SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VICENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 20 Aprile 2024

I simboli e numeri vincenti del Simbolotto di oggi stanno per dirci la verità in merito alle giocate dell’estrazione andata in scena stasera. State per scoprire se sono fortunate e, in tal caso, che vincita avete ottenuto. La combinazione fortunata è stata estratta dall’urna meccanica di Roma, quella che è protagonista con le ruote del Lotto. Infatti, al termine dell’uscita dei numeri delle 11 ruote, la parola passa proprio al Simbolotto.

Se non sapete quali probabilità di vincita avete, vi ricordiamo quali sono, precisando che vanno divise per categorie di vincita e, quindi, in base ai numeri-simboli indovinati. C’è una probabilità su 12 per quanto riguarda la categoria di vincita più bassa, quella del “2”. Uno su 157 per quella successiva, il “3”. Si sale a 1 su 6.109 per il secondo premio. Ancor più difficile è riuscire a centrare tutta la cinquina fortunata, infatti la probabilità è 1 su 1.221.759, ma se siete quel fortunato allora potete far vostri i 10mila euro in palio. Per questo vi lasciamo ai cinque numeri e simboli vincenti del Simbolotto di oggi: la Scala (27), l’Anguria (31), il Ragazzo (15), il Disco (32), il Maiale (4).

IL SIMBOLOTTO TORNA CON NUMERI E SIMBOLI DOPO IL VIAGGIO DEL LOTTO

Un treno in corsa il Simbolotto, pur sempre agganciato al Lotto anche oggi, sabato 20 aprile 2024, ma con numeri e simboli vincenti a prendersi la scena. Ma è legato al gioco delle 11 ruote anche per quanto riguarda la modalità di gioco, perché quando compilate la schedina del Lotto dovete optare per la ruota del mese, quella col simbolo “S”, per ottenere una combinazione di numeri e simboli su 45. Ancora per pochi giorni è protagonista la ruota di Genova, poi si prenderà la scena quella di Milano.

Comunque, la cinquina è casuale e viene stampata gratuitamente sullo scontrino di gioco. Quella è la combinazione che dovete confrontare con quella che viene estratta. Una volta che siete in possesso della giocata del Simbolotto, è tutta questione di attesa prima di passare al controllo per scoprire se il weekend può essere considerato fortunato e se nel vostro orizzonte c’è una bella vincita da riscuotere.

CONTINUA LA FUGA DEI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO…

Anche se è un gioco che vede protagonisti anche i simboli, gli appassionati del Simbolotto possono divertirsi pure con le statistiche prima che venga estratta la cinquina fortunata. Il numero che si sta facendo più attendere è il 24, che corrisponde alla Pizza ed è arrivato a 40 ritardi. Il vantaggio da 39 Forbici gli consente di conservare con tranquillità il primato, visto che il simbolotto al secondo posto è a quota 34. Lo stesso si può dire per quest’ultimo, visto che è avanti al 32 Disco che occupa il terzo posto con 26 ritardi, a una sola lunghezza dal 38 Pigna.

Al quinto posto troviamo il 42 Caffè che non si fa vedere da 22 concorsi, mentre sono 19 per il 30 Cacio, che ha un’assenza in più di 3 Gatta. Al terzultimo posto si piazza il 7 Vaso che ha saltato 15 estrazioni, mentre al penultimo c’è 22 Balestra che invece di ritardi ne può vantare 14. A completare la classifica dei primi dieci posti dei simbolotti ritardatari 5 Mano con 13 ritardi.











