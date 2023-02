Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 21 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 FEBBRAIO 2023

La nuova estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto va in scena oggi, martedì 21 febbraio 2023, potrebbe distribuire ricche vincite, in grado di fare svoltare economicamente (e non solo) i destini di alcuni fortunati giocatori. Mentre aspettiamo di conoscere i risultati dei verdetti odierni, non ci rimane che esaminare nel dettaglio quanto si è verificato in occasione della serata di sabato 18 febbraio con il Lotto. A essere premiato è stato il Friuli-Venezia Giulia. Nell’ultimo concorso, infatti, un fortunato giocatore di Cormons, in provincia di Gorizia, è riuscito a centrare un premio da 64.750 euro. Doppietta, poi, a Imola, in provincia di Bologna, dove sono arrivate due vincite gemelle da 14.250 euro ciascuna, per un totale di 28.500 euro in Emilia Romagna. Cala la doppietta anche la Puglia con una vincita da 13.350 euro a Taranto e un’altra da 9.750 a Bisceglie, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, per un totale di oltre 20mila euro in regione. Fa festa anche il Piemonte con un premio da 24mila euro arrivato ad Alessandria grazie a tre ambi e un terno, mentre in Abruzzo, a Pescara, un fortunato giocatore ha centrato una vincita pari a 22.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni di euro, per un totale di oltre 169 milioni di euro da inizio anno.

Il 10eLotto di sabato 18 febbraio, invece, ha fatto esultare il Piemonte dove sono state centrate vincite complessive per 57.500 euro: a Pinerolo, in provincia di Torino, è stato realizzato un 6 Doppio Oro da 30mila euro, seguito da un 9 da 20mila euro messo a segno a Torino e dai 7.500 euro vinti a None, sempre in provincia di Torino, grazie a un 8 Oro. Tuttavia le due vincite più alte del concorso sono arrivate da Osolo, in provincia di Brescia, e Bari, grazie a due 9 Oro da 50mila euro l’uno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,5 milioni di euro, per un totale di oltre 548 milioni di euro da inizio anno.

LOTTO, IL NUOVO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Archiviati i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, analizziamo adesso quanto accaduto con il Superenalotto. Dopo i 371,1 milioni di euro centrati il 16 febbraio e annessa conquista del montepremi, il jackpot è ripartito da una quota superiore ai 50 milioni di euro e si attesta oggi a 56,6 milioni di euro. Nell’ultimo concorso, sono quattro i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 75.188,64 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 37.952 euro ciascuno.

Ma che cos’è la Bacheca dei sistemi, per mezzo della quale è stato realizzato il ricchissimo 6 meno di una settimana fa? Essa è la “lavagna virtuale” in cui i ricevitori si scambiano le giocate sistemistiche e possono prenotare le quote da rivendere ai propri clienti. La suddivisione in quote permette di partecipare a un sistema che mette in gioco più combinazioni, aumentando le probabilità di vincita, riducendo la spesa e dando la possibilità al giocatore di decidere quante quote mettere in gioco. L’ultimo Jackpot vinto con la “Bacheca dei sistemi” risale ai 177 di euro milioni vinti il 30 ottobre 2010, grazie a un sistema a caratura: le 70 quote da 24 euro ciascuna vennero acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai giocatori.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Come può essere investito il jackpot del Superenalotto o, alternativamente, una o più ricche vincite acciuffate giocando al Lotto e al 10eLotto? L’imbarazzo della scelta è realmente letterale e, dopo avere pensato alle proprie necessità, a quelle dei propri cari e, magari, ad aiutare qualche amico in difficoltà, esiste, tra le altre opzioni, anche quella di finanziare alcuni dei progetti pubblicati sulla piattaforma Kickstarter, che riunisce al suo interno le idee che giungono dai creativi sparsi in tutto il pianeta e in cerca di sostegno.

Uno di essi si chiama “Prepd Dutch Oven“, letteralmente “Forno olandese Prepd”. Ecco la descrizione: “Vi presentiamo il Prepd Dutch Oven, un classico reinventato che può fare tutto. Il Prepd Dutch Oven combina la praticità dell’antiaderente con le prestazioni, la versatilità e la durata della ghisa, dando vita al forno olandese per eccellenza. Ha la dimensione perfetta per cucinare per tutta la famiglia, per un gruppo di amici o per preparare i pasti per una singola persona. Il forno olandese Prepd è la pentola più versatile che possiate mai usare. Crea sapori incredibili e consente di cucinare su qualsiasi superficie. Prepd Dutch Oven può passare direttamente dai fornelli al forno e alla tavola. Potete scottare, arrostire, brasare, cuocere al forno o friggere… Le possibilità sono infinite!”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

La smorfia napoletana passa al setaccio i significati dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto e fornisce l’interpretazione di sogni e coincidenze fortuite, dalle quali estrapolare i numeri da giocare. Si tratta dell'”oracolo” più celebre tra gli scommettitori e proprio per questo noi de IlSussidiario.net ci siamo lasciati ispirare da una delle notizie pubblicate da Rai News per dare vita alla nostra personale cinquina da suggerire ai lettori.

Oggi simbolo dei tour romantici nella laguna di Venezia, la gondola nasconde in realtà un passato di tutt’altro spessore. Non è sempre stata l’imbarcazione leggera e decorata, adatta alle passeggiate degli innamorati, come quella che siamo abituati ad osservare nei canali veneziani. Nel XVI secolo, da semplice mezzo di trasporto, fu adattata a esigenze di difesa militare. A rivelarlo è uno studio di carattere storico a cura di Dario Camuffo dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche e pubblicato sulla rivista “Méditerranée – Journal of Mediterranean geography”. La profonda trasformazione della gondola da semplice mezzo di trasporto a strumento bellico sarebbe legata alla necessità della Serenissima di difendersi e mantenere il predominio sui territori dell’Italia settentrionale minacciati dalla Lega di Cambrai, la coalizione formata il 10 dicembre 1508 dalle maggiori potenze europee dell’epoca (Sacro Romano Impero, Spagna e Francia) contro Venezia. Sono poche le fonti documentarie che rivelano questo processo di adattamento bellico, sottoposto per tutto il XVI secolo a un vero e proprio segreto di stato. Consultando la smorfia napoletana, il primo numero della cinquina non può che essere il 17 (gondola). Inoltre, non può mancare il 56 (guerra). E ancora l’80, laguna, il 7 (Venezia) e il 21 (imbarcazione).











