seguito da una nuova estrazione domani, venerdì 1 settembre e dall’ultima che si terrà sabato.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 29 agosto 2023

Insomma, sono ben quattro le possibilità per portarsi a casa il primo massimo del Simbolotto, che ricordiamo valere ben 10mila euro in attesa di chiunque indovini tutti e 5 i simboli estratti in serata! Vi sono, però, numerosi altri premi per coloro che indovinano solamente una parte dei simboli, che vanno da un massimo di 50 euro centrandone 4, ad un minimo di 1 euro con 2 simbolini indovinati. Per giocare al Simbolotto, lo ricordiamo, non è richiesta nessuna spesa, trattandosi di un gioco completamente gratuito al quale si partecipa, semplicemente, piazzando una scommessa sulla ruota promozionale mensile del Lotto, che è quella Nazionale, ma cambierà domani.

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Insomma, piazzare una scommessa nel Simbolotto è gratis, ma di contro i giocatori non saranno liberi di scegliere autonomamente i simboli su cui puntare. Infatti, una volta ricevuta la giocata al Lotto promozionale, il sistema procederà automaticamente ad assegnare in modo casuale la cinquina di simboli valida per l’estrazione, stampandola sul fondo della schedina principale.

Per conoscere l’esito dell’estrazione del Simbolotto bisognerà attendere questa sera, quando si concluderanno le estrazioni di tutte e 11 le ruote nazionali del Lotto. Nell’attesa, però, possiamo recuperare rapidamente l’utile statistica sui simboli ritardatari, ovvero che da tempo non si fanno vedere nel corso delle estrazioni. Ricordando che nella giornata di martedì sono stati estratti la Balestra (22), la Luna (6), il Natale (25), il Quadro (40) e la Pizza (24), ancora una volta si riconferma simbolo più in ritardo del Simbolotto il Naso (16), con ben 130 assenze. Lo seguono, poi, la Sfortuna (17) con 50 estrazioni mancate; la Risata (19) a quota 47 assenze; l’Elmo (26) che non esce da 34 giorni ed, infine, la Mano (5) con le sue 33 assenze consecutive.

