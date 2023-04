Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 15 aprile, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 15 APRILE 2023

Nuovo appuntamento con la fortuna grazie a Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con le loro estrazioni di oggi, sabato 15 aprile 2023. In scena il terzo e ultimo concorso della settimana, quello Sisal n. 45/2023, con tantissimi premi da assegnare. In attesa di scoprire i numeri vincenti, possiamo renderci conto di quanto fortunata potrebbe essere la giornata odierna grazie a questi giochi, approfondendo il tema delle quote di giovedì.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 13 aprile 2023

Il Lotto ha premiato Napoli e provincia: nel capoluogo campano sono stati vinti 240mila euro, ma hanno festeggiato anche a Bacoli, con 23.750 euro, e a Pozzuoli, con altri 22.500 euro. Non è finita qui: sono stati vinti al Lotto altri 23.750 euro vinti a Fiorino (Avellino), mentre 12.975 euro finiscono a Capaccio Paestum (Salerno). Quindi, il totale delle vincite al Lotto della Campania è arrivato a quasi 323mila euro. L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito 7,8 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso 316,7 milioni dall’inizio dell’anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 13 aprile 2023

Ma la Campania ha sorriso giovedì anche grazie all’estrazione del 10eLotto, con vincite complessive pari a 125mila euro. In particolare, a Lacedonia (Avellino), è stata centrata la vincita più alta della giornata, infatti un fortunato giocatore ha conquistato 100mila euro grazie a un 9. Ad Aversa (Caserta) sono invece stati vinti 25mila euro per un 8 Oro. Ma ha fatto festa anche la Calabria, per un totale di 80mila euro. La seconda vincita più alta di giornata al Lotto, infatti, è stata centrata a Corigliano Rossano (Cosenza), con un 9 da 40mila euro. Ci sono state altre due vincite al Lotto da 20mila euro ciascuna, entrambe con un 9: una a Reggio Calabria, l’altra a San Nicola Arcella (Cosenza). Ma Agipronews segnala anche una vincita al Lotto da 30mila euro a Milano, con un 8 Oro, una da 25mila euro ad Adrano (Catania), grazie ad un 7 Oro, e una da 20mila euro a Reggio Emilia, invece con un 7 Oro. L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 25 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso oltre 1,14 miliardi di euro quest’anno.

Numeri vincenti Superenalotto, Lotto, 10eLotto/ Estrazioni 11 aprile: quanti ritardi!

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Non c’è stato alcun “6” al Superenalotto in occasione dell’ultima estrazione, quella di giovedì. Di conseguenza, il Jackpot è salito in vista del concorso di oggi: in palio ci sono infatti 17 milioni di euro. Ma non sono mancate le vincite importanti, basti pensare ai tre punti “5” che sono stati centrati, con i fortunati vincitori che si sono aggiudicati 73.295,56 euro a testa. Più basse le quote dei punti “4”: sono stati vinti 470,60 euro dai 768 possessori di altrettanti biglietti fortunati. Sono 30.205 per quanto riguarda invece i punti “3”, ognuno dei quali frutta una vincita di 26,87 euro. Ci sono poi i punti “2”, con 462.534 vincite da 5 euro ciascuna. Passiamo alle quote Superstar del Superenalotto, con la vincita più alta di 47.060,00 euro centrata per il “4 stella” da due biglietti. Sono 138 quelli fortunati per quanto riguarda il “3 stella”, con cui è stato ottenuto un premio di 2.687,00 euro da ciascun vincitore. Passiamo al “2 stella” da 100 euro per 1.854 schedine vincenti. Sono 12.709 invece per “1 stella”, con cui sono stati vinti 10 euro. La metà corrisponde al bottino del “0 stella”, centrato da 26.636 giocate del Superenalotto. (agg. di Silvana Palazzo)

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

C’è una domanda ricorrente tra i giocatori di Lotto, 10eLotto e Superenalotto: come spendere l’eventuale vincita? Soprattutto col Jackpot da 17 milioni di euro c’è grande disponibilità di risorse, ma sicuramente idee e sogni non mancano. Potreste anche ritagliarvi delle risorse per finanziare dei progetti innovativi, come quelli che si trovano su Kickstarter. Questo è il caso di Lifelong Deodorant, un deodorante unisex elegante e sostenibile. L’idea è di realizzare un applicatore per deodoranti ricaricabile, riutilizzabile e lavabile che contiene un deodorante roll-on ricaricabile, da conservare per tutta la vita, naturale e unico nel suo genere, confezionato in un sacchetto di carta, che fa bene a voi e al pianeta, con un design adatto sia agli uomini che alle donne. Questa soluzione elimina del tutto la necessità di imballaggi di plastica monouso. Inoltre, riduce le emissioni dovute al trasporto del 94%. Il coperchio magnetico mantiene il deodorante fresco, sicuro e a prova di perdite. Dodici piccoli magneti danno una piacevole sensazione industriale e assicurano che il coperchio resti saldo sull’applicatore.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Avete già scelto i numeri da giocare a Lotto, 10eLotto e/o Superenalotto? Se non avete idea, se vi manca l’ispirazione, potete attingere dall’attualità. Come trasformare delle notizie in numeri? Per fortuna c’è la Smorfia napoletana, che non torna utile solo per interpretare i sogni e i numeri vincenti, ma anche per avere quelli a cui affidare le proprie speranze. Un esempio? Prendiamo il grande annuncio di Alessandra Mastronardi, che è pronta a sposarsi con Gianpaolo Sannino, che ha conosciuto quando lei era appena 20enne. A luglio diventeranno marito e moglie dopo essersi rincorsi per una vita, come raccontato dall’attrice in un’intervista. Come ci aiuta la Smorfia? Potremmo partire dal 5, la mano, quella che ha chiesto il promesso sposo; il 20, la festa, visto che la coppia festeggerà le nozze. Se parliamo di festa di nozze, allora non possiamo escludere il 55, la musica, e il 58, il regalo. Imprescindibile il 63, la sposa, 81 fiori per gli addobbi, 82 la tavola imbandita e 84, la chiesa, nel caso in cui vorranno una celebrazione anche religiosa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA