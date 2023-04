Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 8 Aprile 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo aver seguito l’estrazione del Superenalotto, volgiamo il nostro sguardo alle estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Si chiuderanno, così, assieme anche all’estrazione del Simbolotto, tutte le estrazioni odierne e settimanali dei giochi a premi più apprezzati e partecipati. Chiunque volesse seguire in diretta le estrazioni delle 11 ruote nazionali potrà farlo collegandosi al sito ufficiale, che trasmette il Lotto in Diretta, pubblicando poco dopo la fine della trasmissione anche la trascrizione dei numeri vincenti.

Similmente, gli esiti delle estrazioni saranno consultabili anche sull’app My Lotteries e alla pagina 782 del Mediavideo Mediaset. Infine, ovviamente, anche noi de ilSussidiario.net seguiremo la diretta delle estrazioni, riportandole in questo articolo!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 42 del 08/04/2023

1 – 3 – 5 – 9 – 15 – 22 – 23 – 24 – 33 – 48 – 49 – 52 – 55 – 60 – 71 – 72 – 73 – 75 – 78 – 82

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 24

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 24 – 71

Extra: 4 – 6 – 8 – 21 – 30 – 34 – 35 – 42 – 46 – 47 – 54 – 65 – 79 – 85 – 89

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 42 del 08/04/2023 BARI 24 71 47 54 82 CAGLIARI 1 5 85 35 66 FIRENZE 60 52 49 4 7 GENOVA 82 3 8 79 12 MILANO 73 75 71 9 55 NAPOLI 23 55 46 65 9 PALERMO 49 48 30 65 68 ROMA 9 15 89 6 85 TORINO 78 22 34 21 20 VENEZIA 33 72 42 80 84 NAZIONALE 52 33 32 49 73



LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

La terza ed ultima serata settimanale di estrazioni dei giochi a premi più apprezzati in Italia si apre, come sempre, con i numeri vincenti del Superenalotto. Molto presto potremo scoprire anche i risultati del Lotto e del 10eLotto, ma prima dedichiamo la nostra attenzione al gioco più ricco. Aperta ufficialmente la caccia all’ambitissimo jackpot, che in questa giornata ammonta, lo ricordiamo, a 13,7 milioni di euro! Per tutti i giocatori che inseguono il ricchissimo premio è importante prestare attenzione a controllare con cura che l’esito delle estrazioni non corrisponda ai numeri giocati.

Noi de ilSussidiario.net raccoglieremo tutti i numeri estratti con grande cura, ma i più meticolosi potrebbero anche controllare il sito ufficiale del Superenalotto, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Similmente, anche la pagina 782 del Mediavideo Mediaset riporterà tutti i risultati, così come le ricevitorie Sisal e l’app MyLotteries.

Ultima estrazione Superenalotto n. 42 del 08/04/2023

Combinazione Vincente

32 38 25 17 48 43

Numero Jolly

67

Superstar

73



LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 8 APRILE 2023

Si conclude con oggi, sabato 8 aprile, la maratona dei giochi a premi, tra Lotto, Superenalotto e 10eLotto, che sono tutti e tre giunti al loro terzo, ed ultimo, appuntamento settimanale! Si tratta del concorso numero 42 del 2023 e cresce sempre di più l’attesa per scoprire se qualche giocatore riuscirà a mettere le mani sui ricchissimi premi e jackpot messi a disposizione. Si dovrà, ovviamente, attendere la sera, quando all’estrazione del Superenalotto seguiranno le 11 ruote del Lotto, con il Simbolotto, per po chiudere con l’estrazione del 10eLotto.

Nell’attesa di scoprire gli esiti delle estrazioni di oggi, sabato 8 aprile, recuperiamo anche rapidamente quanto successo in occasione dell’estrazione di giovedì 6! Partendo dal Lotto, la vincita più alta è stata registrata a Montesilvano (Pescara) dove un giocatore si è aggiudicato 113.125 euro grazie ad una giocata su tutte le ruote. Sempre in Abruzzo, a Teramo, sono stati vinti anche 9mila euro. Festeggia anche la Campania con una vittoria da 45mila euro a Castellammare, un’altra da 11.250 a Baiano ed una da 9.750 a Napoli. Milano si porta a casa 21mila euro. Complessivamente sono stati assegnati premi per 4,7 milioni, che portano il totale del Lotto da inizio anno a 295 milioni.

Messo da parte il Lotto, prima di vedere cosa è successo nel Superenalotto giovedì, diamo una rapida occhiata anche all’estrazione numero 41 del 10eLotto. Premiate soprattutto Valle d’Aosta, Lombardia e Sardegna, dove 3 giocatori si sono aggiudicati ben 50mila euro grazie ad un “9 Oro”! La regione più fortunata, però, è stata la Lombardia, dove si sono registrate altre 3 vittorie importanti da 20mila euro a Seregno, 12.500 a Morgegno e 10mila a Milano. Ottimi anche i premi da 12.500 euro di Maida (CZ) e da 12mila a Composano (NA). Complessivamente i premi assegnati sono stati pari a 25,4 milioni di euro, che portano il totale del 10eLotto da inizio anno a 1,07 miliardi.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Messi da parte gli esiti del Lotto e del 10eLotto, rivolgiamo ora lo sguardo al più ambito gioco a premio, ovvero il Superenalotto. In seguito all’estrazione di giovedì 6 aprile è stato anche determinato il nuovo jackpot del Superenalotto che ammonta a ben 13,7 milioni di euro per l’estrazione di oggi, 8 aprile! Infatti, nel concorso 41 non è stato centrato nessun “6”, mentre ben sette giocatori hanno indovinato il “5” che gli ha fruttato 32mila euro l’uno. Un giocatore ha anche indovinato il “4 Stella”, che ha fruttato l’impressionante somma di 65mila euro! L’ultimo “6” centrato, lo ricordiamo, risale al 25 marzo con una giocata fatta online.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE AL LOTTO

Auspicando che qualche lettore riesca ad acciuffare il jackpot del Superenalotto, o del Lotto, o anche del 10eLotto, potrebbe sorgere spontanea la domanda su come investire al meglio la somma vinta. Sono cifre importanti, che permettono sicuramente di sistemare un po’ di cose nella vita, ma che in parte possono anche essere impiegate, magari, per finanziare un progetto tramite la famosa piattaforma Kickstarter. Oggi proponiamo il NeoRuler, ovvero un metro intelligente, dotato di schermo LCD che promette misurazioni precise al centesimo di millimetro. Permette una conversione istantanea dalla scala metrica a quella decimale, e come l’integrazione Bluetooth invia direttamente i risultati sul proprio cellulare!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Chi stesse pensando di giocare al Lotto, al Superenalotto o al 10eLotto, ma fosse indeciso sui numeri, potrebbe ricorrere al “vecchio” sistema della smorfia napoletana che traduce in numeri sensazioni, sogni e notizie. Facciamo subito un esempio pratico, prendendo la Via Crucis che si è tenuta ieri a Roma, con un bagno di fedeli al Colosseo, dove si è conclusa, e che per la prima volta non ha visto la partecipazione diretta del Pontefice, ancora leggermente debilitato dai recenti problemi di salute. Nella Smorfia il Papa è associato al numero 32, mentre la Chiesa all’84. Similmente, il Colosseo è rappresentato dal 90 e Roma dall’88.











