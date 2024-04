Lotto/ Estrazione Superenalotto e 10eLotto di oggi 2 aprile 2024: numeri vincenti e Jackpot!

Chiuse ufficialmente le celebrazioni pasquali tutto torna alla normalità e come di consueto con l’arrivo del martedì si apre anche nuovamente la corsa verso i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che saranno protagonisti di ben quattro estrazioni tra oggi, 2 aprile 2024, e sabato! Tutto e pronto, dunque, per una nuova sfida con la Dea Bendata che in serata ci permetterà di scoprire i numeri fortunati odierni che custodiscono gelosamente i numeri premi che tutti e tre i giochi mettono in palio.

Mentre rimaniamo in attesa delle estrazioni di Lotto e Superenalotto, che inizieranno puntualmente alle ore 20 e si concluderanno nel corso della mezz’ora successiva, possiamo recuperare (per i curiosi, ma anche per chi vuole qualche indicazione sui numeri su cui puntare) alcune utili statistiche, a partire dai ritardatari del Lotto. Dopo l’estrazione dello scorso sabato, il 30 marzo, si è riconfermato ancora una volta come leader dei ritardatari il 48 su Venezia, che non si vede ormai da 132 turni di estrazione. Lo seguono, poi, ad una buona distanza, anche l’89 sulla ruota del Lotto di Torino, a quota 118 assenze; il 16 su Cagliari a 106, ed ancora il 23 sulla ruota del Lotto di Bari e il 62 su Venezia, che hanno accumulato rispettivamente 85 e 82 giorni di ritardo.

SUPERENALOTTO: IL JACKPOT CONTINUA A CRESCARE

Per quanto Lotto e 10eLotto mettano in palio premi importati e che certamente fanno gola a tantissimi giocatori, il concorso più atteso è sicuramente quello del Superenalotto, che oltre ad avere un costo esiguo (parliamo di appena 1 euro), mette in palio l’importo massimo più alto! Com’è noto, infatti, il Superenalotto prevede un montepremi che varia ad ogni concorso, aumentando o diminuendo se qualcuno tra i tanti giocatori riesce (o no) a metterci le mani sopra.

Ma, quindi, quanto vale il jackpot del Superenalotto? Dato che sabato scorso i 6 numeri vincenti non sono stati indovinati da nessuno, oggi il bottino in palio è salito a ben 83,8 milioni di euro! Tuttavia, vale anche la pena ricordare che non è l’unico premio in palio, perché le categorie di vincita sono complessivamente 6 (oppure 11 considerando anche la versione SuperStar). Rimanendo sempre nel concorso di sabato scorso, per esempio, alle varie categorie erano associati premi da 52.146,15 (per chi ha indovinato 5 numeri fortunati), fino ad un minimo di 5 euro (con 2 numeri).

APPUNTAMENTO CON LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Chiuse quote e statistiche di Lotto, 10eLotto e Superenalotto non ci resta che continuare nel nostro ormai classico viaggio tra i concorsi che ci porta ora a fare tappa (sempre attendendo i numeri vincenti delle tre estrazioni) nella Smorfia Napoletana. Questa, infatti, permetterà agli indecisi di ricavare una serie di numeri utili per le proprie schedine partendo dal proprio inconscio e dalle immagini protagoniste di sogni, racconti o notizie.

Fare un esempio sul funzionamento della Smorfia è sicuramente più intuitivo (ed utile) di una spiegazione e per farlo possiamo prendere la notizia dell’attesa eclissi totale del Sole, prevista per il giorno 8, ovvero lunedì prossimo, ma che purtroppo non sarà visibile dall’Italia. Mettendo mano al libro della Smorfia, con questa notizia potremmo ricavare: il 12, che è proprio l’eclissi; l’1, ovvero il nostro amato Sole; il 3 che è il cielo ed anche il 4, ovvero la cometa che avrà il compito di oscurare il Sole. Le possibilità sono veramente infinite e il nostro spassionato consiglio è quello di ‘giocare’ un po’ con la Smorfia per ottenere alcuni numeri basati anche sulla propria personalità, sul proprio lavoro o su qualche aspetto della propria vita o della propria famiglia, personalizzando al massimo i numeri da giocare nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto!

