Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, giovedì 10 agosto 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI 8 AGOSTO 2023: NUOVI PREMI DOPO IL LOTTO

Un’estrazione dopo l’altra per il Simbolotto, che torna oggi, giovedì 10 agosto 2023, con un nuovo appuntamento con la dea bendata. Riparte la caccia a simboli e numeri vincenti, nella speranza di metter le mani ai ricchi premi che anche questo gioco è in grado di regalare. Ma per tentare la fortuna, bisogna effettuare la propria giocata al Simbolotto. Non fa male allora rinfrescare la memoria sul come si gioca, anche se le modalità sono molto semplici. Merito di questo gioco abbinato al Lotto che è gratuito e al tempo stesso automatico.

Questo vuol dire che per partecipare alla nuova estrazione del Simbolotto non dovete sborsare nessuna somma, ma solo quella per il Lotto, gioco a cui è legato. Infatti, basta effettuare la propria giocata al Lotto optando per la ruota in promozione, che ad agosto è quella Nazionale, per ottenere sulla schedina di gioco una combinazione di numeri e simboli assolutamente casuale. Dunque, non c’è alcuna scelta da fare, ma solo da aspettare l’uscita della combinazione vincente.

SIMBOLOTTO, NUMERI-SIMBOLI FREQUENTI E RITARDATARI

L’estrazione del Simbolotto è prevista durante il viaggio tra le ruote del Lotto, dunque c’è ancora tempo prima dell’uscita di numeri e simboli vincenti. Nel frattempo, possiamo scoprire quelli protagonisti delle statistiche, a partire dalla top five dei simbolotti frequenti. La classifica vede al primo posto 29 Diamante a quota 86, ma alle sue spalle c’è una coppia agguerrita, quella formata da 3 Gatta e 18 Cerino con 82 frequenze. Sul gradino più basso del podio, quindi al terzo posto, trova spazio 12 Soldato, che di frequenze ne ha accumulate 79. Sono 78 invece quelle accumulate da un tris di simbolotti, cioè 5 Mano, 33 Elica e 7 Vaso. Al quinto posto, invece, 11 Topi con 77 Frequenze.

Ora è invece il momento di scoprire la top five dei numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. In questo caso, al primo posto c’è 16 Naso con 51 assenze, seguito da 11 Topi e 22 Balestra a quota 24. Al terzo posto 29 Diamante con 23 ritardi, inseguito da 35 Uccello, 2 Mela e 17 Sfortuna con 16 ritardi. Infine, la coppia formata da 34 Testa e 28 Ombrello con 15 appuntamenti saltati.











