Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 20 Aprile 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Termina ora il viaggio tra le estrazioni con i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto di oggi. Questo sabato sera può regalarci importanti soddisfazioni. Mentre prendono forma le quote del Superenalotto, nella speranza che il Jackpot possa essere conquistato, è finito il viaggio tra le ruote del Lotto e sono usciti pure i numeri vincenti dell’altro gioco che porta il suo nome.

Prendetevi il tempo necessario per procedere con il controllo delle vostre giocate e, se vi trovate in difficoltà visto che parliamo di tanti numeri in ballo, non tiratevi indietro dall’effettuare la verifica con l’app My Lotteries, usando il sito ufficiale, quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli o una qualunque ricevitoria presente nella nostra penisola. Avete solo l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda questa operazione tanto delicata quanto emozionante. Vi auguriamo allora buona fortuna prima di lasciarvi ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, arrivati subito dopo quelli del Superenalotto.

Estrazione 10eLotto n° 64 del 20/04/2024

1 – 8 – 14 – 15 – 19 – 22 – 24 – 32 – 38 – 44 – 55 – 61 – 62 – 70 – 71 – 83 – 84 – 86 – 87 – 88

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 8

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 8 – 62

Extra: 12 – 16 – 18 – 26 – 31 – 33 – 37 – 48 – 49 – 50 – 52 – 65 – 72 – 75 – 82

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 64 del 20/04/2024 BARI 8 62 22 82 12 CAGLIARI 86 44 19 31 72 FIRENZE 38 70 31 33 26 GENOVA 84 71 65 55 75 MILANO 61 32 48 15 24 NAPOLI 24 55 49 12 37 PALERMO 87 14 52 18 43 ROMA 1 88 16 50 63 TORINO 15 70 52 62 55 VENEZIA 15 83 49 18 44 NAZIONALE 10 22 68 78 6

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

I sei numeri del Superenalotto che possono valere il Jackpot sono stati estratti, quindi è arrivato per voi il momento di scoprire se i vostri sono proprio quelli vincenti. C’è un solo modo per capirlo: trovare una corrispondenza totale tra i numeri che avete giocato e quelli che sono freschi di estrazione. In tal caso, vedremo finalmente assegnato il montepremi che finora sfugge ai tanti appassionati. Ma nel caso in cui vi rendiate conto che la corrispondenza è parziale, non dovete lasciarvi andare alla disperazione, ma cercare di capire se avete vinto uno degli altri premi che vengono messi in palio.

Potreste così scoprire che l’estrazione di oggi del Superenalotto potrebbe essere comunque fortunata e regalarvi una vincita in grado di cambiarvi la vita. Anche per questo vi consigliamo di controllare le schedine con la massima attenzione, prendendo anche in considerazione l’ipotesi di affidarvi alle ricevitorie presenti in tutta Italia, se non all’applicazione ufficiale del gioco, che prevede anche un form di verifica online. Poi ci ritroveremo con i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 63 del 20/04/2024

Combinazione Vincente

26 – 34 – 40 – 53 – 68 – 60

Numero Jolly

82

Superstar

19

OGGI TORNANO I CONCORSI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Nuove estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: sta per arrivare il momento dei numeri vincenti di oggi, sabato 20 aprile 2024. Dalla caccia al Jackpot ai premi legati al viaggio delle 11 ruote, sono tante le combinazioni numeriche con cui la dea bendata può premiare i fortunati. In attesa di scoprirle, possiamo scoprire come sono cambiate le statistiche alla luce delle ultime estrazioni. Partiamo allora dai numeri più assenti del Lotto. Dopo l’estrazione del Lotto di ieri, al primo posto c’è ancora il 48 su Venezia che è leader con 143 ritardi. Al secondo posto c’è l’89 su Torino, che ha accumulato 129 assenze.

Alla terza casella della graduatoria c’è il 23 sulla ruota del Lotto di Bari, che non è diventato ancora centenario, avendo accumulato 96 assenze. A quota 93 il 62 su Venezia, che è al quarto posto. A chiudere la top five, invece, c’è il 66 sulla ruota del Lotto di Milano, che segue a quota 91 assenze. Segnaliamo anche gli ambi più ritardatari delle serie classiche riferiti da Agipronews, secondo cui la cadenza 2 su Firenze manca da 84 turni. Tra le decine, ci sono poi la 1-9 su Venezia che non si vede da 40 concorsi, invece tra le figure la 8 su Genova è arrivata 76 turni di ritardo. Ora scopriamo le ultime quote del Superenalotto.

A QUANTO E’ ARRIVATO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Nell’estrazione di oggi del Superenalotto in palio c’è un super montepremi, infatti il Jackpot è arrivato a 92,8 milioni di euro. Continua a crescere, visto che non c’è ancora un giocatore in grado di centrare il 6. Chissà se le cose cambieranno nel concorso di stasera, intanto in quello di ieri è stata ottenuta una vincita molto importante. Ci riferiamo a quella di 129.050,31 euro che sono stati vinti a Meta, in provincia di Napoli, grazie al 5. Restando sempre in tema di vincite importanti, non possiamo non segnalare quella di 40.145,00 euro che è stata realizzata attraverso il “4 stella”.

Il numero di fortunati per il “3 stella” è maggiore, visto che vanta 59 schedine vincenti, il cui premio è di 2.455,00 euro. Invece, ci sono state 330 giocate fortunate per quanto riguarda il 4, con cui sono stati vinti 401,45 euro. Premio di 100 euro per il “2 stella” che riguarda 1.134 schedine fortunate. Sono 16.157 le vincite per il “3” e e 6.562 per “1 stella”, ma con la prima categoria sono stati vinti 24,55 euro, con l’altra il premio è di 10 euro. Invece, il premio è di 5 euro sia per il “2” sia per “0 stella”. Ma per quest’ultimo le giocate fortunate al Superenalotto sono 14.490, per la prima 249.841.

COME “SFRUTTARE” LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E 10ELOTTO

Non può esserci estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto per noi senza un approfondimento sulla Smorfia napoletana. La tradizione partenopea vuole che questa venga tirata in ballo per interpretare i sogni e trasformarli in numeri con cui tentare la fortuna, ma possiamo spingerci oltre, usandola per trasformare dei casi di pura e semplice attualità in combinazioni numeriche. Prendiamo il caso dello skipper disperso da giorni in mare tra Italia e Grecia, salvato poi dalla guardia costiera mentre era in difficoltà a causa del maltempo. Non possiamo non partire dall’1, l’Italia, vista la geolocalizzazione.

Trova spazio anche il 5, la mano, intesa in questo caso come aiuto. Per quanto riguarda la guardia costiera, possiamo “allargarci” nell’interpretazione con 12, i soldati, o 24, le guardie, a voi la scelta. Potete anche prendere in considerazione 17, la sfortuna. Completiamo con un tris: 60 lamento, 83 maltempo e 90 la paura. La scelta non manca grazie alla Smorfia napoletana, il resto può farlo la fantasia, poi ci penserà la fortuna con Lotto, 10eLotto e Superenalotto.











