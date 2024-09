LOTTO E SUPERENALOTTO, TUTTE LE COMBINAZIONI FORTUNATE!

Ora è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti del Lotto, che completano il quadro di tutte le estrazioni, che comprendono ovviamente anche 10eLotto e il Superenalotto che abbiamo già scoperto. Questa è la fase in cui bisogna verificare la schedina, partendo dalle combinazioni che abbiamo raccolto, proseguendo con altri strumenti.

Ad esempio, potette controllare la vostra schedina online: c’è una sezione nell’App My Lotteries, ma anche un tool sul sito ufficiale, per cui inserendo il numero seriale dello scontrino si può scoprire l’esito della giocata. Così vi potrete ritrovare a pensare alla riscossione delle vincite, che può avvenire sia online che in ricevitoria, ma non in tutti i casi, visto che per i premi di fascia alta bisogna rivolgersi alle filiali di Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi di IGT Lottery. Il nostro auspicio è che sia proprio questo il vostro caso con le estrazioni di oggi…

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 141 del 3/09/2024

14 – 15 – 18 – 28 – 29 – 34 – 39 – 40 – 55 – 57 – 61 – 62 – 68 – 70 – 71 – 73 – 75 – 78 – 83 – 84

NUMERO ORO: 18

DOPPIO ORO: 18 – 71

EXTRA: 01 – 03 – 04 – 07 – 17 – 21 – 23 – 42 – 45 – 67 – 69 – 72 – 82 – 86 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 141 del 3/09/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI 18 71 75 21 64 CAGLIARI 34 28 68 90 31 FIRENZE 15 14 86 67 09 GENOVA 84 61 17 04 26 MILANO 73 57 83 23 74 NAPOLI 78 84 42 75 43 PALERMO 55 39 45 69 50 ROMA 29 40 72 01 69 TORINO 62 83 03 07 12 VENEZIA 14 70 82 45 78 NAZIONALE 67 36 45 15 49

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI PER IL SUPER JACKPOT E L’ULTIMA NOVITÀ

Non smette di stupire il Superenalotto e potrebbe farlo anche oggi: la speranza è che il Jackpot venga assegnato e che si riesca a centrare il fatidico 6 milionario. Ora ci sono i numeri vincenti e, quindi, è arrivato il momento di scoprire se le vostre giocate sono fortunate o meno. A proposito di giocate, c’è una importante novità per giocare: è stato lanciato “proponi il tuo sistema”, che consente di creare un sistema personalizzato, ad esempio con gli amici, per vivere così un’esperienza di gioco nuova, più divertente, che potete condividere con chi volete.

Bisogna scegliere il concorso, il numero dei partecipanti, i numeri e il nome del sistema, poi va inserito il proprio indirizzo e-mail per sapere quando verrà approvato, poi si possono acquistare le quote online e in ricevitoria. Se non lo avete fatto per l’estrazione di oggi dei numeri vincenti, potete provare in occasione del prossimo appuntamento con la fortuna.

Ultima estrazione Superenalotto n. 140 del 03/09/2024

Combinazione Vincente

38 – 71 – 55 – 85 – 6 – 80

Numero Jolly

23

SUPERSTAR

24

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO APRONO LE ESTRAZIONI DI SETTEMBRE

Lotto, 10eLotto e Superenalotto aprono le danze di settembre con una nuova estrazione di numeri vincenti che possono regalare ricchi premi e magari pure l’ambito Jackpot. Se non credete al potere di cambiar la vita di questi giochi, allora vi proponiamo le ultime quote, partendo dal bilancio complessivo tracciato da Agipronews: l’ultimo concorso con le ruote protagoniste ha distribuito premi per oltre 3,4 milioni di euro.

C’è stata una vincita di 48mila euro a Sarnano (Macerata), da 21.550 euro a Montelabbate (Pesaro e Urbino), bottino di 7.083,33 euro a Recanati (Macerata). Passiamo alla Sicilia: sono stati vinti 9.500 euro a Gela (Caltanissetta), 9.250 euro a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e due vincite da 9.250 e da 6.750 a Palermo. Passiamo al Lazio, dove sono stati vinti 21.660 euro a Roma e 9.750 a Villa Santa Lucia (Frosinone), invece in Campania sono stati vinti 11.375 euro a Curti e 6.875 euro a Capua, entrambe in provincia di Caserta.

Ora è il momento di spulciare le quote dell’altro gioco affiancato a quello delle ruote. In questo caso parliamo dalla Calabria: premio di 20mila euro a Reggio Calabria, invece sono stati vinti 4mila euro e 3.750 euro rispettivamente a Santa Maria del Cedro e a Montalto Uffugo (Cosenza), ci sono poi altri 3.750 euro vinti a Crotone. Ora spostiamoci in Lombardia con due vincite di 7mila e 5mila euro a Milano, invece a Mornago (Varese) sono stati vinti 5mila euro. Arriviamo in Sicilia, in particolare a Marsala (Trapani) con il premio di 16mila euro. Pertanto, nel complesso c’è stata una pioggia di 10,3 milioni di euro in tutta Italia.

VOLA IL JACKPOT, LE ULTIME QUOTE…

Un bilancio possiamo tracciarlo anche per quanto riguarda il gioco che può valere il ricco Jackpot, cioè il Superenalotto. Non c’è stato alcun 6 nella precedente estrazione, quella ha chiuso la scorsa settimana. Di conseguenza, il montepremi è arrivato a 69,9 milioni di euro per l’appuntamento di oggi. Ma le quote ci mostrano anche dei dati interessanti.

Ad esempio, nel concorso di sabato ci sono stati sei punti “5”, ognuno dei quali da 30.419,72 euro. Ci sono state poi ben 74 schedine che sono risultate fortunate per quanto riguarda il “3 stella”: ognuna di esse vanta un premio di 2.612,00 euro. Ci sono stati poi coloro che hanno centrato il “4” da 378,03 euro: in questo caso la platea dei fortunati è numerosa, parliamo infatti di quasi 500 schedine vincenti (497 per la precisione). Ma ovviamente non è finita qui, perché ci sono altre categorie di vincita, infatti il premio minimo è di 5 euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA E IL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA

Cosa fare se non si ha idea di quali numeri giocare per le estrazioni di oggi? L’ispirazione può latitare, così come gli spunti, ma potete contare sempre sulla Smorfia napoletana, che viene sempre più utilizzata non solo per interpretare i sogni, ma anche per trasformare in numeri casi attuali. Se pensiamo all’attualità, allora ci viene in mente il Festival del Cinema di Venezia che è in corso.

Allora possiamo partire da 1, l’Italia, in virtù della location, ma può andar bene anche 20, la festa, intesa come quella del cinema, ma anche come quelle che tutte le sere vengono organizzate durante la kermesse. Tante le tavole imbandite, 82, poi c’è lo stupore, 72, che suscitano coloro che calcano il red carpet. Dunque, come vedete è possibile tirar fuori un poker di numeri anche da una vicenda che non ci coinvolge e che è lontana da noi, potrebbe bastare per arrivare ad attirare la dea bendata…