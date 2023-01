Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 31 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 31 GENNAIO 2023

Il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto tornano con i loro numeri vincenti in occasione delle estrazioni di oggi, martedì 31 gennaio 2023. Ci sarà qualcuno, possibilmente fra voi lettori de IlSussidiario.net, in grado di mettere le mani su una vincita ricca e in grado di stravolgere del tutto la vostra esistenza. Augurandoci che si realizzi tale auspicio, andiamo a esaminare ora ciò che si è verificato sabato sera nell’ultimo concorso del Lotto. A essere premiata è stata la Puglia; infatti, in regione, sono state centrate vincite per 98.150 euro. La più alta ha premiato un giocatore di San Severo, in provincia di Foggia, che ha portato a casa 62.500 euro grazie a 6 ambi, 4 terni e una quaterna mentre a Salice Salentino, in provincia di Lecce, un altro giocatore ha centrato una vincita pari a 35.650 euro. Ha festeggiato anche la Lombardia, in special modo Pieve Emanuele, in provincia di Milano, dove due quaterne secche hanno fruttato a due diversi giocatori un premio rispettivamente di 60mila e 12mila euro, mentre l’ultima, a Vestone, in provincia di Brescia, ha premiato un giocatore con una vincita da 9.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,3 milioni di euro, per un totale di 98 milioni di euro da inizio anno.

Il concorso del 10eLotto di giovedì scorso (i dati inerenti a quella di sabato non sono ancora disponibili, ndr) ha invece incoronato la Puglia, con vincite complessive per 59mila euro. A Lequile, in provincia di Lecce, un fortunato giocatore ha vinto 50mila euro con un 9 Oro, a cui si sono aggiunti i 9mila euro vinti a Mesagne, in provincia di Brindisi, con un 6 Oro. La vincita più alta di giornata è andata invece a Milano, con 50.001 euro conquistati con un 9 Oro, stessa giocata che è valsa 50mila euro a un giocatore di Avezzano, in provincia de L’Aquila. A Torino, infine, sono stati vinti in totale 43.500 euro, grazie a un 7 Doppio Oro da 30mila euro e a un 4 Oro da 13.500 euro.

LOTTO, JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

La caccia al “6” al Superenalotto, dopo lo svelamento dei numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, è più aperta che mai, con l’inseguimento da parte degli scommettitori di tutta Italia a un jackpot pantagruelico, in termini finanziari. Da più di 20 mesi a questa parte il montepremi non viene assegnato ed è arrivato ad attestarsi, oggi, a quota 360 milioni di euro. Nel concorso di sabato 28 gennaio 2023 del Superenalotto sono stati 12 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 31.158,74 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 28.015 euro ciascuno.

Approfondiamo ora il discorso relativo all’opzione Seconda Chance. Se si è giocato con SuperStar e se la giocata è perdente, con Winbox si avranno possibilità in più di vincere. Se non si è vinto alcun premio Superenalotto e/o Winbox, dopo l’estrazione si potrebbe vincere con Seconda Chance. Con i premi Seconda Chance si può vincere un premio dai 3 ai 50 euro. Dopo l’estrazione si può tornare online o sull’app, inquadrando il Qr Code e scoprendo se sia stata realizzata una vincita.

LOTTO, COME SI PUÒ INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Se foste in dubbio su come investire la vostra vincita al Superenalotto, al Lotto e al 10eLotto, questa rubrica fa al caso vostro. I numeri vincenti e i premi economici che da essi possono derivare, oltre a consentire di fare fronte alle necessità personali, possono per esempio permettere di sostenere uno dei numerosi progetti presenti sulla piattaforma Kickstarter, che raggruppa tra le sue pagine le iniziative di creativi provenienti da ogni angolo del pianeta.

A tal proposito, va tenuta in considerazione l’iniziativa “AWC: A Community Woodshop“. Ecco la descrizione: “L’Astoria Woodworking Collective Inc. è un’associazione senza scopo di lucro con la missione di rendere più accessibile la lavorazione del legno nel Queens nord-occidentale. Negli ultimi due anni abbiamo lavorato a progetti comunitari e aiutato gruppi locali, mentre tutti continuavano a chiederci quando avremmo aperto un negozio. Prevediamo che i lavori di ristrutturazione richiederanno circa 4-6 settimane, dopodiché i membri fondatori avranno accesso iniziale allo spazio del negozio per il periodo ‘beta’. Utilizzeremo questi mesi per mettere a punto la parte operativa del negozio prima di aprirlo ad altri membri. Se tutto va bene, il negozio sarà aperto a tutti i membri con l’accesso al negozio a partire dal 1° maggio 2023 e il prestito utensili sarà attivo”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I numeri vincenti del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto racchiudono in sé interpretazioni e sfumature di significato, che possono essere analizzate per mezzo della smorfia napoletana, ritenuta un vero e proprio oracolo da parte dei giocatori di tutta Italia. Anche noi de IlSussidiario.net abbiamo voluto ricorrervi, dando vita a una cinquina che speriamo si possa rivelare vincente e foriera di ricchi premi per tutti voi lettori.

Per farlo, ci siamo fatti ispirare da una delle notizie pubblicate sul sito di Rai News. “Quest’anno, per il Festival di Sanremo 2023, abbiamo pensato di costruire un cielo speciale, tornando al piacere di una architettura scenografica costruita, accettandone tutte le sfide”. Queste le parole degli scenografi Gaetano e Maria Chiara Castelli, lui al ventunesimo Festival, lei al nono. È così che è nata la grande cupola sotto la quale risuonerà la musica di Sanremo 2023, al via il 7 febbraio. “Si tratta di una cupola ellittica sospesa, larga ventuno metri e alta fino a undici”, così i due maestri della scenografia descrivendola cupola disseminata di luci che sovrasterà il palco incorniciando la scala per l’ingresso in scena. “Avrà specchi segreti e una sommità mobile che potrà scendere al di sopra degli artisti sul palco. E, sempre per rispettare la filosofia di una architettura scenografica e tridimensionale, abbiamo anche rinunciato ai tradizionali ledwall, mentre a sottolineare la centralità degli artisti resteranno la scalinata e gli spazi laterali dell’orchestra”. Ma quali sono i numeri collegati a questa news di carattere sanremese e legata alla kermesse canora più celebre dell’intero Stivale? Consultando la smorfia napoletana, non possiamo che partire con l’84 (Festival), per proseguire quindi con il 57 (canzone). Ci sono poi il 61 (cupola), il 68 (scenografia) e il 55 (musica).











