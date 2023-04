Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 18 aprile, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 APRILE 2023

Tornano le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto oggi, martedì 18 aprile 2023. In programma il primo concorso della settimana, quello Sisal n. 46/2023. I numeri vincenti di Lotto e Superenalotto stanno per catalizzare l’attenzione dei tanti appassionati giocatori, ma in attesa che ciò accada possiamo fare un piccolo viaggio tra le quote dell’ultima estrazione per capire come è andata.

SUPERENALOTTO, 10ELOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti ed estrazioni 15 aprile: i cinque ‘5’

In tal senso, arriva in aiuto Agipronews, che ci informa del fatto che sabato al Lotto è stata premiata la Puglia, in particolare Sammichele di Bari, in provincia di Bari, dove sono state centrate due vincite per un totale di 131.250 euro. Quella più alta è stata di 66.750 euro, poi è seguita da un’altra da 64.500, entrambe con quattro terni e una quaterna sulla ruota del Lotto di Torino. A chiudere il podio della giornata di sabato un colpo al Lotto da 32.608 euro messo a segno a Roma. Ma si segnalano anche tre vincite in Piemonte per un valore complessivo di 44.875 euro: a Buttigliera Alta, in provincia di Torino, è stata registrata quella più alta da 19.500 euro, a seguire un terno al Lotto da 13.500 euro a Moncalieri, sempre in provincia di Torino, proprio a Torino sono stati vinti 11.500 euro con tre ambi e un terno. L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito 10,1 milioni di euro, per un totale di 326 milioni da inizio anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 15 aprile 2023

Particolarmente generoso anche 10eLotto, che ha premiato Bologna con una vincita di 125mila euro grazie a un 7 Doppio Oro. Restiamo in Emilia-Romagna, dove sono state realizzate anche tre vincite a Carpi, in provincia di Modena, per un totale di 26 mila euro, attraverso un 3 Oro da 13mila euro e altri 3 Oro da 6.500 euro ciascuno. A completare il quadro della regione una vincita da 12mila euro a Ravenna, grazie ad un 6 Doppio Oro. Infine, segnaliamo vincite per 22mila euro in Puglia, con un 6 Doppio oro da 12mila euro centrato a Ortelle, in provincia di Lecce, e un 5 da 10mila euro a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 24 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso oltre 1,16 miliardi di euro quest’anno.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 13 aprile 2023

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Non solo il Lotto. Vediamo che non c’è stato alcun “6” nella terza estrazione della scorsa settimana del Superenalotto, quindi il Jackpot è salito a 18 milioni di euro che sono in palio con l’estrazione di oggi. Nel concorso di sabato ci sono stati però cinque punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 53.705,88 euro a testa. Le cinque vincite sono state registrate ad Arezzo, Pula (CA), Olbia (SS), San Vero Milis (OR) e Bisceglie (BT).

Passiamo ai punti “4”, che vantano 910 vincite, ognuna delle quali da 450,62 euro. Si scende a 28,01 euro per quanto riguarda i punti “3”, centrati da 34.268 schedine. A seguire le 503.481 giocate risultate vincenti per i punti “2”, che fruttano un premio di 5,07 euro. Agipronews segnala anche sei “4 stella” al Superenalotto da 45.062 euro ciascuno. Non è andata male, comunque, anche a chi ha centrato il “3 stella”: infatti, il premio è di 2.801,00 euro per ognuna delle 146 schedine fortunate. Passiamo al “2 stella” da 100 euro, che vanno ai possessori delle 2.461 schedine fortunate. Sono 15.916 per “1 stella” che vale 10 euro. Infine, 5 euro vanno a coloro che hanno centrato il “0 stella” al Superenalotto: parliamo di 34.535 giocate vincenti.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come spendereste i 18 milioni di euro in palio con il Superenalotto? Ma è un genere di domanda che si ritrova a fare anche chi gioca a Lotto e 10eLotto, anche se le cifre dei premi sono inferiori. Sogni e desideri da realizzare non mancano, ma se le risorse sono tante, allora potete anche pensare di investire in un progetto che potrebbe anche tornarvi utile, come quelli presentati su Kickstarter. Ad esempio, c’è W.F.A Backpack, uno zaino comodo e stiloso prodotto con tela riciclata realizzata al 100% con bottiglie di plastica. Anche le fodere, le imbottiture e gli inserti in pelle sono tutti prodotti da fonti riciclate. Inoltre, il tessuto è lavorato in modo da essere simile al materiale naturale, ma allo stesso tempo più resistente e idrorepellente.

Lo zaino è ricco di tasche e scomparti interni ed esterni per un’organizzazione precisa di tutti gli elementi essenziali, come custodia imbottita per laptop, un portachiavi e un portabottiglie d’acqua. Si tratta di uno zaino speciale anche perché sviluppato per durare: è stato usato il tessuto Cordura, un materiale pregiato resistente all’abrasione originariamente utilizzato in ambito militare. Anche la distribuzione è pensata per essere sostenibile: per ridurre le emissioni di anidride carbonica nella fase di evasione, vengono usati magazzini locali per spedire gli ordini. In questo modo, vengono effettuate speduzioni in blocco alle rispettive regioni tutte insieme, poi separatamente dalla sede più vicina.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Per il consueto appuntamento con la rubrica relativa alla Smorfia napoletana, che è sempre un’occasione per capire come trarre ispirazione nella scelta dei numeri per Lotto, 10eLotto o Superenalotto dall’attualità, vi raccontiamo una storia molto particolare. È quella di un piastrellista molto fortunato, perché ha vinto un Gratta e vinci da 2 milioni di euro. Il problema è che alcuni suoi amici sostengono che lo abbiano acquistato in “società”, quindi la vincita era da dividere. La lite si è trasformata in una battaglia giudiziaria, con un processo in corso a Verona.

Quali numeri si potrebbero giocare? In primis il 15, ‘o guaglione, quindi il ragazzo fortunato, ma ci starebbe bene anche 16, ‘o culo, nel senso della fortuna che ha avuto. C’è anche il 20, ‘a festa, un po’ rovinata per come si sono sviluppate le cose tra questi amici. Il contendere è 46, ‘e denare, i soldi appunto. Dunque, ‘o lamiento, 60, che invece rappresenta gli amici che lo hanno portato in tribunale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA