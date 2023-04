Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 13 aprile, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 13 APRILE 2023

Continua la settimana di estrazioni dei tre giochi a premi più apprezzati e seguiti in Italia, ovvero Lotto, Superenalotto e 10eLotto! Quello di oggi, giovedì 13 aprile, è il secondo appuntamento settimanale, dopo quello che si è tenuto martedì, mentre sabato si chiuderà ufficialmente questa nuova settimana! Appuntamento, dunque, a questa sera, momento in cui verranno ufficialmente fatte le estrazioni, partendo proprio dalle 11 ruote nazionali del Lotto, seguite dalla rapida estrazione del Simbolotto, poi da quella del Superenalotto, e concludendo con il 10eLotto.

Mentre aspettiamo la sera, che decreterà ufficialmente i nuovi vincitori dei tre apprezzatissimi concorsi a premi, recuperiamo quanto accaduto in seguito all’estrazione dell’11 aprile. Per quanto riguarda il Lotto, la corona tra le regioni spetta al Veneto, con le sue vincite complessive da 227mila euro, delle quali la più grande (pari a 216mila euro) è stata registrata a Caldogno. Festeggia anche la Sicilia, dove le due vincite registrate hanno raggiunto i 102mila euro complessivi. Terzo posto del podio a Rieti, con una singola vincita dal valore di 23mila euro. Complessivamente, sono stati distribuiti ben 6,3 milioni di euro, che portano il totale da inizio anno a quota 308,8 milioni.

Proseguendo nell’esplorazione dei risultati dell’ultima estrazione dei giochi associati al Lotto, prima di passare al Superenalotto, recuperiamo ora il 10eLotto. L’ultimo concorso ha premiato la Lombardia con ben 100mila euro, vinti grazie ad un “9 Doppio Oro” segnato a Milano. A Domodossola, nel vicino Piemonte, sono stati, invece, vinti 50mila euro grazie ad un “9 Oro”, mentre il podio si chiude con con Atri e Roccanova (rispettivamente province di Teramo e Potenza) dove grazie a due “8 Oro” sono stati vinti complessivamente 60mila euro. Nell’ultimo concorso del 10eLotto sono stati vinti complessivamente 22,5 milioni di euro, che fanno volare il totale da inizio anno a quota 1,1 miliardi!

Recuperati gli esiti del Lotto e del 10eLotto, è arrivato infine il momento di scoprire anche cosa è successo nel Superenalotto nell’estrazione di martedì 11 aprile. Non è ancora stato segnato nessun “6”, ragione per cui il jackpot ammonta attualmente a 15,8 milioni di euro! Martedì, nonostante l’assenza del 6, sono stati segnati ben sette punti da “5”, dal valore di 29.419,31 euro l’uno. Cinque giocatori, invece, hanno centrato il punto da “4 Stella”, dal valore di 50.652 euro l’uno, a Crema, Saltrio, Roma, Alghero e Messina. L’ultimo “6” centrato risale al 25 marzo grazie ad un giocata online che ha garantito un jackpot da ben 73,8 milioni.

Sperando che qualche fortunato giocatore e lettore di questo sito riesca questa sera ad aggiudicarsi il jackpot dal Superenalotto, oppure qualche altro ricchissimo premio al Lotto o al 10eLotto, suggeriamo di seguito qualche idea per investire il denaro guadagnato! Oltre a pensare a necessità e sfizi, ed ovviamente anche a cari ed amici qualora ne avessimo il desiderio, si potrebbe decidere di investire in un innovativo progetto. Guardando alla piattaforma Kickstarter, per esempio, rivolgiamo la nostra attenzione a Nooku. Si tratta di un rilevatore della qualità dell’aria per uso interno e domestico, composto da tre moduli componibili che comprendono la base utile a rilevare l’aria, un monitor che si può collegare facilmente sopra per ottenere informazioni dettagliate ed, infine, un componente che trasforma il monitor in un simpatico orsetto che, in base all’aria rilevata, reagisce starnutendo, addormentandosi o tossendo.

Qualche nuovo giocatore del Lotto, del Superenalotto o del 10eLotto potrebbe trovarsi indeciso sui numeri da scommettere. In suo soccorso, nel caso, arriva la smorfia napoletana, classico sistema che traduce in numeri dei sogni, dei racconti o anche delle notizie. Facendo un esempio pratico, prendiamo la notizia del lancio della missione spaziale sulle lune di Giove con la sonda Juice per sondarne gli oceani ghiacciati, che sarebbe dovuta partire oggi ma che è stata rinviata a causa del maltempo. Giove, nella smorfia, si traduce con il 18, mentre l’oceano con il 90. La parola Succo (Juice) è invece l’81, mentre la pioggia è il 12.











