Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi martedì 21 febbraio 2023

SIMBOLOTTO, TORNA L’ESTRAZIONE DOPO QUELLA DEL LOTTO

I numeri e i simboli vincenti del Simbolotto tornano nella serata di oggi, martedì 21 febbraio 2023, e la speranza è che riescano a portare nelle tasche del maggior numero possibile di scommettitori una ricca vincita economica, capace di fare svoltare la loro vita o, comunque, di consentire loro di guardare con meno apprensione dal punto di vista finanziario al domani. Aspettando di poter visionare gli esiti degli odierni sorteggi, non ci rimane che effettuare un rapido riassunto delle norme alla base di questo concorso.

Partiamo subito dicendo che il Simbolotto è associato al Lotto ed è basato solo e soltanto sull’estrazione di 5 simboli sui 45 disponibili. Pertanto, dovrete limitarvi a compilare la vostra schedina del Lotto con i vostri numeri preferiti e nei quali decidete di riporre le vostre aspettative di vittoria, ma con un’attenzione particolare alla ruota da selezionare; infatti, essi dovranno essere giocati su quella abbinata al Simbolotto per il mese corrente (Cagliari, ndr). Poi, posate la penna e convalidate la vostra schedina in ricevitoria o, in alternativa, via web. Non avrete modo di scegliere la sequenza di simboli e numeri: vi sarà attribuita casualmente e gratuitamente dal sistema e campeggerà nella porzione conclusiva della vostra schedina.

LA CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Adesso, passiamo ad analizzare la graduatoria di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto, scoprendo come, al primo posto della classifica, sia presente il 44 (prigione), che si fa desiderare da 41 concorsi; segue il 5 (mano), in seconda posizione con 35 assenze, e, in terza piazza, il 29 (diamante), con 31 ritardi accumulati. Subito dopo, ci imbattiamo nel 28 (ombrello), che non si palesa da 30 turni, nel 26 (elmo), che non si manifesta da 26 sorteggi, e nel 24 (pizza), che latita ormai da 16 estrazioni. Quindi, spazio al 16 (naso), con 14 assenze di fila, e all’accoppiata a cui danno vita il 33 (elica) e l’1 (Italia), in ritardo da 12 estrazioni. Chiude la top ten il tris formato dal 36 (nacchere), dal 25 (Natale) e dal 41 (buffone), con 11 sorteggi saltati.

Quanto si può vincere per mezzo di numeri e simboli vincenti del Simbolotto? Il sito internet ufficiale del gioco fornisce l’esatta risposta a tale interrogativo. Sulle sue colonne viene riportato che, per mezzo di una puntata da 1 euro, se ne possono acciuffare 10mila in caso di en plein. Ovviamente, vi sono anche premi inferiori, destinati a quanti centreranno 4, 3 oppure 2 punti. Ciò che vi vogliamo suggerire coincide con l’effettuare con cura il controllo della vostra schedina prima di cestinarla, ricorrendo anche agli strumenti digitali di verifica.











