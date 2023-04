Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 11 aprile 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Concluso con l’estrazione del Superenalotto, è arrivato finalmente anche il momento di scoprire quali sono i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto. Si chiuderanno, così, assieme al secondario Simbolotto, tutte le estrazioni odierne, in attesa dei prossimi appuntamenti settimanali. Per seguire in diretta le estrazioni delle 11 ruote nazionali, lo ricordiamo, ci si può collegare al portale ufficiale, che trasmette il Lotto in Diretta, pubblicando poco dopo la fine anche la trascrizione dei numeri vincenti.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 11 aprile 2023

Similmente, i numeri vincenti saranno consultabili anche sull’app My Lotteries e alla pagina 782 del Mediavideo Mediaset, mentre anche noi de ilSussidiario.net riporteremo con grande cura tutti i numeri vincenti!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 43 del 11/04/2023

Lotto, 10eLotto, Superenalotto: numeri vincenti/ Estrazioni 8 aprile, i ritardatari

5 – 6 – 7 – 11 – 21 – 22 – 24 – 30 – 31 – 39 – 46 – 50 – 51 – 61 – 65 – 73 – 78 – 81 – 83 – 87

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 51

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 51 – 11

Extra: 10 – 17 – 20 – 23 – 28 – 34 – 35 – 41 – 49 – 56 – 58 – 59 – 80 – 88 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi sabato 8 aprile 2023

Lotto, estrazione n° 43 del 11/04/2023 BARI 51 11 83 23 10 CAGLIARI 5 6 46 58 59 FIRENZE 73 31 46 34 9 GENOVA 24 87 90 80 33 MILANO 30 21 59 61 32 NAPOLI 39 78 20 17 76 PALERMO 83 81 20 28 73 ROMA 22 65 35 88 38 TORINO 6 7 41 56 48 VENEZIA 50 61 11 49 74 NAZIONALE 39 21 51 22 77

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

È arrivato il momento di scoprire ufficialmente i numeri vincenti del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto, con le loro estrazioni che stanno per cominciare. Si parte, come sempre con il Superenalotto, al quale seguiranno le 11 ruote del Lotto e l’estrazione del 10eLotto. Qualcuno potrebbe, finalmente, acciuffare l’ambito jackpot che ammonta oggi a 14,8 milioni di euro, ma per farlo occorre prestare la giusta attenzione e controllare con cura che l’esito delle estrazioni non corrisponda ai numeri giocati.

Noi de ilSussidiario.net seguiremo con voi l’estrazione, pubblicando i numeri vincenti, ma i più meticolosi potrebbero anche controllare il sito ufficiale del Superenalotto, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Similmente, anche la pagina 782 del Mediavideo Mediaset riporterà tutti i risultati, così come le ricevitorie Sisal e l’app MyLotteries.

Ultima estrazione Superenalotto n. 43 del 11/04/2023

Combinazione Vincente

70 9 69 40 55 60

Numero Jolly

34

Superstar

70

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 APRILE 2023

In questo martedì 11 aprile si apre ufficialmente la nuova settimana di estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono tre gli appuntamenti settimanali ormai fissi, martedì, giovedì e sabato e oggi siamo giunti alla 43esima estrazione dell’anno 2023. Come di consueto, i numeri vincenti saranno estratti ed annunciati nel corso della serata, partendo dal Lotto, per poi passare alla versione Super ed, infine, a quella del 10eLotto, intervallati anche dai simboli vincenti del Simbolotto.

Mentre attendiamo l’estrazione giornaliera dei tre giochi tra i più apprezzati e partecipati in Italia, con i loro ricchissimi premi in palio, recuperiamo rapidamente l’esito dell’ultima estrazione, avvenuta sabato 8 aprile. Partendo dal Lotto, la Dea Bendata ha premiato l’Abruzzo con vincite complessive dal valore di 139mila euro, di cui la più alta è stata assegnata a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, pari a 113.750 euro con tre ambi e un terno. La seconda vincita più altaal Lotto è stata segnata, invece, a Camisano (Cremona) dal valore di 30.900 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. In Campania sono stati, invece, vinti complessivamente 35mila euro in quattro giocate differenti. Complessivamente nel Lotto sono stati vinti oltre 7 milioni di euro, che portano il totale annuale oltre i 302 milioni!

Dopo il Lotto, prima di arrivare al Superenalotto, recuperiamo anche rapidamente l’ultima estrazione del 10eLotto che ha premiato la Puglia, con oltre 29mila euro vinti. La più alta è stata segnata in provincia di Brindisi, a Fasano, dal valore di 20mila euro con la modalità Extra. Festeggia similmente anche la Campania con una vincita da 20mila euro a Pagani (Salerno) grazie ad un “7 Doppio Oro” ed un’altra da 6mila a Battipaglia (sempre Salerno) grazie ad un “4 Oro”. Complessivamente nel 10eLotto sabato sono stati vinti 25,4 milioni di euro, che portano il totale annuale ad oltre 1 miliardo.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Visti gli esiti delle estrazioni del Lotto e del 10eLotto per la giornata di sabato 8 aprile, concentriamoci ora sull’apprezzatissimo Superenalotto. Nell’estrazione numero 42 non è stato segnato alcun “6” ed il jackpot è salito a quota 14,8 milioni di euro. Sono stati invece 12 i punti da “5”, che sono valsi ben 22.882,15 euro ad ogni giocatore. Similmente, sono stati centrati anche 4 punti da “4 Stella” dal valore di 50.933 euro. L’ultimo 6 del Superenalotto segnato risale ancora al 25 marzo, quando grazie ad una giocata online sono stati vinti 73,8 milioni di euro!

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE AL LOTTO

Nella speranza che qualche fortunato lettore di questo sito riesca ad aggiudicarsi il ricchissimo jackpot del Superenalotto, o comunque anche un consistente premio nel Lotto o nel 10eLotto, cerchiamo anche di capire cosa si potrebbe fare per utilizzare al meglio la cifra vinta. Oltre, ovviamente, a pensare a tutte le spese necessarie, e a qualche soddisfazione, magari aiutando qualche caro in difficoltà, si potrebbe anche investire parte della somma in un progetto innovativo, come propone la piattaforma Kickstarter. Per esempio, particolarmente interessante sembra essere il Feel Good Mat, ovvero un tappetino sensoriale che, vibrando, stimola diverse reazioni nella mente o nel corpo. Grazie ad un app progettata appositamente, infatti, si può scegliere tra diverse modalità ed intensità di vibrazione, che promettono di rilassarsi, sciogliere la tensione o anche aiutare il sonno.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Qualcuno potrebbe desiderare di provare la fortuna con Lotto, Superenalotto e 10eLotto, ma contemporaneamente essere anche indeciso sui numeri da giocare. Grazie alla Smorfia napoletana, che interpreta in numeri segni, eventi o notizie, potrebbe arrivare qualche ottimo spunto o suggerimento. Nel 1976, oggi, per esempio, venne lanciato sul mercato il primo modello di computer prodotto dalla Apple, ad un prezzo di 666 dollari per una memoria da 4 KB, espandibile fino a 48, ed un processore da 1 Mhz. Nella smorfia napoletana, la mela (simbolo dell’azienda) rappresenta il 2, mentre il computer si associa al 74. 70 è la memoria, mentre il mercato si traduce con il 63.











© RIPRODUZIONE RISERVATA