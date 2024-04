Lotto/ Estrazione Superenalotto e 10eLotto di oggi 4 aprile 2024: numeri vincenti e Jackpot

COSA CI RISERVERANNO STASERA LE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO?

Riapriamo oggi, giovedì 4 aprile 2024, l’attesissimo appuntamento con la caccia ai numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che in serata permetteranno a tantissimi giocatori (tra i quali speriamo molti dei nostri affezionati lettori) di portarsi a casa alcuni ghiotti bottini. La corsa si chiuderà, come di consueto, mezz’ora prima delle ore 20, quando si procederà con le quattro estrazioni e si incoroneranno i vincitori di oggi, che nei prossimi giorni potranno andare a riscattare i loro premi!

E proprio soffermandoci sull’aspetto più importante dei concorsi associati al Lotto, ovvero i premi che si nascondono dietro a cinquine, sestine e qualsiasi altra sequenza ci possa venire in mente; ricordiamo come sempre che il bottino più importante è sicuramente quello custodito dal Superenalotto. Il 10eLotto, invece, è una sorta di gioco ‘intermedio’ tra gli altri due, con premi piuttosto alti, ma strettamente legati a quanti soldi vengono scommessi e (ovviamente) a quanti numeri si indovinano. Giusto per dare a voi lettori un’idea approssimativa, l’ultimo concorso del 10eLotto ha visto assegnare premi fino ad un massimo di 50 mila euro (esattamente due, entrambi con la serie “9 Oro”), per un totale nazionale di 23 milioni finiti nelle tasche dei vincitori.

Anche il Lotto, come ben sapranno gli affezionati giocatori, assegna premi piuttosto ghiotti, del tutto simili a quelli visti poco fa, ma anche ben lontani dal jackpot del Superenalotto, che è il premio in assoluto più alto disponibile nei tanti concorsi a premi italiani (escludendo l’Eurojackpot). Soffermandoci ancora un attimo sui premi del Lotto, riferendoci ancora una volta al concorso di martedì 2 aprile, il sito AgiproNews indica come cifra più alta vinta due terni da 45 mila euro, in due differenti schedine del Lotto, una nel napoletano e l’altra nel messinese. Non sono mancati, poi, anche altri premi leggermente minori, variabili tra i 12 mila euro e i 22.500.

CACCIA AL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: VALE 84,6 MILIONI!

Fino ad ora, però, non abbiamo fatto altro che decantare il jackpot del Superenalotto ed, inevitabilmente, molti tra voi lettori si chiederanno (forse con l’acquolina in bocca) quanto valga nell’effettivo. Prima di rispondere, però, ci teniamo a ricordare ai novizi dei concorsi a premi che il suo valore dipende dall’ultimo concorso che si è svolto, aumentando tutte le volte in cui non viene vinto e, di conseguenza, diminuendo nel caso qualche fortunato riesca a metterci le mani sopra.

Tornando, quindi, al punto di partenza: fermo restando che martedì nessuno è riuscito a vincerlo, oggi il jackpot del Superenalotto è salito fino alla bellezza di 84,6 milioni di euro! Martedì, vale comunque la pena ricordarlo, i giocatori si sono aggiudicati in totale quasi 4 milioni di euro, tra i quali si segnalano tre premi da 57.888,81 (tutti con 5 numeri indovinati) ed altri 86 da 3.357 (3 numeri e l’opzione SuperStar), ma anche gruzzoletti inferiori compresi tra 520,86 e 5 euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER IL LOTTO TRA SOGNI E NOTIZIE

Messe da parte quote ddi Lotto e Superenalotto, jackpot e premi, apriamo come di consueto in ognuno dei nostri appuntamenti settimanali con Lotto, 10eLotto e Superenalotto la parentesi della Smorfia Napoletana, che da decenni si schiera (figurativamente) dalla parte degli indecisi desiderosi di sfidare la Dea Bendata. Consultando il libro dedicato al sistema, infatti, si potranno scoprire una serie di numeri collegati ad un racconto che tendenzialmente è un sogno, ricorrente o particolare, ottenendo così una sorta di guida da parte del destino per il Lotto.

Per capire come funziona la Smorfia Napoletana è più semplice partire da un esempio concreto, come la recente notizia della partenza dallo zoo della Corea del Sud dell’unico esemplare di panda gigante nato al di fuori del territorio cinese, sul quale tornerà per vivere nel suo ecosistema ideale. Il libro della Smorfia associa, tra i tanti disponibili, il 90 al panda, che se gigante è anche accompagnato dal 24. Il suo viaggio (10) si è svolto sotto la pioggia (12), ma era comunque presente una folla (42) di migliaia di persone, accorse per salutarlo (1). Ecco qui, in pochi minuti, sei numeri che ora voi lettori potrete usare per le schedine di Lotto, 10eLotto e Supereanlotto, anche se vi invitiamo a dilettarvi con la Smorfia per cercare quelle sequenze più adatte a voi!











