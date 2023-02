Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 2 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 2 FEBBRAIO 2023

Oggi, giovedì 2 febbraio 2023, i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto si palesano con una nuova estrazione che, nella serata odierna, potrebbe incoronare uno o più milionari, sconvolgendo in positivo le loro esistenze. Nella speranza che ad essere premiati siano proprio i lettori de IlSussidiario.net, passiamo ad analizzare quanto si è verificato martedì sera nell’ultimo concorso del Lotto. A essere premiata è stata la Campania, con vincite complessive per oltre 32mila euro: la più alta dell’ultimo concorso è stata centrata a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, dove sono stati vinti 22.500 euro, mentre a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, si è festeggiato con altri 9.750 euro. Festa anche in Lombardia, con una doppietta in provincia di Monza-Brianza: a Carate Brianza sono stati vinti 11.875 euro, mentre a Limbiate è arrivata una vincita da 9.625 euro, per un totale di oltre 21mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 103,7 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Il concorso del 10eLotto di martedì 31 gennaio ha premiato la Sicilia e per la precisione Trecastagni, in provincia di Catania, con una vincita da 100mila euro – la più alta di giornata – grazie a un 8 Doppio Oro. Da segnalare anche tre 9 Oro da 50mila euro ciascuno realizzati a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, Borghetto di Borbera, in provincia di Alessandria e Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. Da segnalare in Lombardia anche un 7 Doppio Oro da 30mila euro realizzato a Milano e una vincita, grazie all’opzione “Gong”, da 10.400 euro messa a segno a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Si festeggia anche in Puglia con vincite complessive per 82.500 euro: ad Andria vinti 30mila euro con un 8 Oro, a Bitonto, in provincia di Bari, e Latiano, in provincia di Brindisi, due 9 sono valsi 20mila euro l’uno mentre a Cisternino, sempre in provincia di Brindisi, è stato indovinato un 6 Oro da 12.500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,4 milioni di euro, per un totale di oltre 341 milioni di euro da inizio anno.

LOTTO, JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Dopo lo svelamento dei numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, l’inseguimento al 6 del Superenalotto è più viva che mai, complice anche il maxi-montepremi in palio nel concorso. Da più di 20 mesi a questa parte, il jackpot non trova un destinatario e ha proseguito nel suo percorso di crescita, giungendo ad attestarsi a quota 361,5 milioni di euro. Nel concorso di martedì 31 gennaio 2023 del Superenalotto sono stati tre i punti “5” centrati, uno a Chivasso, in provincia di Torino, presso il punto Sisal di via Po 10, uno a Borgomanero, in provincia di Novara, presso il punto Sisal di Corso Sempione 55, e l’altro a Bari, presso il punto Sisal di via Ottavio Tapputi 4, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 106.721,96 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 37.889 euro ciascuno.

La giocata minima effettuabile al Superenalotto è di una combinazione e la giocata massima è di 27.132 combinazioni. Per non perdere l’appuntamento con la fortuna, è possibile anche giocare in abbonamento fino a 15 concorsi consecutivi. È possibile compilare la schedina del Superenalotto scegliendo autonomamente i propri numeri fortunati oppure affidandosi al terminale di gioco, che deciderà la combinazione: mediante le giocate Quick Pick è possibile giocare al Superenalotto utilizzando un sistema che ti assegnerà casualmente una combinazione di sei numeri, i quali verranno selezionati al posto tuo senza che tu debba compilare le colonne della schedina.

LOTTO, COME SI PUÒ INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire la vostra vincita al Superenalotto, al Lotto e al 10eLotto, agguantabile per mezzo dei numeri vincenti? Essi possono portare in dote ai giocatori premi estremamente ricchi, con i quali è possibile, da un lato, soddisfare le esigenze personali e dei propri cari e, dall’altro, contribuire a sostenere economicamente le idee e i progetti di creativi sparsi in tutto il mondo, come quelli pubblicati sulla piattaforma Kickstarter.

Un esempio? Ecco per voi la lente d’ingrandimento Oceanus Brass Navigator’s Loupe. In seguito, la sua descrizione: “La lente d’ingrandimento Oceanus Brass Navigator’s Loupe è uno strumento senza tempo che unisce l’ingegneria moderna alla comprovata affidabilità di un design classico e iconico. Ricavata da un mattone di ottone massiccio, essa porta un design e una funzionalità degni del mare nel vostro stile di vita moderno. Costruita attorno a una lente di vetro biconvessa resistente agli urti, la Navigator’s Loupe offre una fusione tra passato e presente. Una meticolosa lavorazione del metallo protegge la lente tra gli O-ring in gomma. Ingrandite i dettagli importanti sulle carte di navigazione o esaminate i tesori scoperti di recente. Con un indice di rifrazione di 1,523, la lente del Navigator’s Loupe offre un ingrandimento chiaro e nitido. L’apertura di 1,8″ dà il potere di concentrazione necessario per le situazioni di emergenza”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

La smorfia napoletana permea i significati dei numeri vincenti del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto, che possono essere esaminati ricorrendo alla smorfia napoletana, considerata un vero e proprio oracolo da parte degli scommettitori di tutta Italia. Anche noi de IlSussidiario.net abbiamo voluto farvi ricorso, originando di nostro pugno una cinquina che auspichiamo possa rivelarsi vincente e foriera di buona sorte per tutti i nostri lettori.

Per farlo, ci siamo lasciati ispirare da una delle notizie pubblicate sul sito di Rai News. “Resuscitare” un animale estinto da 500 anni in laboratorio, partendo da un minuscolo frammento di Dna: è la nuova frontiera high tech promessa dalla Colossal Biosciences, società americana che aveva già annunciato in passato di riportare in vita Mammut e la Tigre della Tasmania. Ora è il turno del Dodo, un uccello originario di Mauritius, nell’oceano Indiano, scomparso dalla faccia della terra tra la metà e la fine del XVII secolo, dopo che gli esseri umani arrivarono sull’isola dove abitava. Il Dodo era alto circa un metro e pesava tra i 15 e i 20 chilogrammi, si riproduceva deponendo un solo uovo a terra, e sarebbe stato preda anche da altre specie – come scimmie e topi – che l’uomo aveva portato con sé. L’anticipazione del progetto è stata pubblicata dalla rivista statunitense “Scientific American”. Ma quali sono i numeri collegati a questa news di carattere scientifico? Consultando la smorfia napoletana, non possiamo che partire con il numero 22 (animale), per proseguire quindi con il 50 (estinto). Ci sono poi il 27 (scoperta), il 6 (progetto) e il 15 (uccello).











