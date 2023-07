Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 1 luglio 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 1 LUGLIO 2023

Inizia un nuovo mese all’insegna delle scommesse e del meritato relax vacanziero. Tuttavia, non possiamo dimenticare che stasera si terrà anche l’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 1 luglio 2023! I premi come sempre sono molto ghiotti e in vista dell’estate potrebbero apparire ancora più golosi. Ricordiamo che i sorteggi di questi tre giochi si tengono il martedì, il giovedì e il sabato di ogni settimana.

Nell’attesa di stasera, quando la Dea Bendata sceglierà se incoronare nuovi vincitori di Lotto e Superenalotto, andiamo a vedere quali sono state le vincite registrate durante il concorso precedente, tenutosi giovedì. Partiamo subito dal Lotto: qui si segnala come Regione più fortunata in assoluto la Lombardia, che ha portato a casa nel complesso 699.275 euro distribuiti su un totale di 25.665 vincite. Segue a ruota del Lotto della Campania, con premi per 614.092 euro suddivisi tra 45.224 fortunati giocatori. Terzo gradino del podio, con un distacco piuttosto netto, il Lazio, dove sono stati conquistati al Lotto 377.252 euro di premi con 10.484 vincitori. Non ci sono invece notizie sulle vincite di giovedì del 10eLotto, ma siamo sicuri che questa sera gli scommettitori sapranno sfidare la Dea Bendata!

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Abbiamo tutto il tempo anche per recuperare l’esito del Superenalotto, in vista dell’estrazione dei numeri vincenti in programma questa sera. Partiamo dai dettagli più succosi: stasera il jackpot è salito a 20 milioni di euro. Sarà finalmente arrivato il momento di conquistare l’agognato “6”? L’estrazione scorsa ha assistito a 1 solo “punto 5” che ha fruttato a questo fortunatissimo vincitore ben 193.053 euro. sono poi stati 417 i “punti 4” da 475 euro, poi 19.198 “punti 3” da 30 euro e 328.060 “punti 2” da poco più di 5 euro.

Parliamo delle quote SuperStar. 13 i “4 stella” da 47.546 euro, poi 167 i “3 stella” da 3.091 euro, e ancora si sono registrati 2.084 “2 stella” da 100 euro, 14.886 “1 stella” da 10 euro e infine 34.258 “0 stella” del valore di 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Avete già immaginato come potreste spendere il jackpot del Superenalotto, che ogni settimana si fa sempre più ricco? Ognuno di voi avrà certamente idee e desideri diversi, che siano avviare un’attività oppure acquistare quella casa che vi piace tanto, o ancora potreste voler mettere tutto da parte. A noi però piace suggerirvi qualche progetto indipendente e innovativo scelto tra le numerosissime proposte contenute sulla piattaforma Kickstarter.

Se avete già un cane o se desiderate prenderne uno dopo la vincita, potreste optare per Bowly, una particolare ciotola che diventa anche un gioco. In questa ciotola è infatti possibile inserire dei premietti per il vostro amico a quattro zampe e il cane dovrà capire come riuscire a prenderli. Si tratta quindi di un oggetto che promette di mantenere il vostro amico in costante allenamento fisico e mentale in modo divertente e giocoso.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Siete a caccia dell’ispirazione giusta per compilare la vostra schedina? Vi aiutiamo con la nostra rubrica dedicata a cercare un possibile collegamento tra la cronaca attuale e i numeri della Smorfia Napoletana.

Prendiamo per esempio la notizia secondo cui, per 6 baristi su 10, il bar all’italiana è un vero e proprio luogo di evasione. Quali numeri possiamo ricavare? Il primo è certamente il 41, ossia appunto il bar. E perché no anche il 62, che rappresenta nello specifico il locale da ballo. E sei il bar offre uno scampo dalla realtà, allora il numero associato può essere anche il 44!











