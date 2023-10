Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Martedì 31 ottobre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo aver scoperto i numeri vincenti oggi del Superenalotto, che si trovano poco più avanti in questa pagina, è arrivato ora il momento di quelli del Lotto e del 10eLotto! Da pochissimo, infatti, si è chiuso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che dopo la rapida parentesi dedicata al Simbolotto, ha concluso la serata di estrazioni con gli ultimi 10 numeri vincenti. In ballo, insomma, ci sono veramente tanti numeri da controllare, aumentando le possibilità che un qualche giocatore si confonda e rischi di perdere un’occasione veramente ricca.

Dopo aver dato un’occhiata ai numeri vincenti pubblicati su questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe anche utilizzare il comodo ed automatico tool per la verifica della vincita presente sui siti ufficiali dei giochi, nel quale basta inserire il codice identificativo della schedina. Ora, però, lasciamo subito la parola ai numeri vincenti delle estrazioni di oggi del Lotto e del 10eLotto, ricordando che il prossima appuntamento sarà giovedì!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 147 del 31/10/2023

17 – 20 – 26 – 28 – 33 – 34 – 36 – 37 – 38 – 43 – 45 – 47 – 50 – 52 – 59 – 62 – 64 – 79 – 82 – 87

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 62

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 62 – 43

Extra: 4 – 5 – 10 – 13 – 14 – 18 – 19 – 24 – 46 – 53 – 58 – 61 – 63 – 67 – 89

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 147 del 31/10/2023 BARI 62 43 82 10 14 CAGLIARI 64 34 58 28 89 FIRENZE 87 17 53 89 18 GENOVA 20 79 67 63 76 MILANO 26 37 13 79 53 NAPOLI 62 38 4 61 55 PALERMO 50 33 87 5 52 ROMA 59 28 24 26 15 TORINO 52 47 26 46 86 VENEZIA 45 36 19 87 67 NAZIONALE 14 90 80 6 39

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Anche oggi, martedì 31 ottobre 2023, finalmente è arrivato il momento di scoprire l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tradizionalmente inaugurate proprio da quest’ultimo gioco! La lunga notte delle streghe per quale fortunatissimo giocatore potrebbe nascondere un premio dall’incredibile valore di 77,3 milioni di euro, ovvero l’ambito jackpot in palio oggi.

Trattandosi di una cifra decisamente importante, però, suggeriamo sempre di controllare con la massima cura possibile la propria schedina, utilizzando, magari, diversi siti. Dopo aver dato un’occhiata a questo, ilSussidiario.net, si potrebbero anche controllare il sito ufficiale del gioco, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, senza ulteriori indugi dedichiamoci subito ai numeri vincenti dell’estrazione di oggi del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento per il Lotto e il 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 147 del 31/10/2023

Combinazione Vincente

69 80 3 73 42 54

Numero Jolly

68

Superstar

29

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 31 OTTOBRE 2023

Nella serata di oggi, martedì 31 ottobre 2023, oltre al “dolcetto o scherzetto” di Halloween si terranno anche le nuove estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che potrebbero rendere, grazie ai loro ricchi premi e jackpot, magica la serata più paurosa dell’anno! Come ogni settimana, gli appuntamenti odierni apriranno un nuovo ciclo che continuerà poi nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, prima di chiudersi in vista del prossimo martedì.

Per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, occorrerà attendere fino a questa sera, ma nel frattempo per ingannare l’attesa e farci un’idea sui premi in palio possiamo recuperare le quote dell’estrazione di sabato 28 ottobre! Per quanto riguarda il Lotto, il premio più alto assegnato è valso 22.500 euro ad un fortunato di Altavilla Vicentina (Vicenza). Vale anche la pena segnalare che in Lombardia sono stati vinti complessivamente circa 50mila euro, divisi in cinque vincite segnate a Almè (Bergamo), Milano e Crema.

Messo da parte il Lotto, prima di dedicarci al jackpot del Superenalotto, recuperiamo anche le quote del 10eLotto di sabato. Il premio più alto è valso la bellezza di 250mila euro ad un fortunatissimo giocatore di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) che ha centrato un “9”. Similmente, sono stati assegnati anche due premi da 100mila euro l’uno a Niscemi (Caltanissetta) e a Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola), entrambe grazie ad un “9 Doppio Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo aver recuperato le quote del Lotto e del 10eLotto, maggiore attenzione spetta al Superenalotto, che ogni settimana mette in palio il premio in assoluto più alto. Sabato purtroppo nessun giocatore è riuscito a centrare i punti da “6”, che permettono di accedere al montepremi massimo, ma significa anche che oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 77,3 milioni di euro! Il premio più alto di sabato è valso 16.994 euro a cinque giocatori che hanno centrato i punti da “4 Stella”, ma hanno festeggiato anche i 19 fortunati che indovinandone “5” hanno vinto 11.090,09 euro l’uno!

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o un ricco premio di Lotto o 10eLotto? Si tratta di una domanda importante che, certamente, in molti si saranno posti almeno una volta, sognando di riuscire a portarsi a casa un importante bottino! Noi suggeriamo sempre di pensare, ovviamente, prima alle proprie esigenze e necessità, per poi utilizzare una parte del budget per finanziare un progetto innovativo.

Sulla piattaforma KickStarter, per esempio, si potrebbe optare per la Elfin Fountain, utile a tutti coloro che in casa hanno un animale domestico! Infatti, si tratta di una fontanella automatica, pensata per i gatti che si adatta anche molto bene ai cani, che a differenze di quelle in commercio non è dotata di alcun tipo di pompa elettrica. Inoltre, essendo dotata di batteria non deve essere collegata ad una presa, permettendo di spostarla facilmente o adattarla a qualsiasi contesto. Facile da pulire, economica, silenziosa e duratura, diventerà fondamentale per il benessere dei propri animali!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Qualche giocatore di Lotto, 10eLotto e Superenalotto potrebbe, però, trovarsi indeciso sui numeri su cui puntare. Piuttosto che sceglierli a caso, ci si potrebbe affidare al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, che traduce in numeri i sogni, ma anche i racconti e le notizie. Prendendo, per esempio, l’anniversario odierno della morte del regista, sceneggiatore e scrittore italiano Federico Fellini, che avvenne il 31 ottobre 1993, dalla Smorfia potremmo ricavare, sicuramente, il 18 che rappresenta il regista. Similmente, il 48 è il film, mentre il 64 è il regista cinematografico. Ancora, il 41 è il cinema, l’88 l’autore e il 43 lo scrittore. Aggiungendo, poi, anche il 30 per l’anniversario, avremmo ottenuto facilmente 7 numeri!











