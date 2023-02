Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 18 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 FEBBRAIO 2023

Il calendario segna sabato 18 febbraio 2023 e i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, per mezzo di una nuova estrazione, sono pronti a fare sognare a occhi aperti i giocatori di tutto lo Stivale, nella speranza che la Dea Bendata possa rivelarsi magnanima nei loro confronti e regalare loro vincite in grado di fare svoltare la loro esistenza. Attendendo il verdetto, non possiamo che analizzare nel dettaglio ciò che si è verificato nel corso della serata di giovedì 16 febbraio con il Lotto. A essere premiata è stata la località di Rapagnano, in provincia di Fermo, dove si è verificata la vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto. Nella cittadina marchigiana 10 terni, 5 quaterne e una cinquina hanno permesso a un fortunato giocatore di portare a casa 30.542 euro. Da segnalare una doppia vincita in Piemonte: ad Andezeno, in provincia di Torino, vinti 18.250 euro, seguiti dagli 11mila euro conquistati a Torino. In Lombardia, a Melegnano, in provincia di Milano, è stata centrato un doppio terno da 13.500 euro ciascuno sulla ruota Nazionale. Si festeggia anche nel Lazio, con un altro terno da 13.500 euro realizzato a Latina, però sulla ruota di Bari, e una vincita da 12.042 euro messa a segno a Frascati, in provincia di Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,4 milioni di euro, per un totale di oltre 163 milioni di euro da inizio anno.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 16 febbraio 2023

Il 10eLotto di giovedì 16 febbraio, invece, ha fatto esultare la Campania, con vincite complessive per 75.625 euro. A Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro; a questi si aggiungono i 20mila euro vinti a Pompei, in provincia di Napoli, grazie a un 9, e altri 5.625 euro portati a casa da un giocatore di Salerno con un 3. Da registrare anche un’altra vincita da 50mila euro, sempre con 9 Oro, a Cuorgnè, in provincia di Torino, mentre nel capoluogo piemontese un 6 Doppio Oro è valso 6mila euro. Sul podio di giornata, anche i 20mila euro vinti a San Lorenzo del Vallo, in provincia di Cosenza, con un 9. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 523 milioni di euro in questo 2023.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 16 febbraio 2023

LOTTO, IL NUOVO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA DOPO IL “6” DI GIOVEDÌ

Dopo Lotto e 10eLotto, andiamo ora a spostare la nostra attenzione sul Superenalotto. Dopo un’attesa durata quasi 21 mesi, giovedì 16 febbraio si è palesato il 6 da 371,1 milioni di euro! Era addirittura dal 22 maggio 2021 (156 milioni di euro vinti a Montappone, in provincia di Fermo) che nessuno riusciva ad allungare le mani sul jackpot. La sestina vincente è stata realizzata sulla Bacheca dei Sistemi e rappresenta la 125ma vincita con il 6 dalla nascita del Superenalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.

SUPERENALOTTO LOTTO 10ELOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 14 febbraio: sogno Jackpot

Il regolamento del Superenalotto prevede che il vincitore del jackpot – se ha giocato in una ricevitoria – possa presentare entro 90 giorni il tagliando vincente ad uno degli Uffici Premi Sisal (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma. Se la giocata è stata effettuata online, si dovrà presentare la stampa della giocata vincente, un documento di identità valido e il codice fiscale. Tuttavia, circa 74 milioni del jackpot centrato giovedì torneranno nelle casse dello Stato: è l’effetto della ‘tassa sulla fortuna’, che prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita. Da stasera, il jackpot del Superenalotto ripartirà da 54,7 milioni di euro.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il maxi-jackpot del Superenalotto è stato finalmente centrato, ma sin da stasera ripartirà la caccia al 6 in tutta Italia: come investire un’eventuale vincita al concorso Sisal o figlia dei numeri vincenti di Lotto e 10eLotto? Le alternative sono molteplici e includono le necessità personali e di famiglia. Tuttavia, in caso di importo particolarmente generoso, l’attenzione può essere rivolta anche alle iniziative pubblicate sulla piattaforma Kickstarter, che raccoglie le idee provenienti dai creativi disseminati in tutto l’orbe terracqueo in cerca di sostegno economico.

Passiamo al setaccio ora una di esse, ovvero l’orologio “YEMA Wristmaster Micro-Rotor Edizione limitata”. Ecco la descrizione: “Ispirato agli emblematici orologi YEMA Wristmaster degli anni Sessanta, questo modello unico è dotato del primo micro-rotore ultrapiatto di manifattura francese, che può essere ammirato attraverso una cassa da esposizione in vetro zaffiro. Progettato come orologio sportivo di lusso con bracciale in acciaio integrato e impermeabile fino a 100 metri grazie alla corona filettata a vite, il Traveller Micro-Rotor Limited Edition è un raro ed elegante esemplare di alta orologeria a un prezzo equo, adatto sia alle occasioni formali che all’uso quotidiano. L’esclusivo sistema di carica automatica a micro-rotore e le straordinarie finiture si trovano normalmente in orologi da oltre 15mila dollari, quindi i finanziatori sono sicuri di investire in un eccellente orologio di lusso a un prezzo equo, interamente progettato e prodotto in Francia da YEMA, un’azienda orologiera indipendente a conduzione familiare di lunga data”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

La smorfia napoletana rappresenta l’oracolo per antonomasia per tutti i giocatori di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che si affidano ad essa nella speranza di intercettare i numeri vincenti. Per questo, noi de IlSussidiario.net abbiamo inteso lasciarci ispirare da una delle notizie pubblicate da Rai News per costruire la nostra personale cinquina da suggerire ai nostri lettori. Ci siamo quindi lasciati ispirare da una curiosità… spaziale.

Nell’incontro con il Presidente della Repubblica, Samantha Cristoforetti – emozionatissima – ha riportato dallo spazio il tricolore, consegnandolo nelle mani del Capo dello Stato: “La grande gioia di riconsegnare questa bandiera, che è stata con me nello spazio”. Alla cerimonia erano presenti il Ministro delle Imprese e del Made in Italy con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso, il direttore dei programmi dell’Osservazione della Terra dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e capo dell’ESRIN, Simonetta Cheli, e il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, con il direttore generale, Fabrizio Tosone. Nel corso dell’incontro, l’astronauta ha riconsegnato al Presidente Mattarella la bandiera italiana che aveva portato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nella missione della primavera del 2022. Consultando la smorfia napoletana, il primo numero della cinquina non può dunque che essere il 37 (astronauta). Inoltre, non può mancare l’80 (astronave). E ancora il 3, cielo, il 20 (bandiera) e il 45 (presidente).











© RIPRODUZIONE RISERVATA