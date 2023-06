Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi 10 giugno 2023: simboli e numeri vincenti

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: OGGI 10 GIUGNO 2023 NUOVO CONCORSO

Giornata di concorsi, quindi appuntamento oggi, sabato 10 giugno 2023, con la nuova estrazione del Simbolotto. Con il viaggio del Lotto si compirà anche quello tra numeri e simboli del gioco a lui associato e che consente di ottenere un’altra chance di vincita. Come funziona? Se non vi siete ancora messi alla prova con il Simbolotto, sappiate che la modalità di gioco è molto semplice. Non ci sono né numeri-simboli da scegliere né importi da corrispondere, perché la giocata è automatica e gratuita. Ma ad una sola condizione: dovete giocare al Lotto optando per la ruota in promozione col Simbolotto, che cambia ogni mese seguendo un calendario ad hoc.

Nel caso del mese di giugno, la ruota in promozione è quella di Napoli. In questo modo, sullo scontrino del Lotto compare una combinazione casuale di cinque simboli (tra i 45 disponibili) e relativi numeri. Così il gioco è fatto! Non dovrete fare altro che attendere l’estrazione del Simbolotto per capire se avete vinto. Tenendo conto di una giocata al Lotto da un euro, col 5 al Simbolotto si ottengono 10mila euro, col 4 si ottengono 50 euro, indovinando 3 simbolisti il premio è di 5 euro e nel caso ne centriate 2 allora dovrete accontentarvi di un euro.

SIMBOLI E NUMERI IN RITARDO DEL SIMBOLOTTO

Visto che non è arrivato ancora il momento di scoprire i numeri e simboli vincenti del Simbolotto, approfondiamo il tema delle statistiche. In particolare, ci soffermiamo sui simbolotti ritardatari in vista della nuova estrazione. Al primo posto della top ten c’è 10 fagioli che ha accumulato 27 assenze finora. Alle sue spalle, al secondo posto, c’è il nostro Paese, 1 Italia con 20 assenze, tante quante 16 Naso, che quindi occupa la medesima posizione. Sul gradino più basso del podio 22 Balestra, che è arrivato a quota 19 ritardi. Lasciamo il podio e passiamo al quarto posto con 32 Disco e i suoi 18 ritardi.

Un’assenza in più del 6 Luna, che è al quinto posto, davanti a 7 Vaso che invece ha saltato 16 appuntamenti con la fortuna. A quota 15 c’è il simbolotto 36 Nacchere, inseguito da 28 Ombrello e 29 Diamante, rispettivamente a 13 e 12 assenze dalle estrazioni del Simbolotto. La top ten però si chiude con 43 funghi, che ha collezionato finora 11 assenze al Simbolotto. Se e come cambierà questa graduatoria, lo scopriremo dopo il nuovo concorso…











