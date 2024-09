DAL SUPERENALOTTO AL LOTTO E 10ELOTTO: L’ESTRAZIONE DEI NUMERI VINCENTI DI OGGI

Ve l’abbiamo annunciato poco prima dell’estrazione del Superenalotto (nel caso ve la foste persa: tutti i numeri vincenti sono riportati qua sotto, pronti a regalarvi qualche ricco premio!) e siamo tornati puntualissimi a rispettare la parola data seguendo con voi i sorteggi del Lotto e del 10eLotto sperando di scoprire che tra voi si nasconde qualche fortunato vincitore di un premi in grado di cambiargli completamente la vita!

Prima di addentrarci tra i numeri di oggi, vi ricordiamo che per segnare una vittoria in entrambi i casi sarà necessario aver indovinato esattamente la vostra scommessa perché a fronte di un ambo indovinato e una terna puntata non potrete (purtroppo) portarvi a casa nulla; ma non dimenticate di controllare anche gli eventuali numeri oro o doppio oro che potrebbero nascondere un’inaspettata emozione! Non ci dilunghiamo troppo e vi lasciamo subito ai numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto, augurandovi solamente al volo i nostri più calorosi auguri di buona fortuna!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 142 del 05/09/2024

01 – 02 – 05 – 06 – 11 – 14 – 16 – 18 – 36 – 37 – 41 – 49 – 50 – 57 – 58 – 64 – 66 – 67 – 77 – 86

NUMERO ORO: 36

DOPPIO ORO: 36 6

EXTRA: 03 – 08 – 13 – 23 – 25 – 33 – 43 – 48 – 61 – 65 – 69 – 72 – 74 – 84 – 87

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 142 del 05/09/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI 36 06 84 33 18 CAGLIARI 14 02 13 69 75 FIRENZE 58 86 08 23 73 GENOVA 77 57 65 06 21 MILANO 05 11 74 72 37 NAPOLI 66 41 65 43 24 PALERMO 67 37 25 03 07 ROMA 64 49 87 48 07 TORINO 50 18 41 32 55 VENEZIA 01 16 61 43 34 NAZIONALE 16 05 08 34 88

IL CONCORSO PRIMA DEL LOTTO: APERTA LA CACCIA AL JACKPOT

La fortuna è pronta a colpire anche in questa serata di giovedì 5 settembre 2024 eleggendo – innanzitutto – i numeri vincenti del Superenalotto che funzioneranno da porta d’accesso per l’ambito jackpot oggi cresciuto fino alla sbalorditiva cifra di 70,7 milioni di euro e – in un secondo momento al quale arriveremo tra pochi minuti – anche i colleghi vincitori del Lotto e del 10eLotto: per ora l’attenzione è da porre sulla sestina superenalottifera e il nostro consiglio per tutti voi carissimi lettori è quello di mettervi comodi per dedicare tutto il tempo necessario a controllare la schedina.

Nel caso fosse vincente – infatti – nessuno vi avviserà e se una distrazione dovesse portarvi a gettarla nella spazzatura avrete definitivamente perso la vostra chance di diventare milionari; anche perché per riscuotere il vostro bottino dovrete consegnarla integra e perfettamente leggibile alla ricevitoria Sisal. Recuperati queste piccole accortezze, vi lasciamo subito ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto augurandovi i nostri migliori auguri di buona fortuna ed invitandovi – nel caso vi interessasse – a rimanere ancora con noi per il Lotto e il 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 141 del 05/09/2024

Combinazione Vincente

69 – 32 – 29 – 5 – 89 – 4

Numero Jolly

15

SUPERSTAR

46

LOTTO E SUPERENALOTTO, CRESCE L’ATTESA PER L’ESTRAZIONE

Si terrà oggi – giovedì 5 settembre 2024 – il secondo appuntamento settimanale con i più apprezzati concorsi tra i tanti organizzati di settimana in settimana da Sisal: ovviamente ci riferiamo al Lotto, sempre accompagnato dal Superenalotto e dal 10eLotto che metteranno in palio per voi carissimi giocatori ricchissimi premi e anche il sempre ricercato jackpot superenalottifero in una serie di estrazioni che si ripeteranno ancora una volta domani e poi di nuovo sabato prima di lasciare spazio ad una brevissima pausa fino al prossimo martedì quando la Dea Bendata tornerà protagonista sul nostro bel territorio!

Occhi puntati – insomma – sui premi in palio anche perché dopo un mese (agosto) in cui la fortuna sembra aver baciato pochissimi tra i migliaia di giocatori giornalieri, nella giornata di martedì 3 settembre è tornata a colpire con tutta la sua forza: lo dimostrano – tra gli altri – i 216mila euro vinti da un fortunatissimo (ed ora ricco!) giocatore catanese che nel Lotto ha centrato ben un quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota palermitana; ma anche gli oltre 133mila protagonisti del concrso del 10eLotto sul territorio lombardo, in questo caso distribuiti su quattro vincite distinte di cui la più alta valeva 60mila euro tondi!

INIZIA LA CACCIA AL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE OGGI

Si riconferma – purtroppo o per fortuna – la sfortuna che permea da mesi i concorsi del Superenalotto visto che martedì nessuno ha centrato il jackpot (e qui veniamo alla fortuna citata prima, visto che nel frattempo è salito a 70,7 milioni di euro!) e non si è visto uscire neppure alcun premio degno di nota: il più alto era appena superiore a 35mila euro, seguiti da altri 22mila per un totale nazionale di poco superiore ai 3,7 milioni; senza dimenticare che la WinBox ha assegnato circa 2,5 euro ad oltre 222mila giocatori e la cosiddetta Seconda Chance altri 3 a 15mila fortunati!

INIZIA ANCHE QUEST’ANNO LA SCUOLA: COSA NE PENSA LA SMORFIA NAPOLETANA

Ma come fare per invertire quella mala sorte che permea Lotto, 10eLotto e Superenalotto? Semplice: il nostro consiglio è sempre quello di affidarvi – poco prima di compilare le vostre schedine odierne – ai consigli della Smorfia Napoletana che oggi si concentrano (almeno per quel che riguarda noi, ma voi potrete sfruttarla come meglio credete partendo dalle notizie o dei racconti che più vi stanno a cuore) attorno alla riapertura a Bolzano delle scuole per l’avvio dell’anno scolastico 2024-25!

I numeri smorfieschi propriamente intesi sono ‘solamente’ cinque e partono da un ovvio 44 (ovvero ‘la scuola’), arrivando fino alla quaterna 70-17-40-25 associata alle parole campanella-lezioni-anno scolastico-studenti; ma facendo un piccolo giro oltre alla Smorfia potreste anche scegliere di giocarvi la data odierna (5-9), oppure l’anno accademico 24-25 ottenendo così in totale ben 9 numeri che potrebbero completare rapidamente – assieme al vostro numero fortunato per eccellenza – anche la schedina 10elottifera!