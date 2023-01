SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 10 gennaio 2023

Il Simbolotto e le sue estrazioni di simboli e numeri vincenti tornano in scena ancora una volta oggi, martedì 10 gennaio 2023. Le Feste sono già andate in archivio, ma questo non esclude la possibilità di ricevere un inatteso dono “ritardatario”, che potrebbe proprio coincidere con una vincita economica. Noi de IlSussidiario.net abbiamo appuntato la sequenza fortunata e ve la comunicheremo non appena saranno terminate le operazioni di abbinamento dei simboli ai numeri corrispondenti.

Tenete sempre a mente i due pilastri del buon giocatore: scommettere responsabilmente e verificare scrupolosamente le schedine, visto e considerato che la possibilità di cestinare una bolletta vincente è davvero elevata. Adesso, procediamo con la lettura dei numeri e dei simboli vincenti dell’estrazione odierna del Simbolotto: la Scala (27), il Piano (37), la Luna (6), le Forbici (39), i Topi (11). (Agg. di Alessandro Nidi)

Il Simbolotto, con i suoi numeri e simboli vincenti di oggi, martedì 10 gennaio 2023, si palesa con una nuova estrazione che potrebbe condurre a un’esultanza inaspettata dopo lo svelamento della cinquina magica. Si tratta del quarto sorteggio del corrente anno per quanto concerne la lotteria abbinata al Lotto, la seconda da quando sono terminate le festività natalizie e l’auspicio è che ci sia spazio sin da stasera per qualche regalo “in ritardo”. Per scoprirlo, non bisognerà fare altro che aspettare le estrazioni in programma nella serata odierna. Intanto, ripassiamo insieme le regole da osservare per giocare al Simbolotto.

Intendiamo rassicurare tutti voi, compresi gli scommettitori meno avvezzi, dicendo loro che, per prendere parte al concorso, basterà eseguire una giocata al Lotto sulla ruota associata al Simbolotto per il mese attuale, ossia quella di Bari. Dopo avere ultimato questo passaggio, non resterà che dare la vostra bolletta direttamente al titolare della ricevitoria, affinché la inserisca nell’apposito dispositivo per la sua convalida. Potrete anche effettuare la vostra puntata online, nello spazio web dedicato e presente sul sito internet del concorso. A quel punto, sarà il sistema a elaborare in modo del tutto automatico una combinazione casuale e gratuita, che sarà impressa sulla parte conclusiva della vostra schedina.

Capitolo vincite: quanto si può conquistare, in termini economici, grazie ai numeri e ai simboli vincenti del Simbolotto? Per scoprirlo, è sufficiente consultare il sito web ufficiale del gioco, dove si legge che, scommettendo semplicemente 1 euro si possono conquistare 10mila euro in caso di cinquina azzeccata nella sua totalità. Saranno distribuiti anche premi inferiori a coloro che metteranno a referto 4, 3 oppure 2 punti. Controllate accuratamente la vostra bolletta, dunque, e, in caso di “1” o “0”, non demoralizzatevi: potrete sempre riprovarci.

Infine, analizziamo attentamente la classifica dei numeri e dei simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto troviamo l’8 (braghe), che si fa desiderare da 37 concorsi; seguono il tandem formato dal 35 (uccello) e dal 6 (luna), in seconda posizione con 26 assenze, e, in terza piazza, il 44 (prigione) con 23 ritardi accumulati. Dopodiché, in chiusura della nostra top ten, ci imbattiamo nel 5 (mano) e nel 12 (soldato), che non si palesano da 17 turni, nell’accoppiata composta dal 1o (fagioli) e dall’11 (topi), che non si manifesta da 16 sorteggi, nel 32 (disco) e nel 29 (diamante), che latitano rispettivamente da 14 e da 13 estrazioni.











