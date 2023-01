Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 10 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 10 GENNAIO 2023

Il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto con i loro numeri vincenti contribuiscono ad arricchire l’atmosfera (e, speriamo, anche le tasche dei giocatori) in questo martedì 10 gennaio 2023. La buona sorte incoronerà qualche fortunato milionario nella serata odierna (concorso Sisal numero 4 del 2023) oppure deciderà di non mostrare il proprio lato più generoso? Mentre aspettiamo di scoprirlo, andiamo a osservare quanto si è verificato in occasione delle estrazioni del Lotto di giovedì 5 e sabato 7 gennaio. È arrivata a Imperia la vincita più importante dei due concorsi; nella città ligure, infatti, sono stati vinti ben 187.250 euro con la combinazione 22-66-77-88 sulla ruota Nazionale, grazie a una giocata del valore di 4 euro. Liguria protagonista anche con una doppia vincita ad Albenga, rispettivamente da 23.750 e 22.500 euro. Grazie alla ruota Nazionale è festa anche a Trento, dove sono stati vinti 47.500 euro con i numeri 22-66-88. A Bologna si segnala una vincita da 45mila euro grazie al terno 8-27-36 sulla ruota di Palermo. Doppia vincita a Morbegno, in provincia di Sondrio: la prima del valore di 39.150 euro, la seconda da 21.660. A Firenze vinti 27.340,28 euro, mentre a Carpi (Modena) si segnala una vincita del valore di 22.714,29 euro. Gli ultimi concorsi del Lotto hanno distribuito premi per oltre 17 milioni di euro, per un totale di 25 milioni assegnati in questo 2023.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 7 gennaio 2023

Lombardia protagonista degli ultimi due concorsi del 10eLotto di giovedì 5 e sabato 7 gennaio. La vincita più alta del giorno 7 arriva da Nembro, in provincia di Bergamo, grazie a un 8 Doppio Oro da 100mila euro, mentre a Milano e a Soresina, in provincia di Cremona, sono stati vinti 15mila euro rispettivamente con un 6 Doppio Oro e con un 7 Oro. Nei due concorsi, realizzati a Rho e Rozzano, sempre in provincia di Milano, anche due 6 Doppio Oro da 6mila euro ciascuno. Le estrazioni del 5 gennaio premiano invece Castellamare di Stabia, in provincia di Napoli, con un altro 8 Doppio Oro da 100mila euro, seguito da un 9 Oro da 50mila euro centrato a Siracusa. Gli ultimi due concorsi del 10eLotto hanno distribuito premi per oltre 48 milioni di euro, per un totale di oltre 77,8 milioni di euro durante tutto l’anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 7 gennaio 2023

LOTTO, IL JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Il Lotto e il 10eLotto con i loro numeri vincenti rappresentano una ghiotta opportunità di vincita, ma anche le estrazioni del Superenalotto non scherzano, in questo senso. Il loro montepremi prosegue nel suo percorso di crescita in maniera ininterrotta dal 22 maggio 2021, quando furono vinti 156 milioni di euro a Montappone, in provincia di Fermo. Attualmente, il jackpot è giunto a livelli del tutto inediti nella storia di questo gioco, come si può capire dal suo importo: del resto, stiamo parlando di 345,5 milioni di euro. Il Superenalotto, ha fatto notare Sisal, si conferma come il gioco più amato dagli italiani, tanto che nel 2022 sono stati raccolti 1,5 miliardi di euro, in linea con l’anno precedente, mentre nel 2020 gli incassi complessivi, a causa dello stop forzato per la pandemia dal 21 marzo al 5 maggio, erano stati pari a 1,1 miliardi di euro.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti estrazioni 5 gennaio: Jackpot show!

Infine, volgendo lo sguardo al concorso di sabato 7 gennaio 2023 del Superenalotto, scopriamo che sono stati in tutto dodici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 30.293,09 euro a testa. Da segnalare anche nove “4 stella” da 44.352 euro ciascuno.

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o un ricco premio conquistato grazie ai numeri vincenti di Lotto e 1oeLotto? Un quesito a cui tutti vorrebbero trovarsi “costretti” a dover rispondere, dal momento che il libro dei sogni di ciascuno di noi contiene progetti, di vita e non solo, che difficilmente possono trovare attuazione senza un cospicuo sostegno finanziario. Certo, se si vincesse il maxi-montepremi del Superenalotto, non ci sarebbe spazio per pensare unicamente a sé, ma anche agli altri, finanziando magari uno dei progetti fra quelli che campeggiano in rete sul sito Kickstarter, dove vengono pubblicate idee provenienti da creativi sparsi in tutto l’orbe terracqueo.

Una di esse si chiama “Shiki Wrap: Heaven on Earth“. Ecco la descrizione: “Compleanni, matrimoni, la mattina di Natale. Si dedica così tanto tempo e impegno alla pianificazione di queste occasioni speciali, all’impacchettamento dei ricordi più belli della nostra vita, e poi le confezioni diventano spazzatura, grandi mucchi di rifiuti. Questi si accumulano e molti non sono riciclabili, producendo tonnellate di scarti nelle discariche ogni anno. L’industria della carta è il quinto più grande consumatore di energia al mondo e il 20% dei tronchi industriali è destinato alla carta da imballaggio monouso. Per questo c’è Shiki Wrap, alternativa bella e sostenibile alle confezioni regalo di carta, realizzata negli Stati Uniti con splendidi disegni su un tessuto morbido ed elastico ricavato dalla plastica riciclata Repreve, certificata e tracciabile. I nostri involucri sono semplicemente legati o chiusi con una fascia intorno al regalo – niente pieghe, niente grinze, niente forbici, niente nastro adesivo – e ispirati alla tradizione giapponese del furoshiki”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il nostro itinerario fra i numeri vincenti del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto giunge ancora una volta alle sue battute conclusive, che riservano il consueto spazio alla smorfia napoletana, autentico oracolo per tutti gli scommettitori, in quanto essa è ritenuta capace di attribuire significati e interpretazioni a sogni ed episodi di vita comune. In questo senso, noi de IlSussidiario.net, accostando tale oracolo a una delle ultime notizie, abbiamo scelto di originare per voi lettori una sequenza numerica che auspichiamo si possa rivelare fortunata e possa consegnare a voi tutti la possibilità di esultare.

Abbiamo, più precisamente, mosso i nostri passi da una delle notizie pubblicate da Rai News, che riguarda la caduta incontrollata sulla Terra del satellite Erbs della NASA. Era atteso nella notte tra domenica e lunedì (alle 4.49 italiane) il suo rientro sul nostro pianeta, preceduto di poche ore da un altro detrito spaziale, il frammento di un razzo Delta 2 (alle 20.45). La conferma dell’avvenuto ritorno è stata indicata dai dati dello Joint Space Operations Center (JSpOC) del Comando Strategico degli Stati Uniti, riferiti all’Ansa dall’esperto di detriti spaziali Luciano Anselmo, dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Isti-Cnr) di Pisa. Il satellite Erbs è rientrato su un’area del Pacifico a nord-ovest dell’Alaska, distante circa 260 chilometri dalle isole Aleutine, mentre lo stadio del Delta 2 è rientrato su un’area a circa 800 chilometri a sud del Giappone. Ma quali sono i numeri che sono connessi a questa news? Partiamo subito con l’88 (satellite), per proseguire quindi con il numero 25 (razzo). Ci sono poi il 55 (frammento), il 56 (caduta) e il 90 (oceano).











© RIPRODUZIONE RISERVATA