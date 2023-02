Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 18 febbraio 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, NUOVI PREMI DOPO IL GIOCO DEL LOTTO

Quest’oggi, sabato 18 febbraio 2023, i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto potrebbero rivelarsi forieri di una vincita tanto inaspettata quanto di fondamentale importanza per alcuni scommettitori italiani, che sognano di poter mettere a referto un “colpaccio”, magari in grado di migliorare la loro situazione economica. Mentre restiamo in attesa di conoscere gli esiti dei sorteggi odierni, ricapitoliamo le norme che sono alla base di questo concorso.

Cominciamo con il precisare che il Simbolotto è associato al Lotto ed è imperniato esclusivamente sull’estrazione di 5 simboli sui 45 disponibili. Come fare per giocare e sfidare la Dea Bendata? Tutto ciò che occorrerà fare sarà compilare la propria schedina del Lotto scegliendo i numeri desiderati, però essi dovranno essere giocati sulla ruota abbinata al Simbolotto per il mese corrente (a febbraio è quella di Cagliari, ndr). Espletata tale formalità, non vi resterà che convalidare la vostra giocata e aspettare con pazienza l’estrazione serale. La sequenza di simboli e numeri che vi sarà attribuita sarà totalmente gratuita e figlia del caso e troverà spazio nella parte finale della vostra schedina.

LA CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Con i numeri e simboli vincenti del Simbolotto quanto si può vincere? La risposta a tale quesito giunge direttamente dal sito internet del concorso, su cui si legge che, per mezzo di una puntata da 1 euro, se ne possono acciuffare 10mila (centrando 5 numeri/simboli su 5). Naturalmente, esistono anche premi inferiori, che sono destinati anche a coloro che centreranno 4, 3 oppure 2 punti. Quello che vi vogliamo consigliare è effettuare con accuratezza la vostra schedina prima di cestinarla, ricorrendo eventualmente anche agli strumenti di controllo digitale.

Concludiamo la nostra disamina analizzando la graduatoria di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto, scopriamo che al primo posto della classifica è presente il 44 (prigione), che si fa desiderare da 40 concorsi; segue il 5 (mano), in seconda posizione con 34 assenze, e, in terza piazza, il 29 (diamante), con 30 ritardi accumulati. Subito dopo, ci imbattiamo nel 28 (ombrello), che non si palesa da 29 turni, nel 38 (pigna), che non si manifesta da 28 sorteggi, e nel 26 (elmo), che latita ormai da 25 estrazioni. Quindi, spazio al 24 (pizza) e al 16 (naso), con 15 e 13 assenze di fila. Chiudono la top ten il tandem a cui danno vita il 33 (elica) e l’1 (Italia), latitante da 11 turni, e il tris formato dal 36 (nacchere), dal 25 (Natale) e dal 41 (buffone), con 10 estrazioni saltate.











