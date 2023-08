Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 17 agosto 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 17 AGOSTO 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 17 agosto 2023, tornano protagoniste le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, giunti al loro secondo appuntamento settimanale, ma che rappresenta anche il primo in cui si trovano tutti assieme. Infatti, per via della presenza di Ferragosto nella giornata di martedì, questa settimana ha visto l’estrazione del Superenalotto di lunedì, mentre le altre due sono state sorteggiate ieri.

Lotto, 10eLotto e Superenalotto, poi, torneranno protagonisti nella giornata di domani, con l’estrazione extra per l’Emilia-Romagna, e sabato, che chiuderà il ciclo settimanale. Nel mentre che attendiamo di scoprire se questa sarà una serata fortunata, possiamo rapidamente recuperare alcune statistiche utili per tutti i giocatori. Partendo dal Lotto, per esempio, nella giornata di ieri si è confermato come numero più ritardatario il 77 su Palermo, attualmente a quota 110. Subito dopo si trovano, poi, il 28 su Cagliari con 107 assenze, il 12 su Roma che non compare da 102 estrazioni, il 75 su Roma che non si fa vedere da 98 giorni ed, infine, il 37 su Cagliari con le sue 96 assenze.

Messo da parte il Lotto, prima di concentrare la nostra attenzione sul Superenalotto, recuperiamo anche rapidamente le statistiche sui ritardatari del 10eLotto, che si costituisce di 10 numeri. Al primo posto della top 10 si trova il 77, assente da 18 estrazioni, seguito a ruota dal 75 che non è comparso per 16 volte e il 13 con le sue 15 assenze. Subito dopo si trovano poi l’8 con 14 assenze, l’84 e l’83, entrambi a quota 12 estrazioni, il 59 con le sue 11 assenze. Completano, infine, l’elenco dei ritardatari il 38 e il 27, entrambi a quota 10 assenze, e l’81 che non si è fatto vedere per 9 volte.

Seppur per ora sia ancora difficile recuperare i dati in merito alle quote degli ultimi concorsi di Lotto e 10eLotto, lo stesso non vale per il Superenalotto, che nella giornata di lunedì non ha visto, purtroppo, uscire alcun punto da “6”. Se da un lato questa è una brutta notizia per tutti i giocatori speranzosi che lunedì segnavano di acciuffare il montepremi, dall’altro significa anche che il jackpot del Superenalotto di oggi vale ben 41,4 milioni di euro!

Tornando alle quote, lunedì sono stati assegnati ben 9 premi da “5” punti, dal valore di 16.487,55 euro l’uno. Particolarmente ricchi anche i 12 premi da “4 Stelle” che hanno portato nelle tasche dei giocatori 31.530 euro per ognuno di loro. Da segnalare, infine, i 254 premi da “3 Stella” valsi ben 2.801 euro l’uno.

Come investire il jackpot del Superenalotto? Moltissimi giocatori, quasi certamente, si saranno posti questa domanda almeno una volta, sognando un giorno di riuscire a mettere le mani su quel ricchissimo premio in palio, che potrebbe veramente cambiargli la vita! Oltre, ovviamente, a pensare a tutti i proprio bisogni e a qualche sogno nel cassetto, il nostro consiglio è sempre quello di investire parte del budget in un qualche innovativo progetto indipendente, scegliendolo per esempio dalla piattaforma Kickstarter.

Oggi, per esempio, concentriamoci sul DUEX Float, ovvero uno schermo per computer esterno, che può facilmente essere adattato ad ogni portatile in commercio. Il suo punto di forza, oltre alla qualità, è che assume ben tre posizioni, di cui la principale è quella sopra allo schermo principale, di fatto allungandolo. Si può, poi, utilizzare anche sul retro del proprio portatile, utile per le presentazioni, o completamente slegato, distante dal monitor principale.

Indecisi sui numeri su cui scommettere nel Lotto, nel 10eLotto o nel Superenalotto? Non c’è nulla di cui preoccuparsi, perché il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana accorre in tuo aiuto, traducendo in numeri i sogni, i racconti o anche le notizie. Per fare un esempio, prendiamo l’annuncio secondo cui il fine settimana segnerà un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno anche le temperature incredibili di 37-39 gradi. Per la smorfia, oltre a puntare il valore della temperatura, si potrebbe puntare sul 7, che rappresenta il caldo. Similmente, l’1 e il numero associato al sole, mentre il 23 è legato all’estate. Infine, si potrebbe optare anche per il 57, che rappresenta la temperatura.











