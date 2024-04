Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 2 aprile 2024: i simboli vincenti

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: DOPO LOTTO IN ARRIVO NUOVI PREMI!

Nuova settimana, nuovo mese, ma soprattutto nuova estrazione del Simbolotto. Il gioco abbinato al Lotto, lanciato nel 2019, è protagonista oggi, martedì 2 aprile 2024, con i suoi numeri e simboli vincenti con cui potete ottenere premi aggiuntivi rispetto alle vincite previste per il gioco principale. Una nuova occasione di vincita tramite un gioco gratuito e opzionale associato al Lotto che prevede l’estrazione di 5 numeri e simboli vincenti su 45. Per partecipare all’appuntamento con la fortuna bisogna solo scegliere, quando compilate la schedina del Lotto, la Ruota del mese in promozione, che nel caso di aprile è quella di Genova.

Dunque, salutiamo quella di Firenze che ci ha fatto compagnia il mese scorso e accogliamo quella ligure. Pertanto, effettuata la giocata al Lotto, il sistema assegna una combinazione casuale che viene riportata direttamente sullo scontrino di gioco. Poi non vi resta che aspettare l’estrazione del Simbolotto, che viene effettuata al termine del viaggio tra le 11 ruote del Lotto, per capire se la vostra giocata è fortunata.

NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

In attesa di scoprire numeri e simboli vincenti di oggi del Simbolotto, possiamo dare uno sguardo alle statistiche, soffermandoci in particolare sui simbolotti ritardatari. Al primo posto c’è 20 Festa, che ha accumulato 40 ritardi. Più staccato 12 Soldato, al secondo posto con le sue 32 assenze. Ne ha collezionate 29 invece 24 Pizza, che va a completare il podio. Un ritardo in più rispetto a 19 Risata, che quindi è al quarto posto. Al quinto si trova 39 Forbici, con 23 assenze. Passiamo al sesto posto con 26 Elmo, che di ritardi ne ha accumulate 18.

Alle sue spalle c’è un tris di simbolotti con lo stesso numero di assenze. Ci riferiamo a 40 Quadro, 2 Mela e 32 Disco, tutti e tre con 15 assenze. Tris anche per i numeri e simboli del Simbolotto che si trovano all’ottavo posto. Si tratta di 38 Pigna, 1 Italia e 34 Testa con 14 assenze. Al nono posto 14 Baule che invece è a quota 12. A completare la top ten è una coppia di simbolotti, quella formata da 8 Braghe e 42 Caffè che hanno accumulato 11 ritardi.











