Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 15 marzo 2024: i simboli vincenti

LOTTO, ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO: ECCO LE TRE CATEGORIE DI VINCITE DISPONIBILI

Torna nella serata di oggi l’ormai tradizionale appuntamento con l’estrazione del Simbolotto, il gioco che di settimana in settimana segue e per certi versi completa le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, associandosi al primo dei tre giochi. Così come il suo ‘collega’, infatti, anche questo concorso si tiene in quattro differenti appuntamenti settimanali, precisamente ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto, 15 Marzo, numeri vincenti!

Il Simbolotto, tutte e quattro le volte, mette in palio fino ad un massimo di 10mila euro, che verranno assegnati al giocatore che riuscirà ad indovinare tutti e 5 i simboli protagonisti dell’estrazione settimanale. Oltre a questa, però, ci sono anche altre tre categorie di vincite per i giocatori che riusciranno ad indovinare solo parte della cinquina vincente, che vanno da un massimo di 50 euro con 4 simboli indovinati, fino ad un minimo di 1 euro con solamente 2 simboli fortunati. Premi sicuramente minori di quelli messi in palio in altri concorsi, ma che assumono un senso se si considera che il Simbolotto è un gioco completamente gratuito, per tutti i giocatori!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 14 Marzo 2024

COME GIOCARE AL SIMBOLOTTO E SIMBOLI RITARDATARI

Ma se il Simbolotto è gratuito, come si fa a piazzare una scommessa? Semplicissimo, basterà scommettere una qualsiasi cifra nel Lotto, scegliendo però la ruota in promozione mensile, che ora è quella di Firenze, accedendo così con una singola puntata ad entrambi i concorsi. È importante ricordare, però, che i giocatori non potranno scegliere autonomamente i cinque simboli su cui puntare, ma sarà il sistema ad assegnare casualmente una cinquina una volta ricevuta la puntata nel Lotto, stampandola sul fondo della schedina principale.

L’estrazione del Simbolotto si terrà in serata, dopo tutte le estrazioni delle 11 ruote del Lotto, e nel frattempo, per ingannare l’attesa, possiamo recuperare l’utile statistica sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da più tempo non si fanno vedere nelle estrazioni serali. Partendo dal ricordare che ieri sono stati sorteggiati l’Elica (33), la Rana (13), il Diamante (29), l’Amo (23) e la Mano (5), scopriremmo subito che si è riconfermata leader dei ritardatari del Simbolotto la Culla (9), estratta l’ultima volta 56 giorni fa. La seguono, poi, la Festa (20), con 55 assenze; la Sfortuna (17), che non si è vista per 45 giorni; la Rondine (45), con 43 assenze, ed, infine, il Lupo (21), a quota 42 giorni di ritardo.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 14 Marzo 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA