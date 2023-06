Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 10 giugno 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 10 GIUGNO 2023

Sta per arrivare il momento dell’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, il 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 10 giugno 2023! Manca ancora un po’ di tempo all’appuntamento abituale con la Dea Bendata, che sarà l’ultimo di questa settimana. Ogni settimana infatti sono tre i giorni che tengono i giocatori con il fiato sospeso: il martedì, il giovedì e infine il sabato.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi 10 giugno 2023: simboli e numeri vincenti

Per ingannare l’attesa, vediamo come sono andate le quote dell’ultimo concorso Sisal, che ha avuto luogo giovedì 8 giugno. Per quanto riguarda il Lotto la vincita più succosa è stata registrata a Grandate, in provincia di Como, dove è stato centrato un terno secco (17-36-75 sulla ruota di Firenze) del valore di ben 45.000 euro. A Milano sono stati vinti 23.750 euro e a Cividate Camuno, in provincia di Brescia, sono stati conquistati 13.500 euro. Nel complesso, nell’intera Lombardia sono stati acchiappati più di 82.000 euro, ma è andata bene anche in altre località. Per esempio, tre vincite identiche del valore di 23.750 euro ciascuna sono state registrate ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, a Istrana, in provincia di Treviso, e infine a Roma.

Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 8 giugno 2023

E per il 10eLotto? Molto bene le quote anche in questo gioco, in particolare spicca la mega vincita di 100.000 euro in provincia di Lucca, acchiappata grazie a un “9” con una giocata di un euro abbinata alla modalità frequente. A Livorno vinti 50.001 euro con un “9 Oro”. A Gemonio, in provincia di Varese, un giocatore ha portato a casa 50.000 euro con un “9 Oro” e una giocata di 3 euro abbinata all’estrazione del Lotto. A Vigonza, in provincia di Padova, un “8 Oro” ha fruttato 30.000 euro, mentre due vincite da 20.000 euro ciascuna sono state messe a segno in Puglia, a Massafra (TA) e Guagnano (LE).

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 8 giugno 2023

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Tempo di ricapitolare anche le quote del Superenalotto, parlando anche del jackpot in palio stasera. Dato che il “6” continua a mancare, oggi i giocatori si sfidano per mettere le mani sulla cifra da capogiro di 42,4 milioni di euro! Nell’ultimo concorso avvenuto giovedì, infatti, le vincite più alte sono stati 6 “punti 5” del valore di 34.179 ciascuno. Nel corso dell’ultima estrazione del Superenalotto sono stati conquistati anche 677 “punti 4” da 310 euro, poi 26.709 “punti 3” da 23 euro e 418.818 “punti 2” da 5 euro.

Per quanto riguarda le quote SuperStar, abbiamo 15 “4 stella” che sono valsi ben 31.062 euro, poi 193 “3 stella” da 2.359 euro. Infine, giovedì sono stati portati a casa ancora 2.269 “2 stella” da 100 euro, 14.006 “1 stella” da 10 euro e 29.435 “0 stella” da 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Sicuramente avrete già fantasticato più volte su come potreste spendere l’incredibile jackpot in palio con il Superenalotto. C’è chi vorrebbe mettere più soldi possibile da parte, chi invece immagina quali acquisti vorrebbe fare per migliorare la propria qualità di vita. Una parte di questa vincita però potrebbe essere destinata a supportare progetti originali e indipendenti, magari tra quelli presenti sulla piattaforma Kickstarter.

Uno in particolare ci ha colpito e per questo ve lo proponiamo: si tratta di The Wayv Bowl, una particolare ciotola 2 in 1 che diventa anche un piatto, semplicemente aprendo o chiudendo gli angoli magnetici! Si tratta di una stoviglia realizzata in modo da poter resistere alla lavastoviglie e ai lavaggi “soliti”, comportandosi come un vero e proprio piatto in cui poter anche versare delle pietanze liquide.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Per tentare di conquistare una delle vincite messe in palio dalle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto possiamo lasciarci ispirare dalla Smorfia napoletana ma anche dalla cronaca, in modo da cercare di indovinare quali potrebbero essere le intenzioni della Dea Bendata per stasera.

Tramite i dati dell’Osservatorio sprechi alimentari del Crea apprendiamo che ogni anno le famiglie italiane sprecano 20 chili di cibo ciascuna. Nella Smorfia napoletana, c’è una vasta scelta di numeri associati al cibo: si parte dall’88 che rappresenta caciocavalli e si prosegue con l’82, la tavola imbandita, passando per il 42, il caffè, o il 45, il vino buono. L’atto di sprecare, poi, è rappresentato dal numero 24.











