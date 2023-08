Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 18 agosto 2023: i simboli vincenti

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DEL 18 AGOSTO 2023: DOPO IL LOTTO IN ARRIVO GRANDI VINCITE?

Torna oggi, venerdì 18 agosto 2023, l’appuntamento con l’estrazione del Simbolotto, giunta al suo terzo concorso settimanale. Quella di oggi, come ormai d’abitudine nelle ultime settimane, sarà una giornata dedicata alla raccolta di fondi per la ricostruzione dell’Emilia-Romagna, ragione per cui tutti i giocatori potrebbero decidere di investirci maggiori somme, consapevoli che verranno utilizzate a fin di bene!

In palio nel Simbolotto ricordiamo che ci sono fino ad un massimo di 10mila euro, che attendono tutti coloro che riescono a mettere le mani su tutti e 5 i simboli vincenti. Ma non è tutto, perché ovviamente sono previsti anche altri premi per tutti coloro che riusciranno ad indovinare solamente una parte della cinquina vincente, da un massimo di 50 euro, ad un minimo di 1. Per tentare la fortuna nel Simbolotto, inoltre, ricordiamo che non sarà necessaria alcuna spesa, ma basterà piazzare una qualche scommessa nell’ambito del Lotto, avendo cura di selezionare la ruota in promozione questo mese, che per tutto agosto sarà quella Nazionale.

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Insomma, il Simbolotto è un gioco completamente gratuito che, inoltre, non richiede ai giocatori neppure lo sforzo di scegliere i simboli su cui puntare. Sarà, infatti, il sistema ad assegnare casualmente una cinquina una volta che avrà ricevuto una giocata nell’ambito della ruota Nazionale del Lotto, stampandola sul fondo della schedina. Con quella si parteciperà, poi, all’estrazione che, ricordiamo, si terrà questa sera.

Mentre siamo in attesa di conoscere l’esito dell’estrazione del Simbolotto, possiamo rapidamente recuperare l’utile statistica in merito ai simboli ritardatari, ovvero che da tempo non si fanno vedere nelle estrazioni. Dopo l’appuntamento di ieri, che ha visto uscire il Cacio (30), il Cerino (18), la Culla (9), il Buffone (41), l’Uccello (35), si riconferma al primo posto il Naso (16), ora a quota 118 assenze. Lo seguono sempre la Balestra (22) con le sue 55 assenze, il Diamante (29) che non compare da 52 giorni, la Sfortuna (17), con 38 giorni di ritardo e, infine, la Testa (34) in ritardo di 36 estrazioni. simbolo

