Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto 10 agosto 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 10 AGOSTO 2023

È la grande notte di San Lorenzo e quale migliore occasione di “vedere le stelle” con magari qualche bella vincita all’estrazione numero 100 di Lotto, 10eLotto e Superenalotto? È in palio oggi, giovedì 10 agosto 2023, il sempre interessante bottino dei giochi Lottomatica e Sisal, a partire dai 38.300.000 di euro del Superenalotto fino alle ricche ruote di Lotto e 10eLotto.

In attesa dei numeri vincenti come sempre disponibili dopo le ore 8 con tutte le estrazioni da vivere in diretta in questo secondo appuntamento della settimana, ecco gli ultimi potenziali consigli per carpire quali numeri potrebbero realmente fare capolino nelle ruote del Lotto tra qualche minuto. Osservando i dati dell’ultima estrazione di martedì, il concorso numero 99 dell’8 agosto 2023, emerge come nella top five dei “ritardatari” si erga ancora il 76 di Milano come leader assoluto con 125 turni di assenza. Completano la classifica degli “spariti” il il 25 su Genova, assente da 115 turni, il 77 su Palermo da 106, il 28 su Cagliari a 103 e il 12 su Roma a 98.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dal Lotto al Superenalotto, prima di scoprire se sarà la notte di San Lorenzo a far tornare protagonista il super Jacpot in palio, occupiamoci delle ultime comunque importanti quote vinte nella precedente estrazione di martedì. Niente “6” in quanto l’ultimo risale ai 42,4 milioni di euro vinti lo scorso 19 giugno 2023 a Teramo, ma qualche soddisfazione è stata comunque raccolta dalle altre vincite del Superenalotto.

Dieci fortunati giocatori si sono portati a casa la vittoria del “5” con la bellezza di 19,446 euro a testa, mentre si segnalano anche sette punti “4 stella” da 25,326 euro ciascuno. Con il “4” hanno vinto in 483 in tutta Italia, guadagnano 253 euro a testa mentre i “3” sono stati ben 34.994 a centrarli, con aperitivo per tutti pagato con 17 euro cadauno. Tornando invece al numero Superstar del Superenalotto, martedì è uscito il 10 facendo guadagnare, oltre ai “4 stella” – “6 stella”, “5+1 stella” e “5 stella” non sono stati azzeccati a questo giro – anche 1.747 euro a testa per i 248 vincitori del “3 stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Se per caso oltre a risanare i vari possibili debiti e concedersi degli sfizi o investimenti importanti, vi rimanessero alcuni soldi da “investire” per non tenerli in banca in questo momento non particolarmente facile con l’inflazione, il consiglio su come investire gli eventuali proventi del Jackpot Superenalotto o delle vincite del Lotto è sempre quello di affezionarsi a qualche progetto particolare di crowdfunding o simili.

Da tradizione ci affidiamo a Kickstarter per scoprire il possibile investimento di questa estrazione 10 agosto 2023: ed ecco dunque il progetto ormai molto sviluppato e quasi pronto per sbarcare nel mercato legato a particolare auricolari bluetooth in-ear costruiti per rendere al massimo l’esperienza di suono “naturale”, cogliendo al massimo ogni possibile sensazione biologica attorno. Disegnato in Svizzera dalla azienda Hyphen, le nuove cuffie in-ear si chiamano “ARIA” e rappresentano la nuova frontiera dell’hi-tech per provare ad intercettare le sonorità della natura e dei luoghi che ci circondano con esperienze sempre il più profonde possibili. Ecco qui tutti i dettagli per il progetto da finanziare.

Da ultimo, facciamoci sempre ispirare dalla cronaca quotidiana per provare un estremo tentativo di “consiglio ad hoc” sugli ultimi numeri da giocare per le estrazioni del Lotto e del Superenalotto, tenendo come punto di riferimento questa volta la mitica e leggendaria Smorfia Napoletana. Come allora non rimanere stupefatti (per non dire scandalizzati) dalle ultime ricerche fatte dai Nas negli stabilimenti balneari di mezza Italia in questa estate così “pazza”?

I controlli effettuati dai militari sono arrivati a chiudere ben 20 spiagge trovando irregolarità e malagestione nel ben 31% dei casi: 883 controlli effettuati in totali, multe in 415 casi con sanzioni fino a 290mila euro. Ebbene, in termini di Lotto & Superenalotto tutto ciò cosa ci consiglia? Di sicuro il numero 20, appunto gli stabilimenti chiusi, ma anche la spiaggia che si collega al numero 4 nella Smorfia: il numero 1 è il numero dell’Italia (lazzarona in questo caso) e anche del mare, il patrimonio meraviglioso alle volte rovinato da male gestioni degli stabilimenti presenti.

