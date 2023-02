Imprese Vincenti, Intesa Sanpaolo/ Sostenibilità: aziende Campania, Calabria, Sicilia

Si è tenuta oggi a Napoli l’undicesima tappa del roadshow di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo che valorizza le piccole e medie imprese che sono un esempio di eccellenza imprenditoriale. La tappa di oggi è dedicata alla sostenibilità ed è stata organizzata presso lo spazio eventi Made in Cloister, dove 10 “Imprese Vincenti” di Campania, Calabria e Sicilia si presentano all’ampia platea di presenti per raccontare la loro storia aziendale, le scelte strategiche, le azioni innovative. Si tratta di Al Re e Le Garrubbe, che operano nel settore del Turismo; Biogem, Ro.Ga. e UPMC Italy nel Sistema Salute; Bit4ID nel comparto Information Technology; PND Costruzioni Elettromeccaniche nella Meccanica; Globus Supermercati nel settore Agroalimentare; Euroveicoli nell’Automotive; HTS Enologia nel Commercio.

Dopo le tappe di Milano, Torino, Cuneo, Brescia, Bergamo, Padova, Venezia Mestre, Firenze, Bologna e Roma, il tour “Imprese Vincenti” di Intesa Sanpaolo proseguirà poi con la tappa in programma l’8 febbraio a Bari dedicata al tema Welfare. Sono anche previsti due focus tematici: uno sull’agribusiness, industria fondamentale che rappresenta circa il 17% del nostro PIL; l’altro sulle imprese sociali e il terzo settore, componente essenziale dell’economia del Paese. Particolare attenzione è poi dedicata anche al turismo, un comparto che dopo aver sofferto molto gli effetti della pandemia si sta rivelando determinante per la ripresa italiana grazie anche a un’offerta rinnovata e orientata alla sostenibilità. Verrà poi organizzato un evento conclusivo di rilievo nazionale, rivolto a tutte le 140 Imprese Vincenti, che proporrà il confronto a più voci sui fattori di successo dell’imprenditoria italiana.

“Mezzogiorno ricco di eccellenze imprenditoriali”

«Le storie di successo delle aziende meridionali che abbiamo ascoltato oggi dimostrano che il Mezzogiorno è un territorio ricco di eccellenze imprenditoriali», osserva Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo. A proposito della tappa odierna di “Imprese Vincenti” di Intesa Sanpaolo, evidenzia che «è stata dedicata alla sostenibilità, e le imprese del Sud a cui abbiamo dato voce attraverso questa quarta edizione di Imprese Vincenti si sono distinte per aver mantenuto il loro livello di competitività, anche in contesti in continua evoluzione, investendo in progetti innovativi per rendere più efficienti i processi e migliorare la qualità dei prodotti in un’ottica di transizione ambientale e sociale».

Giuseppe Nargi afferma, inoltre, riguardo la sostenibilità che «è un concetto ampio e trasversale, che va dall’utilizzo delle nuove tecnologie al miglioramento dei parametri ESG, e non c’è settore dell’industria e della manifattura che non ne sia coinvolto. Investirvi vuol dire dotarsi degli strumenti per aumentare competitività e Intesa Sanpaolo, come prima banca italiana, è al fianco del tessuto economico e produttivo come parte attiva in questo percorso». Infatti, alle Pmi vengono messe a disposizione «una rete di strumenti per affrontare le situazioni contingenti e, al contempo, le affianchiamo nel guardare avanti fornendo sostegno finanziario e consulenza agli investimenti strategici. Investimenti verso cui le aziende meridionali dimostrano grande attenzione, facendo appunto leva sulla loro capacità di innovare».

Le “Imprese Vincenti” di Campania, Calabria e Sicilia

Turismo:

Al Re – Sede: Rende (Cosenza). Azienda specializzata nella preparazione di panini realizzati con impasto fatto a mano, appena sfornati e farciti con ingredienti del territorio calabrese cotti al momento. Unisce la valorizzazione delle eccellenze del territorio con l’innovazione del processo produttivo.

Le Garrubbe – Sede: Lamezia Terme (Catanzaro). Si occupa della gestione di un prestigioso complesso alberghiero localizzato al centro della Calabria. L’albergo si compone di 110 camere (con varie tipologie di suite), importante centro congressuale, due ristoranti e centro benessere.

Sistema Salute:

Biogem – Sede: Ariano Irpino (Avellino). Biogem (Biologia e genetica molecolare) è una società consortile tra enti pubblici di ricerca (CNR, Stazione Zoologica ‘Anton Dohrn’ di Napoli, Consorzio per l’Area di Ricerca di Trieste) e Università (“Federico II” di Napoli, “Luigi Vanvitelli” della Campania, Milano-Bicocca, Sannio, Foggia, Suor Orsola Benincasa di Napoli, Lumsa di Roma, Udine ed enti locali).

Ro.Ga. – Sede: Enna. Impresa specializzata nella fabbricazione e commercializzazione di protesi ortopediche e prodotti per l’ortopedia.

UPMC Italy – Sede: Palermo. E’ un’organizzazione internazionale operante nei settori della sanità, della ricerca biotecnologica e dell’assicurazione sanitaria. A livello italiano, UPMC Italy è attiva nell’ambito dell’assistenza sanitaria, la ricerca biomedica e in generale tutte le attività di sviluppo e consulenza informatica nei settori direttamente o indirettamente connessi a quelli istituzionali di medicina e ricerca.

Information Technology:

Bit4Id – Sede: Napoli. E’ leader in Europa per l’identità digitale e ha l’obiettivo di rendere semplici e sicure le tecnologie per l’autenticazione, la firma digitale e la sicurezza informatica. Fondata nel 2004 in Italia, Bit4id ha sedi in Spagna, India, Perù e presidi commerciali nel resto del mondo. Le sue attività vanno dallo sviluppo dei sistemi al design di dispositivi, fino alla distribuzione e ai servizi gestiti per i clienti. Contando su prodotti innovativi, esperienza nella sicurezza e alta qualità, Bit4id si rivolge a singoli professionisti, piccole e grandi aziende, governi ed enti internazionali.

Meccanica:

PND Costruzioni Elettromeccaniche – Sede: Scafati (Salerno). E’ tra i maggiori costruttori di macchine per la lavorazione della frutta al mondo e fornisce macchinari per le aziende di IV gamma, nonché per le industrie del congelato e del disidratato. Nella sua gamma di prodotti troviamo pelatrici, detorsolatrici, taglierine per vari tipi di frutta. La PND fornisce macchine standard e disegna impianti completi su misura secondo le richieste della clientela, investendo costantemente su qualità e perfomance attraverso una giusta combinazione di know-how ed innovazione.

Agroalimentare:

Globus Supermercati – Sede: San Giorgio a Cremano (Napoli). Azienda operante nel settore della grande distribuzione alimentare ed extralimentare.

Automotive:

Euroveicoli – Sede: Casalnuovo (Napoli). Azienda specializzata nella commercializzazione di parti di ricambi per autoveicoli industriali.

Commercio:

HTS Enologia – Sede: Marsala (Trapani). Specializzata nel commercio di prodotti biotecnologici e macchinari innovativi per l’industria enologica e alimentare.











